Apple'dan 12 gün için 12 farklı hediye: "12 Gün Hediye 2013"

2014 heyecanının sardığı bugünler de Apple'dan 12 gün boyunca hediye kabul eder misiniz ? Eğer cevabınız evet ise yapmanız gereken tek şey App Store'dan Apple'ın geleneksel "12 Gün Hediye" uygulamasını indirmek ve 26 Aralık'ı beklemek.

Apple'ın her sene sonu yaptığı geleneksel 12 gün, 12 farklı hediye kampanyası bu sene için de yapılıyor. App Store'da yeniden yenilenerek yeni yıl için özelleştirilen 12 Gün Hediye uygulamasını yükleyen iCihaz kullanıcıları, 26 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında Apple'ın her güne özel olarak sunduğu şarkı, uygulama, kitap, film ya da bunun gibi iTunes Store içeriklerinden oluşan hediyelerini cihazlarına indirebilecekler. Hediyeler bölgesel olarak değişmekle birlikte; yüklemek için sadece 24 saatiniz olduğunu unutmayın. Eğer kaçırırsanız, güle güle demekten başka yapacak hiçbir şeyiniz yok.

İlk hediyenin takvimler 26 Aralık'ı gösterdiğinde yayınlanacağı "12 Gün Hediye" uygulamasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: