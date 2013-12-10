Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan 12 gün için 12 farklı hediye: "12 Gün Hediye 2013"

5 yıl
1,6b
1
46
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'dan 12 gün için 12 farklı hediye:

2014 heyecanının sardığı bugünler de Apple'dan 12 gün boyunca hediye kabul eder misiniz ? Eğer cevabınız evet ise yapmanız gereken tek şey App Store'dan Apple'ın geleneksel "12 Gün Hediye" uygulamasını indirmek ve 26 Aralık'ı beklemek.

Apple'ın her sene sonu yaptığı geleneksel 12 gün, 12 farklı hediye kampanyası bu sene için de yapılıyor. App Store'da yeniden yenilenerek yeni yıl için özelleştirilen 12 Gün Hediye uygulamasını yükleyen iCihaz kullanıcıları, 26 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında Apple'ın her güne özel olarak sunduğu şarkı, uygulama, kitap, film ya da bunun gibi iTunes Store içeriklerinden oluşan hediyelerini cihazlarına indirebilecekler. Hediyeler bölgesel olarak değişmekle birlikte; yüklemek için sadece 24 saatiniz olduğunu unutmayın. Eğer kaçırırsanız, güle güle demekten başka yapacak hiçbir şeyiniz yok.

İlk hediyenin takvimler 26 Aralık'ı gösterdiğinde yayınlanacağı "12 Gün Hediye" uygulamasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

12 Days of Gifts - iTunes
Apple'dan 12 gün için 12 farklı hediye:

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kucuker34 5 yıl en beğenilen
Örnek teşkil etsin diğer firmalara.!
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 5 yıl
Yav bu apple turkiyeye gec geldi ama pir geldi amerikadaıkı sistemi birebir buraya entegre etti.Laserla satın alacagımız ipadlere istediğimiz seyleri beleş olarak yazabiliyoruz mesela..yada alacagımız imac i ozellestirebiliyoruz...Turk tuketicisinin hiç gormediği bilmediği uygulamaları var 12gun 12 hediye gibi..Apple cihazlarının ozgurluk anlamında sıkıntılı oldugunu ve ciddi pahallı oldugunu dusunsemde turkiyede ki tukectici odaklı calsmalarını takdir ediyorum..inaşllah darısı diğer satıcıların basına...
Yav bu apple turkiyeye gec geldi ama pir geldi amerikadaıkı sistemi birebir buraya entegre etti.Laserla satın alacagımız ipadlere istediğimiz seyleri beleş olar...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
play storedan karşı hamle bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krayon 5 yıl
Başladı mı indirimler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulmel 5 yıl
o kadar cihaz satarken giydiren firmanın gıdım gıdım da olsa kıyak geçmesi Vicdan sahibi olduğunu gösterir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djhaci 5 yıl
Hediye sadece 24 saat icin geçerli
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yusufd84 5 yıl djhaci
djhaci
Hediye sadece 24 saat icin geçerli


ne kadar geçerli diye hep sorulacak, aslında bu başlığı atan özellikle vurgulamalı, 24 saat süre o uygulamanın indirilme zamanı onu indirince artık uygulama senin olmuş oluyor ister saniyesinde sil istersen yıllarca kullan o sana kalmış. Ama %99'u gereksiz ya da sürekli bedava olan uygulamalardan olacaktır yani ahım şahım bir şey olmayacaktır. Ayrıca ios 7 zorlamasını savunanları görünce bir tuhaf oldum ne de çok apple avukatı var. arkadaş ios 7 zorlaması tam bir saçmalık eski müşterilerini iplemediğini gösteriyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lDirtyHandsl 5 yıl
Indirdim inş güzel uygulamalar hediye gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucuker34 5 yıl
Örnek teşkil etsin diğer firmalara.!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akstrev 5 yıl
Adamlara bak, noel ruhunu ülkemize getirdiler. 12 gün 12 havari ve adem elması apple.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SSDc 5 yıl
Bizimde samsung appsimiz var bi kere tam mı .s.s
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ju3x 5 yıl
4S kullanıyorum.
Az kaldı duvara vuramaya.Zırt pırt chrome çöküyor.
Viber atıyor.Diğerleride takılıyor.
Tlf boş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 5 yıl
Yav bu apple turkiyeye gec geldi ama pir geldi amerikadaıkı sistemi birebir buraya entegre etti.Laserla satın alacagımız ipadlere istediğimiz seyleri beleş olarak yazabiliyoruz mesela..yada alacagımız imac i ozellestirebiliyoruz...Turk tuketicisinin hiç gormediği bilmediği uygulamaları var 12gun 12 hediye gibi..Apple cihazlarının ozgurluk anlamında sıkıntılı oldugunu ve ciddi pahallı oldugunu dusunsemde turkiyede ki tukectici odaklı calsmalarını takdir ediyorum..inaşllah darısı diğer satıcıların basına...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cem_k12 5 yıl
IOS7 istediği için yukleyemedım.gecen senekı uygulamayı dusunuyorum sanırım 1 uygulamayı bıle ındırmemıstım gereksız gereksız seylerı ucretsız yapmıslardı..bu sene nasıl olcak bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ımmortals35 5 yıl
Hediyeler ne zaman verilmeye başlıyor ? Biraz sonra indiricem uygulamayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1642 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, uygulama haber ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Noctua NH-U12S ve NH-U14S işlemci soğutucuları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim