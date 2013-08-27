AppleCare, artık 7/24 çevrimiçi destek sunuyor

Satış sonrası hizmetler konusunda müşterilerinden geçer not almaya başaran ender firmalardan olan Apple, bu durumunu korumak için yeni AppleCare sayfasını yayına verdiBu ayın başında aktardığımız gibi yeni AppleCare sitesi efektif kullanıma daha uygun şekilde tasarlanırken; 7/24 online destek birimiyle yeni bir dönem başlatıyor.

Yeni tasarımda ana ürün grupları, iOS’den alıştığımız büyük ikonlar halinde birbirinden keskin şekilde ayrılarak belirgin hale getirilmiş. İkonlara tıklandıktan / dokunulduktan sonra en sık sorulan sorular / sorunlar ekranda beliriyor ve kullanıcılar bunlardan birini seçerek ilgili dökümanlara ya da destek birimlerine yönlendiriliyor.

Yeni AppleCare sitesinin getirdiği en önemli yenilik ise 7/24 çevrimiçi destek birimi. Bundan yıllar önce sadece iMac satın alan AppleCare müşterileri ile denenen çevrimiçi destek birimi, bundan böyle Apple’ın herhangi bir ürününe sahip AppleCare müşterilerine günün her saati destek verecek. Kullanıcılar, ürün ve muhtemel sorunlarını seçtikten sonra açılan Yardım sayfasından çağrı hattı, Genius randevusu gibi seçeneklerin yanında yer alan sohbeti seçerek direkt olarak müşteri temsilcisiyle site üzerinden iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulabilecekler.

Apple’ın AppleCare sitesinde yaptığı değişiklikle beraber, önümüzdeki aylarda normalde cihaz bazlı olarak sunduğu AppleCare sistemi yerine, kullanıcı bazlı AppleCare sistemine geçiş yapması bekleniyor.