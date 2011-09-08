Apple'dan Samsung'a Japonya'da bir dava daha açıldı

Patent haklarını ihallere karşı korumada HTC ve Samsung'a karşı büyük bir hukuk mücadelesi veren Apple açtığı patent davalarının kapsamını genişletmeye devam ediyor.





Son olarak Almanya Düsseldorf mahkemesinde iPad ve iPhone patentlerini ihlal ettiği iddiasıyla Samsung aleyhine açtığı davada Apple bir ara kararla Galaxy Tab 10.1 modelinin ülke sınırları içerisinde satışını tedbiren yasaklatmıştı. Eğer dava Samsung aleyhine sonuçlanırsa tüm AB sınırları içerisinde Galaxy Tab 10.1 cihazının satışı yasaklanacak.





Almanya'da gerçekleşen IFA 2011 etkinliği öncesinde de Apple, Samsung'un Galaxy Tab 7.7 modeli için de davanın kapsamını genişletmeyi başarmış, model fuar alanından apar topar kaldırılmıştı.





Apple bu kez patent davasını Japonya'da açtı. Kyodo News gazetesinin haberine göre Samsung'un tablet ve akıllı telefonlarının iPad/iPhone tasarımını birebir kopyaladığını iddia eden Apple zararların tazmini için 1.3 milyon dolar ve ilgili ürünlerin satışına da yasak konmasını istiyor.





Apple'ın Seul sözcüsü Samsung'un son ürünlerinin bariz biçimde patentlerini ihlal ettiğini belirtiyor.





Apple'ın uluslararası alanda Samsung ile mücadelesi giderek genişliyor. Okyanus ötesinden Avustralya, Avrupa'da Almanya, Galaxy Tab 10.1'in satışını geçici olarak yasaklayan ülkeler. Hollanda, Japonya, Güney Kore ve ABD'de ise patent ihlali davaları devam ediyor.





Avustralya'da ise mahkeme meydana gelen zararın tespiti için iPad ve iPad 2 satışlarının ABD ve İngiltere'deki miktarlarını talep etmişti.