AppleCare+ için uluslararası servis teminatı geliyor (Türkiye dahil)

Apple, genişletilmiş garanti paketi olan AppleCare+'ı uluslararası servis teminatıyla zenginleştirmeye hazırlanıyor

Son sızan dökümana göre iPhone 5 için AppleCare+ sahibi olan bir müşteri, telefonunu kendi ülkesinin yanı sıra Brezilya, Hindistan, Kore, Rusya ve Türkiye'de de servise verip AppleCare+ hizmeti alabilecek. Ancak burada küçük bir kural var; eğer AppleCare+'lı iPhone, o ülkede satılmıyorsa, tamir kapsamına alınmıyor.

Sızan döküman sadece iPhone 5'e özel olduğu için uluslararası servis teminatının sadece iPhone'lar için geçerli olacağını söylemek çok doğru olmamakla birlikte konuyla ilgili en doğru bilgiyi ilerleyen günlerde alabileceğimizi hatırlatalım.

Öte yandan dökümanda teminat kapsamında olan ülkeler arasında Türkiye'nin de yer alması Apple'ın, 29 Ekim'de açılması planlanan Apple Store İstanbul ile kendi servis ağını da iPhone'lar için hayata geçireceğine işaret ediyor. Bilindiği gibi şu anda Apple, iPhone'ların satışı için ülkemizde operatörlerle çalışıyor ve her operatör, kendi anlaşmalı oldukları servis ağı ile garanti hizmeti sunuyor. Bu da son kullanıcı nezdinde gereksiz bir karışıklığa ve alınan hizmetlerin farklılaşmasına neden oluyor. Dolayısıyla Apple'ın ülkemizde iPhone'lar için kendi servis ağını hayata geçirmesi, son kullanıcı açısından oldukça iyi olacaktır.