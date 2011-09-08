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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan Samsung'a Japonya'da bir dava daha açıldı

7 yıl
8,5b
1
90
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Patent haklarını ihallere karşı korumada HTC ve Samsung'a karşı büyük bir hukuk mücadelesi veren Apple açtığı patent davalarının kapsamını genişletmeye devam ediyor.

Son olarak Almanya Düsseldorf mahkemesinde iPad ve iPhone patentlerini ihlal ettiği iddiasıyla Samsung aleyhine açtığı davada Apple bir ara kararla Galaxy Tab 10.1 modelinin ülke sınırları içerisinde satışını tedbiren yasaklatmıştı. Eğer dava Samsung aleyhine sonuçlanırsa tüm AB sınırları içerisinde Galaxy Tab 10.1 cihazının satışı yasaklanacak.

Almanya'da gerçekleşen IFA 2011 etkinliği öncesinde de Apple, Samsung'un Galaxy Tab 7.7 modeli için de davanın kapsamını genişletmeyi başarmış, model fuar alanından apar topar kaldırılmıştı.

Apple bu kez patent davasını Japonya'da açtı. Kyodo News gazetesinin haberine göre Samsung'un tablet ve akıllı telefonlarının iPad/iPhone tasarımını birebir kopyaladığını iddia eden Apple zararların tazmini için 1.3 milyon dolar ve ilgili ürünlerin satışına da yasak konmasını istiyor.

Apple'ın Seul sözcüsü Samsung'un son ürünlerinin bariz biçimde patentlerini ihlal ettiğini belirtiyor. 

Apple'ın uluslararası alanda Samsung ile mücadelesi giderek genişliyor. Okyanus ötesinden Avustralya, Avrupa'da Almanya, Galaxy Tab 10.1'in satışını geçici olarak yasaklayan ülkeler. Hollanda, Japonya, Güney Kore ve ABD'de ise patent ihlali davaları devam ediyor.

Avustralya'da ise mahkeme meydana gelen zararın tespiti için iPad ve iPad 2 satışlarının ABD ve İngiltere'deki miktarlarını talep etmişti.

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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Yeter be Apple yeter ne biçim bi illet firmadır anlamıyorum.Apple ilgili haberlerin %90'nı patent davalarıyla ilgili, sonra Apple fanları kızıyor yok her haberin altında Appele'ın patent davalarıyla ilgili şeyler yazmayın diye ee firmanın zaten teknolojiyle ilgili bir haberi çıkmaz oldu varsa yoksa patent davaları, Apple'ın kendini teknloji firmasından çok kafa avcısı sanmaya başladı...
Yeter be Apple yeter ne biçim bi illet firmadır anlamıyorum.Apple ilgili haberlerin %90'nı patent davalarıyla ilgili, sonra Apple fanları kızıyor yok her haberi...
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damn2u 7 yıl
Kabak tadı verdi. IPhone eski yeni tüm modelleri 500-750TL resmi satış fiyatına sahip olsa bile almam artık, o derece iğrendirdi kendinden bu marka.
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mertgraph1979 7 yıl
Böyle haberlerden sıkıldıysanız ki bende sıkıldım, gelin hep beraber samsung'a mesaj atalım.
Artık şu tasarım hırsızlığından vazgeçsin.
Adamın yaptığı ürünlere bakıyorsun, adamlar hırsızın önde gideni. Ne kadar büyük firma olurlarsa olsunlar adamlar uzak doğulu. Kopyacılık genlerinde var bu heriflerin.
Bu kadar söylenmemin nedenine gelince, hadi telefonlarını geçtimde, o son yaptığın macbook air çakması laptop'un nedir ya. Bu kadar mı insanın gözünün içine sokarak hırsızlık yapılır.
Samsung'a ne yapılsa az. Ben Apple'ın yerinde olsam daha fazlasını yapardım.
Ben yapim, herifler meyvasını toplasınlar. Yok öyle bir dünya.
Böyle haberlerden sıkıldıysanız ki bende sıkıldım, gelin hep beraber samsung'a mesaj atalım.Artık şu tasarım hırsızlığından vazgeçsin.Adamın yaptığı ür...
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drony 7 yıl
Oncelikle iphone gibi bir cihaz piyasaya ciktiginda ne kadardi ipad ne kadardi son yillarda cikan macbook ve mac pro lar vs. donanim her yil guclenirken fiyat sabit kaldi yada dustu ipad ve iphone icin rakibide yoktu. Her zaman soylerim iphone yada ipad gibi bir cihazi piyasaya ilk suren/bulan baska bir firma olsaydi fiyat ne olurdu.... Ben cok net biliyorum sonynin tabletimsi cihazlarinin dell in macbook aire rakip adamo bilgisayarlarini. Dokunalamayacak kadar pahalli. 2007 leere donup iphone dan once iphonedan pahalli nokia modellerini dusunun.


