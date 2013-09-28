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AppleCare+ için uluslararası servis teminatı geliyor (Türkiye dahil)

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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10
iPhone
Shady
Haber Editörü
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AppleCare+ için uluslararası servis teminatı geliyor (Türkiye dahil)
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Apple, genişletilmiş garanti paketi olan AppleCare+'ı uluslararası servis teminatıyla zenginleştirmeye hazırlanıyor

Son sızan dökümana göre iPhone 5 için AppleCare+ sahibi olan bir müşteri, telefonunu kendi ülkesinin yanı sıra Brezilya, Hindistan, Kore, Rusya ve Türkiye'de de servise verip AppleCare+ hizmeti alabilecek. Ancak burada küçük bir kural var; eğer AppleCare+'lı iPhone, o ülkede satılmıyorsa, tamir kapsamına alınmıyor.

Sızan döküman sadece iPhone 5'e özel olduğu için uluslararası servis teminatının sadece iPhone'lar için geçerli olacağını söylemek çok doğru olmamakla birlikte konuyla ilgili en doğru bilgiyi ilerleyen günlerde alabileceğimizi hatırlatalım.

Öte yandan dökümanda teminat kapsamında olan ülkeler arasında Türkiye'nin de yer alması Apple'ın, 29 Ekim'de açılması planlanan Apple Store İstanbul ile kendi servis ağını da iPhone'lar için hayata geçireceğine işaret ediyor. Bilindiği gibi şu anda Apple, iPhone'ların satışı için ülkemizde operatörlerle çalışıyor ve her operatör, kendi anlaşmalı oldukları servis ağı ile garanti hizmeti sunuyor. Bu da son kullanıcı nezdinde gereksiz bir karışıklığa ve alınan hizmetlerin farklılaşmasına neden oluyor. Dolayısıyla Apple'ın ülkemizde iPhone'lar için kendi servis ağını hayata geçirmesi, son kullanıcı açısından oldukça iyi olacaktır.

AppleCare+ için uluslararası servis teminatı geliyor (Türkiye dahil)

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Godolphin 6 yıl en beğenilen
Nihayet sırtlan takımlarından kurtuluyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +16
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Sonunda Türkiye diye bir ülkenin varlığından haber oldular.Bakalım 29 Ekim'de ne olacak.
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ibrahimsabırlı 6 yıl
Apple Retail Store, Zorlu Center için Ocak 2014'ü bekleyeceğiz artık...
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zulfiquarr 6 yıl
teknokaptan
Yeni apple storda İphoneler 650 dolardan satilcak

eğer bu iddian doğruysa i phone peynir ekmek gibi satar bu böyle bilinsin. bu pahaya rağmen bu kadar çok satıyorsa bu ülke 5c hiç satmaz fakat 5s alır başını gider. 650 $ kaba bir hesapla 1300 tl eder. e hadi 300 de ben koyayım üstüne al sana 1600. yeme de yanında yat...
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casperfriendly 6 yıl
29 ekim cumhuriyet bayramı hayırlı olur inşallah ulkemiz icin...
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GokhanMaths 6 yıl
Her yerinden öpüyorum Rüştü
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teknokaptan 6 yıl
Yeni apple storda İphoneler 650 dolardan satilcak
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AhmetSelçuk 6 yıl
İnşallah dedikleri gibi hayata geçer.
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Kunteper Canavarı 6 yıl
29 ekim dedinizde hızlı tren geldi aklıma.
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Godolphin 6 yıl en beğenilen
Nihayet sırtlan takımlarından kurtuluyoruz.
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***Respect*** 6 yıl
Sevinç gözyaşları...
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Sonunda Türkiye diye bir ülkenin varlığından haber oldular.Bakalım 29 Ekim'de ne olacak.
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