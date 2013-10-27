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Apple'dan 2013 sonu iMac'ler için iki kritik güncelleme

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan 2013 sonu iMac'ler için iki kritik güncelleme
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Apple, yakın zamanda satışa sunduğu 2013 sonu iMac'ler için iki kritik güncellemeyi yayınladı.

Yayınlanan iMac SMC donanım yazılımı güncellemesi, OS X Mavericks ile birlikte SSD'li iMac'lere gelen Power Nap özelliğinin fan çalışmasına gerek duymadan sessiz bir şekilde aktif olmasını sağlıyor. Power Nap, Mac'ler uyku modunda olsa dahi kullanıcının verdiği izin ölçüsünde uygulama güncellemelerini yüklüyor, yeni mailleri alıyor, rehber / takvim ya da benzeri uygulamaların her an güncel tutuyor. Sadece SSD tabanlı 2013 sonu iMac'lere yönelik olan bu SMC güncellemesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

iMac SMC Firmware 1.1

Yayınlanan diğer güncelleme ise 10.8.5 yüklü ve üzerinde NVIDIA GeForce GT 750M bulunan 2013 sonu iMac'lere yönelik olan destekleyici sistem güncellemesi. iMac 10.8.5 Supplemental Update 1.0 olarak yayınlanan güncelleme bilgisayarın uyku moduna geçtikten sonra harici sürücüleri çıkartan sorun ile bazı USB Bluetooth adaptörlerinin çalışmasını engelleyen sorununu gideriyor. Aşağıdaki bağlantıdan bu güncellemeyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz:

iMac 10.8.5 Supplemental Update 1.0


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ezimuse 6 yıl
HDD tabanlı cihazlara gelmemesi saçma gibi biraz. Laptop olsa taşınma durumunda sarsıntı olabilir ancak imac i taşımıyoruz sonuçta.
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carman 6 yıl
malesef bende ssd yok bu özellikten mahrum kalıcaz malum yenisinide almak şu aralar zor
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SSDc 6 yıl
Şu imac'i her gittiğim elektronik mağazada kurcalarım ama fiyatından dolayı almak nasip olmuyor tabi.
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Guest-F8946C419 6 yıl SSDc
SSDc

Şu imac'i her gittiğim elektronik mağazada kurcalarım ama fiyatından dolayı almak nasip olmuyor tabi.

Aslında önceki yılların modelleri hala tercih edilebilir.. Tabii ki Intel işlemci tabanlı olursa tercih edilebilir diye düşünüyorum.
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Godolphin 6 yıl
Hemen güncelliyorum.
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suvari25 6 yıl
O modda torrent çalıştırsa süper olmaz mı
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