Rekabet fiyatlari asagi cekiyor diyosrsunuzda... Ipad 1 cikmis piyasayi domine etmis ertesi yil gelmis ipad2 cikacakngunler kalmis bunsirada samsung galaxy tab 10" tanitiyor fiyatida 900 $ dan basliyor.. Ipad 1 499$ dan piyasaya girmisti. Apple onu 1000$ dan da satsa o cihaz o satis rakamina ulasirdi apple da zaten ipad cikmadan bu konuda cok iddalinidi. Gelelim geri samsunga ipad1 gibi bir rakibi varken 900$ da nedir ya? Iste ipad2 cikti ve samsungun ceo sundan su aciklama geldi. Ipad2 yi girdukten sonra cihaz uzerinde revizyona gitmeliyiz. Sonucta samsung ipad2 ye oldukca benzer ve ince bir cihaz cikarip fiyatlari asagi cekti. Bende apple tekel olsun istemiyorum hatta dunya uzerinde kimsentekel olmamalinrekabet yoksa teknolojide ilerlemez fakat apple argeye tasarima okadarnpara harcasin birisi gelsin calsin dusunsenize smart cover gibi bir tekenoloji uret birisi gelsin calsin. Valla ben hayran kalmistim smart covera.

Gelelim androide ozellikle on off tuslari yana acilir settings vs. klavye ozellikle tuslarin uzerine basinca alttan cikip heyyy bana bastin demesi. Sifre giris ekranlarinda son harfin gorunup bellinbir sure sonra gitmesi... Bu ve bunun gibi milyon sey ios tan once yoktu.... Imate palm wince winmobile kullananlar cok iyi bilir...


Edit: bu arada samsung 7.7" icin bende onden ipad arkadan htc flyer yorumunda bulunmustum:) hatta konu acmistim fakat kavgadan dolayi silindi
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FrioVentus 7 yıl
Hırsızlar.
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drony 7 yıl
Balinalarin vucudunun altinda asalak baliklar gezer balinanin yediklerinden geriye kalanlarla beslenirler yemek aramak gibi bir zorunluluklari yoktur sadece balinanin yemek yemesini beklerler. Ne zamanki bu baliklar balinanin agzindakine goz dikecek kadar buyurler, o zaman balina onlari yer. Cinli firmalar ve samsung kopya urun benzetmesidir.

@delice doluca
apple adina soyledigin cogu sey dogru fakat asiri sekilde samsungu savunuyorsun pazarin babasi samsung olsa idi halimiz ne olurdu daha az yukarida galaxy tab in ipad2 oncesi cikis fiyatindan bahsettim.
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl drony
drony

Balinalarin vucudunun altinda asalak baliklar gezer balinanin yediklerinden geriye kalanlarla beslenirler yemek aramak gibi bir zorunluluklari yoktur sadece balinanin yemek yemesini beklerler. Ne zamanki bu baliklar balinanin agzindakine goz dikecek kadar buyurler, o zaman balina onlari yer. Cinli firmalar ve samsung kopya urun benzetmesidir.

@delice doluca
apple adina soyledigin cogu sey dogru fakat asiri sekilde samsungu savunuyorsun pazarin babasi samsung olsa idi halimiz ne olurdu daha az yukarida galaxy tab in ipad2 oncesi cikis fiyatindan bahsettim.


samsungu savunuyorum çünkü ona ihtiyacımız var.. bir kaç saat önce galaxy 7.7 incelemesi başlığında direk HTC den çaldığını söyledim.. aksini savunmam için elimde hiç bir delil yok çünkü
.. yani gerçekten ne düşünüyorsam, neye inanıyorsam onu söylüyorum.. yoksa laptop um samsung, telefonum samsung, tabletim samsung inkar etmem, her birinden de çok memnunum ama kötü yönlerini de söylerken hiç yutkunmam..

