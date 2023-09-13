iPhone 15 vs iPhone 15 Pro Max: En "ucuzuyla" en pahalısı karşı karşıya

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırma 🆚 Özellik/Model iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Ekran 6.1 inç 60Hz OLED, Dinamik Ada, 2556 x 1179, HDR10, 2,000 nit 6.7 inç 60Hz OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit 6.1 inç120Hz OLED, Dinamik Ada, 2556 x 1179, HDR10, 2,000 nit 6.7 inç 120Hz OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit İşlemci A16 Bionic, 4nm 6x CPU

5x GPU

16x Neural Engine A16 Bionic, 4nm 6x CPU

5x GPU

16x Neural Engine A17 Pro, 3nm 6x CPU

6x GPU

16x Neural Engine A17 Pro, 3nm 6x CPU

6x GPU

16x Neural Engine RAM 6 GB LPDDR5 6 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 Batarya 20 saate kadar video oynatma 26 saate kadar video oynatma 23 saate kadar video oynatma 29 saate kadar video oynatma Arka kamera -1 48MP f/1.6, 26mm odak uzaklığı, 4K 60fps, 2x telefoto 48MP f/1.6, 26mm odak uzunluğu, 4K 60fps, 2x telefoto 48MP f/1.78, 24mm, odak uzaklığı, OIS, Dolby Vision 4K at 60fps, ProRes video 48MP f/1.78, 24mm odak uzaklığı, OIS, Dolby Vision 4K 60fps, ProRes video Arka kamera -3 12MP f/2.2 ultra geniş açı, 120 derece FoV 12MP f/2.2 ultra geniş açı, 120 derece FoV 12MP f/2.2 ultra geniş açı, 120 derece FoV 12MP f/2.2 ultra geniş açı, 120 derece FoV Arka kamera -3 ❌ ❌ 12MP f/2.8 OIS, 77mm odak uzaklığı, 3 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 6 kat optik zoom aralığı 12MP f/2.8 OIS, 120mm odak uzaklığı, 5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 10 kat optik zoom aralığı Ön kamera 12MP f/1.9, 4K 60fps 12MP f/1.9 4K at 60fps 12MP f/1.9, 4K 60fps 12MP f/1.9, 4K 60fps Depolama 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB Bağlantı 5G , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB 5G , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB 5G , Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB, Thread, USB3 5G , Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB, Thread, USB3 Konektör USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 3.0 USB-C 3.0 Boyut ve ağırlık 147.6 x 71.6 x 7.8mm 160.9 x 77.8 x 7.8mm 146.6 x 70.6 x 8.25mm 159.9 x 76.7 x 8.25mm Renk Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Doğal Titanyum Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Doğal Titanyum Diğer Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi Fiyat 49.999 TL 56.999 TL 64.999 TL 76.999 TL

iPhone 15 serisi Apple için artık üç katmanlı diyebiliriz. Temel modeller olan iPhone 15 ve 15 Plus, boyut farklılıkları (buna bağlı batarya artışı) dışında tamamıyla aynı cihazlar. Apple, Pro modelleri ile temel modelleri arasında özellik farklılıklarını zaten keskin çizgilerle ayırmaya başlamıştı. Ancak bu nesilde firma Pro ile Pro Max varyantı arasında da özellik farkı sunuyor. Bu fark ise yeni 12MP'lik 120mm telefoto lens noktasında gerçekleşiyor. Daha gelişmiş kamera aynı zamanda 100 dolarlık da fiyat artışını beraberinde getirdi. Peki sizin tercihiniz hangi iPhone 15 modeli olurdur?

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Apple iPhone 15 vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırması