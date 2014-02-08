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Apple'a 2 milyar dolarlık patent ihlali suçlaması

5 yıl
11,1b
1
18
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'a 2 milyar dolarlık patent ihlali suçlaması

Batan veya zorda olan şirketlerin elindeki patentleri satın alarak daha sonra bunları diğer üreticilere karşı koz olarak kullanan firmaları ifade eden patent trollüğü bu kez Apple'ın kapısına dayandı.

Alman kökenli patent trolü IPCom, bir mobil ağda acil durum aramalarına öncelik veren patentini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'ı suçladı ve 2 .1 milyar dolarlık tazminat talebinde bulundu. Bahse konu patent ise 2007 yılında Robert Bosch firmasından satın alınmıştı.

IPCom aynı patent ihlali suçlamasını daha önce Nokia, Ericsson, HTC ve Vodafone'a da yöneltmişti. Suçlamaya maruz kalan firmalar Avrupa Patent Ofisi'ne bu patentin geçersiz kılınması için başvuru yaptı.

IPCom patentin geçerli olması gerektiğini ve büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Zira kalabalık ve aşırı yüklü bir mobil ağda örneğin polisin acil çağrılara anında yanıt için öncelik elde etmesi bu patent sayesinde mümkün oluyor. Şimdilik Apple konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor. 

http://www.phonearena.com/news/Apple-gets-sued-for-2-billion-by-German-patent-troll_id52250 Yorum Yaz
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fatih-8 5 yıl en beğenilen
Apple a dava açanlar patent trolü oluyor. Apple in yaptıgı ne oluyor peki?
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stalker(1979) 5 yıl
Apple patent davası açmanın patentini de alsın kurtulsun davalardan :)
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blackzeros 5 yıl
apple'in aldigi abuk subuk patentlerle actigi davalar trolluk olmuyorda bu mu trolluk oluyor.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bişey çıkmaz bundan
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kymelria 5 yıl
ulan hadi çoğu patenti anlarım da "acil numaraya öncelik tanıma gibi insani fayda sağlayan bir sistemin patenti"ni ihlal ettin diyerek tazminat davası açılmamalı. bu volvonun "emniyet kemerinin patenti bende, sökülün paraları" demesi gibi birşey.
bu artık açgözlülüğün, çekememenin, hırsın somut haline dönmüş.
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tunayyigit 5 yıl
ürünlerle para kazanamiyorlar, patent davasiyla para kazanmaya calisiyolar. pes
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E_Aydin35 5 yıl
Kısa ve öz. Mantıklı bir gerekçe davası.. :)
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mk2kill 5 yıl
IPcom bu patenti sokakda bulmamış.Parasını verip Boschdan satın almış.Bedavaya dağıtmak için almadığına göre dava etmesi normaldir.Adamlar bir ürünün satışını patent ihlali dolasıyla yasaklatmaya çalışmıyor.Sadece patent için kullanım parasını istiyor.makul.
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stalker(1979) 5 yıl
Apple patent davası açmanın patentini de alsın kurtulsun davalardan :)
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senersongur 5 yıl
Şu Apple'dan tazminati alip Android kullanicilarina bedava uygulama dagitsinlar.
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DH Misafiri 5 yıl
hani birilerinin apple ı patentlerle sıkıştırmasındaki ironiden zevk almıyor değilim ama şu olay patent işinin ne kadar kontrolden çıkmış durumda olduğunu göstermeye yetiyor. artık patent mevzuatlarına artık gelişmeye ön ayak olabilecek bir düzen gerekiyor.
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createemir 5 yıl
İyi olmuş
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simbilli 5 yıl
Hep siz mi açacaksınız davaları
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CoreXXX 5 yıl
patent trollüğü güzel uymuş
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