fakat ciddi ciddi samsunga ihtiyacı var dünyanın.. eğer samsung olmasaydı, bu defa piyasayı 900 dolarlık tabletlerle apple domine etmeye çalışacaktı.. samsung olduğu için birbirilerine bakıp bakıp fiyat kırdılar korkudan ve kimse 900 dolara tablet almadı dünyada.. ister ios olsun, ister android.. ayrıca dediğim gibi yüksek teknoloji ürünü ya da yüksek düzey (daha profesyönel bakış açılarına hitap eden diyelim) yazılım içeren bütün ürünler de bir o kadar tasarımdan uzak oluyorlardı.. xda da galaxy tab ve android honeycomb hakkında günlerdir süregiden bir başlık var; "galaxy tab 10.1, ezik bir tablet daha" adında.. sebebi de şu; ipad 2 nin arayüzü (bildiğimiz menüsü yani) 60 kare/saniye ile hareket edip akıcı bir deneyim sunarken android in arayüzü çoğunlukla 22 kare/saniye yi bile görmüyor.. çok büyük bir çoğunluğun umrunda bile değil bu durum.. en sonunda birisi bunu bir pazarlayıcı bakış açısıyla farkedip söyledi; profesyönel ya da teknoloji canavarı olarak bu ürünleri kullanan insanlar için cihazın hız aşırtılabilir olması arayüz tasarımının akıcı olmasından daha önemli.. çünkü bu insanlar orta karar gördükleri herşeyin kalitesini kendileri arttırmaya ve onu modifiye etmeye seviyorlar.. bizlerin, bu cihazlardan zevk alma biçimi bu.. ancak günümüzde tablet gibi bir kavramın hayatımıza girmesi ile taşınabilirlik, kullanılabilirlik ve en önemlisi moda da hayatımıza girmiş bulunmaktadır.. gerçekten nokina nın profesyönel cihaz anlayışı devam etseydi android satmazdı; bakınız=7710.. ya sony ericsson? p serisi telefonlar ne güzel gelirdi o zamanlar gözümüze, kalın olunca "içine çok çip mip pil falan koymuşlar, ondan öyle" derdik.. haklıydık da o zamanın teknolojisi ile.. walk man serisi tablet düşünebiliyor musunuz? ancak bence bu akımı apple başlatmadı.. apple bu, henüz başlamış akımdaki en büyük karlardan birini elde etti.. windows mobile 6.1 ile muazzam eleştrilere tabi tutuluyordu çünkü multimedia ile office ve yazılım geliştirme cihazları farklı kulvarlardaydı.. windows mobile ın en baba telefonuna sahip olan bile ayrıca müzik dinlemek için ya bir mp3 çalar ya da bir başka nokia telefon falan alıyordu.. samsung, omnia ile akıllı yazılım kavramı ile multimedia cihazı kavramını bir araya getirdi ve divx desteği sundu.. üstelik bunu da yine kendi arayüzü olan widgetlerla geliştirdi.. kalemi cihazın içine girmeyecek şekilde tasarladı ve alüminyum kaplı (cihazın kenarları da alüminyum kaplıydı) bir kılıfın içine koydu.. bundan önce i-mate, eten, casper, hp gibi firmaların şekilsiz cihazlarıyla idare etmeye çalışan ben ve benim gibi insanlar için devrim oldu omnia..

bu kadar gevezeliğimden sonra ister tarihten devam edelim, istersek müşteri talep ve psikolojisinden; yine ilk verdiğim pasta örneğine geleceğiz bence.. apple da bu tepkileri bu yüzden topluyor.. seçebilemek istiyor insanlar.. bir alman ülkesine kızıp, bir başka avrupa ülkesinden gidip inatla galaxy tab 10.1 alıyorsa apple ın taktiğinde bir hata var demektir.. müşteri küstürmek haklı olmaktan değerli değil bence.. o yüzden bu bir kumar, eğer tamamen kökünü kazırsa illa ki insanlar apple alacak, ama eğer kökünü kazıyamazsa kızan insanlar da gidip apple olmayan ürünlere yönelecek..


bir de şu var; bence android ios u andırmıyor bile.. tablet dünyasında zaten başlı başına farklılar da, cep telefonu dünyasında da andırmıyor.. belki samsung un yana doğru sayfa sayfa kayan ikonları biraz appledan esinlenme olabilir ancak esas android arayüzü daha çok "ev ekranı" kavramına sahip bir nokia tarzında...
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drony 7 yıl
Samsung urun gami gecmisini bilmeyenler surekli konusuyor. Yahu ne kadar takip ediyorsunda samsungu savunuyorsun
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DH Misafiri 7 yıl
madem ünlü apple niye dava açıyor eğer gerçekten sağlam mal yapıyorsa hiç bir sorun çıkmaz sadece apple yaptığı bir yanlış var fiyatları çok yüksek ayrıca kalitesiz mal kullanıyor bir teste görede samsung galaxy tap en sağlamı çıkmış
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jahnny 7 yıl
Apple dava açıyor, dava sonuçlarına göre Samsung'a çeşitli yaptırımlar uygulanıyor; ancak tepki nedense tasarımları çalan tarafa değil de tasarımları çalınan tarafa.
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CodeX 7 yıl
Her firma kendine ozgun tasarimlarini yapsa bu davalarin hicbiri acilmaz. Yahu samsung gibi koca bir firmanin hicmi ozgun tasarim yapan kadrosu yok! Su anda kullandiginiz windows bile tasarim konusunda buyuk oranda appeldan esinlendi!!! Artik uyandi adamlar. Yine yaziyorum apple bosuna AR-GE bolumune milyarlarca $ para harcamiyor. Tabiki dava acacak.
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metinTasci 7 yıl
apple akillanmis.
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Capt. Awesome 7 yıl
Artık Apple'ı davalarla anar olduk.
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MaNgOsEr 7 yıl

