AppleCare+ için uluslararası servis teminatı geliyor (Türkiye dahil)

Apple, genişletilmiş garanti paketi olan AppleCare+'ı uluslararası servis teminatıyla zenginleştirmeye hazırlanıyor
Son sızan dökümana göre iPhone 5 için AppleCare+ sahibi olan bir müşteri, telefonunu kendi ülkesinin yanı sıra Brezilya, Hindistan, Kore, Rusya ve Türkiye'de de servise verip AppleCare+ hizmeti alabilecek. Ancak burada küçük bir kural var; eğer AppleCare+'lı iPhone, o ülkede satılmıyorsa, tamir kapsamına alınmıyor.
Sızan döküman sadece iPhone 5'e özel olduğu için uluslararası servis teminatının sadece iPhone'lar için geçerli olacağını söylemek çok doğru olmamakla birlikte konuyla ilgili en doğru bilgiyi ilerleyen günlerde alabileceğimizi hatırlatalım.
Öte yandan dökümanda teminat kapsamında olan ülkeler arasında Türkiye'nin de yer alması Apple'ın, 29 Ekim'de açılması planlanan Apple Store İstanbul ile kendi servis ağını da iPhone'lar için hayata geçireceğine işaret ediyor. Bilindiği gibi şu anda Apple, iPhone'ların satışı için ülkemizde operatörlerle çalışıyor ve her operatör, kendi anlaşmalı oldukları servis ağı ile garanti hizmeti sunuyor. Bu da son kullanıcı nezdinde gereksiz bir karışıklığa ve alınan hizmetlerin farklılaşmasına neden oluyor. Dolayısıyla Apple'ın ülkemizde iPhone'lar için kendi servis ağını hayata geçirmesi, son kullanıcı açısından oldukça iyi olacaktır.
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eğer bu iddian doğruysa i phone peynir ekmek gibi satar bu böyle bilinsin. bu pahaya rağmen bu kadar çok satıyorsa bu ülke 5c hiç satmaz fakat 5s alır başını gider. 650 $ kaba bir hesapla 1300 tl eder. e hadi 300 de ben koyayım üstüne al sana 1600. yeme de yanında yat...
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