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    iPhone 15 vs iPhone 15 Pro Max: En "ucuzuyla" en pahalısı karşı karşıya

    Apple, merakla beklenen iPhone 15 serisini tanıttı. Bazılarının beklentisi karşılandı, bazılarının ise karşılanmadı. İşte tüm iPhone 15 modellerinin karşılaştırması!
    iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max kıyaslama Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz gece düzenlediği canlı etkinlikle birlikte iPhone 15 serisini tanıttı. Yeni iPhone modellerine Watch Series 9 ile Watch Ultra 2 akıllı saatleri de eşlik etti. iPhone 15 serisi beklendiği gibi dört modelden oluştu: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max. Apple, bu seride de temel modeller ile Pro modeller arasındaki farkı iyice belirginleştirdi. Peki iPhone 15 ile iPhone 15 Pro Max farkı ne? İşte karşılaştırma tablosu:

    iPhone 15 vs iPhone 15 Pro Max karşılaştırma 🆚
    Özellik/Model iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max
    Ekran 6.1 inç 60Hz OLED, Dinamik Ada, 2556 x 1179, HDR10, 2,000 nit 6.7 inç 60Hz OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit 6.1 inç120Hz OLED, Dinamik Ada, 2556 x 1179, HDR10, 2,000 nit 6.7 inç 120Hz OLED, Dinamik Ada, 2796 x 1290, HDR10, 2,000 nit
    İşlemci

    A16 Bionic, 4nm

    • 6x CPU
    • 5x GPU
    • 16x Neural Engine

    A16 Bionic, 4nm

    • 6x CPU
    • 5x GPU
    • 16x Neural Engine

    A17 Pro, 3nm

    • 6x CPU
    • 6x GPU
    • 16x Neural Engine

    A17 Pro, 3nm

    • 6x CPU
    • 6x GPU
    • 16x Neural Engine
    RAM 6 GB LPDDR5 6 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5
    Batarya 20 saate kadar video oynatma 26 saate kadar video oynatma 23 saate kadar video oynatma 29 saate kadar video oynatma
    Arka kamera -1 48MP f/1.6, 26mm odak uzaklığı, 4K 60fps, 2x telefoto 48MP f/1.6, 26mm odak uzunluğu, 4K 60fps, 2x telefoto 48MP f/1.78, 24mm, odak uzaklığı, OIS, Dolby Vision 4K at 60fps, ProRes video 48MP f/1.78, 24mm odak uzaklığı, OIS, Dolby Vision 4K 60fps, ProRes video
    Arka kamera -3 12MP f/2.2 ultra geniş açı, 120 derece FoV 12MP f/2.2 ultra geniş açı, 120 derece FoV 12MP f/2.2 ultra geniş açı, 120 derece FoV 12MP f/2.2 ultra geniş açı, 120 derece FoV
    Arka kamera -3  ❌ 12MP f/2.8 OIS, 77mm odak uzaklığı, 3 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 6 kat optik zoom aralığı 12MP f/2.8 OIS, 120mm odak uzaklığı, 5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 10 kat optik zoom aralığı
    Ön kamera 12MP f/1.9, 4K 60fps 12MP f/1.9 4K at 60fps 12MP f/1.9, 4K 60fps 12MP f/1.9, 4K 60fps
    Depolama 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB
    Bağlantı 5G , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB 5G , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB 5G , Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB, Thread, USB3 5G , Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 2.nesil UWB, Thread, USB3
    Konektör USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 3.0 USB-C 3.0
    Boyut ve ağırlık 147.6 x 71.6 x 7.8mm 160.9 x 77.8 x 7.8mm 146.6 x 70.6 x 8.25mm 159.9 x 76.7 x 8.25mm
    Renk Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Doğal Titanyum Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Doğal Titanyum
    Diğer Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi Uydu aracılığıyla Acil SOS, Çarpışma Algılama, Uydu aracılığıyla Yol Yardımı, Eylem Düğmesi
    Fiyat 49.999 TL 56.999 TL 64.999 TL 76.999 TL

    iPhone 15 serisi Apple için artık üç katmanlı diyebiliriz. Temel modeller olan iPhone 15 ve 15 Plus, boyut farklılıkları (buna bağlı batarya artışı) dışında tamamıyla aynı cihazlar. Apple, Pro modelleri ile temel modelleri arasında özellik farklılıklarını zaten keskin çizgilerle ayırmaya başlamıştı. Ancak bu nesilde firma Pro ile Pro Max varyantı arasında da özellik farkı sunuyor. Bu fark ise yeni 12MP'lik 120mm telefoto lens noktasında gerçekleşiyor. Daha gelişmiş kamera aynı zamanda 100 dolarlık da fiyat artışını beraberinde getirdi. Peki sizin tercihiniz hangi iPhone 15 modeli olurdur?

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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