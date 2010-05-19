Apple iki yeni Java güncellemesi yayınladı

Apple, Mac OS X Snow Leopard ve Leopard kullanıcılarına yönelik olarak iki yeni Java güncellemesini duyurdu. Güncellemeler, Snow Leopard kullanıcıların Java SE 6'ı 1.6.0_20 sürümüne, Leopard kullanıcılarınınsa J2SE'i 1.5.0_24'e ve Java SE 6'ı 1.6.0_20'e güncellemelerini sağlıyor.

Snow Leopard kullanıcılarının yükleyebileceği 78MB'lık güncelleme Mac OS X 10.6.3 gereksinimini duyarken, Leopard kullanıcılarına yönelik olan 122MB'lık güncelleme ise Mac OS X 10.5.8 ihtiyaç duyuyor.

Güncellemeleri Apple Update yazılımı üzerinden yüklemek istemeyen kullanıcılar güncelemeleri aşağıdaki bağlantılardan yükleyebilirler;

Java for Mac OS X 10.6 Update 2

Java for Mac OS X 10.5 Update 7