Apple'a 2 milyar dolarlık patent ihlali suçlaması





Batan veya zorda olan şirketlerin elindeki patentleri satın alarak daha sonra bunları diğer üreticilere karşı koz olarak kullanan firmaları ifade eden patent trollüğü bu kez Apple'ın kapısına dayandı.





Alman kökenli patent trolü IPCom, bir mobil ağda acil durum aramalarına öncelik veren patentini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'ı suçladı ve 2 .1 milyar dolarlık tazminat talebinde bulundu. Bahse konu patent ise 2007 yılında Robert Bosch firmasından satın alınmıştı.





IPCom aynı patent ihlali suçlamasını daha önce Nokia, Ericsson, HTC ve Vodafone'a da yöneltmişti. Suçlamaya maruz kalan firmalar Avrupa Patent Ofisi'ne bu patentin geçersiz kılınması için başvuru yaptı.





IPCom patentin geçerli olması gerektiğini ve büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Zira kalabalık ve aşırı yüklü bir mobil ağda örneğin polisin acil çağrılara anında yanıt için öncelik elde etmesi bu patent sayesinde mümkün oluyor. Şimdilik Apple konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.

http://www.phonearena.com/news/Apple-gets-sued-for-2-billion-by-German-patent-troll_id52250