ekrem71

Almanya'da gerçekleşen IFA 2011 etkinliği öncesinde de Apple, Samsung'un Galaxy Tab 7.7 modeli için de davanın kapsamını genişletmeyi başarmış, model fuar alanından apar topar kaldırılmıştı.Apple'ın uluslararası alanda Samsung ile mücadelesi giderek genişliyor. Okyanus ötesinden Avustralya, Avrupa'da Almanya, Galaxy Tab 10.1'in satışını geçici olarak yasaklayan ülkeler.

Hollanda, Japonya, Güney Kore ve ABD'de ise patent ihlali davaları devam ediyor


Ya allahaşkına , Fuar alanında tanıtım yapan firmayı ne diye kaldırtırsın ki , ayıptır günahtır ya .
İkiniz de aynı işi yapıyorsunuz , ikinizin ki de dokunmatik e benzerlikler olucak heralde ?

Apple sende ios5'le android'in bildirim çubuğunu çaldın , onlarda sana dava açsın olur mu ? böyle saçma bi sistem mi var ya , apple'dan soğudum yemin ediyorum
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barbelo 7 yıl
Güzel malın taklidi çok olur ben olsam bende dava acardim kimse kimsenin sırtından para kazanmamalı.
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tugares 7 yıl
bana ıkına ıkına yazıyorsun diyen arkadaşım :D konuyu şahsi mesele haline getirmiş sanırım .. Strese gerek yok ;) ... Ancak Nokia ile beraber pazarda motorola vardı o zamanlar ve moto nun da farklı tasarımları vardı sende bilirsin ;)ayrıca fiyat konusuna gelince şu anda iphone4 amazonda galaxy s2 ile hemen hemen aynı fiyat ;) yurt dışı fiyatlarına bir bak dilersen ;) diğer sitelerde de aynı ama en bilineni amazon ondan dolayı burayı söyledim ... Neyse konu ile ilgili daha fazla yorum yapmayacağım çünkü dar bir kalıba sıkışıp cevap yazılıyor... Yani tuttuğun bir takımın fanatiği gbi sadece o renk diğerleri yok olsun ... Neyse saygılar ;)
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DH Misafiri 7 yıl
tiksiniyorum bu şirketten. samsung eğer yükselmeseydi bu davalar açılmazdı. kimse kimseyi kandırmasın. yok hakkını arıyormuş da falan da filan da. benzeyecek tabi birbirine kardeşim. ne yapsın adamlar kulp mu taksın telefona farklı olmak için. otomobiller de birbirine benzemiyor mu?hepsinin dört tekeri yok mu?farklı olsun diye palet mi takacaklar bu otomobillere?ama tabi mercedes bmw toyota audi vs... apple gibi degiller. yani demek istediğim bu mantıkla herhangi bi ürünü sadece bir şirket üretir bu da tekel demektir. apple da tekel olmak istiyor olay bundan ibaret.iğim bu mantıkla herhangi bi ürünü sadece bir şirket üretir bu da tekel demektir. apple da tekel olmak istiyor olay bundan ibaret.
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cemsch 7 yıl
Apple kendi ürünleri üzerinden prim yapan Samsung'a müsade etmiyor, bu yönden haklı buluyorum. Apple'ın elinde binlerce patent var. Dikkatinizi çektiyse taklitçilikte abartıya kaçan ve özverili çalışma sonrasında elde edilen patentlerin ihlalinde dava açıyorlar.
Samsung'un savunulacak pek bir yanı yok. Göz var nizam var, Galaxy Tablet'in data kablosunuda mı görmediniz arkadaşlar. Ee DH haberlerde çıktı, iPad2 çıktıktan sonra Galaxy Tablet tasarımı değiştirdi. Keza GS ve 3GS benzerliği..

Samsung telefonu dikdörtgen mi yapsın diyorsunuz. Tabii yapmasın, HTC veya SonyEricsson gibi kendine özgü bir tasarımı olabilir. Samsung, üretimden kaliteli ve güzel ürünler çıkartıyor ama illaki üretilecek telefon piyasada beğenilen ve tutulan bir ürüne benziyor..

Misal, işletim sistemini tanımasamda WaveII görünüş itibariyle güzel cihaz. Bunun üzerinde değişiklikler yaparak cihaz üretseler kötü mü olur? Samsung'un tabletlerini Almanyadaki teknoloji fuarından toplatmak gibi onur kırıcı ve imaj zedeleyici olaylara maruz kalmazdı.
Tabi benimki bir düşünce. Adamların taktiği ve yeni ürün anlayışı belli.
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