Apple'dan eski iPhone müşterilerine: Eskisini getir, yenisini götür

10 Eylül'de iPhone 5S ve iPhone 5C'yi tanıtmaya hazırlanan Apple, eski iPhone kullanıcılarına yepyeni bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar eski nesil iPhone'larını PowerOn isimli firmaya veren kullanıcılarına hediye kartı sunan Apple, gelecek eylül ayıyla birlikte iPhone takas sistemini Apple Store'lar üzerinden hayata geçirecek.

Takas sistemi tahmin ettiğimiz gibi işleyecek. Apple, eski nesil iPhone'ları belli bir fiyata sayarak yeni nesil iPhone'a kullanıcıların çok daha uygun fiyatlardan satın almasını sağlayacak. Apple'ın Brightstar ile çalışacağı bu sistemin sadece yeni model iPhone ya da iPhone'lar ile sınırlı kalması bekleniyor.

Apple'ın bu sistemde 4 önemli kazancı olacak; hem yeni nesil iPhone'ların satışına ivme kazandıracak, hem müşteri bağlılığını ve sadakatini bir üst noktaya taşıyacak, hem Apple Store'lardaki satış performansını daha yukarı taşıyacak hem de sistemle geri kazanılan eski nesil iPhone'ları yeniden elden geçirerek gelişmekte olan pazarlarda, çok daha düşük maliyetle ya da diğer bir deyişle, yüksek kar marjıyla kullanıcılara sunmuş olacak.

Edinilen bilgilere göre Apple, şimdilik bu sistemi şimdilik sadece ABD'de hayata geçirmeyi planlıyor. Ancak ilerleyen zamanlarda Apple Store'un bulunduğu her ülkede, ki gelecek aylarda bu ülkelerden biri Türkiye olacak, bu takas sistemini devreye sokarak hem kendisinin hem de müşterilerinin kazanmasını sağlayacak.

Öte yandan takas sisteminin uygulanmaya başlanacağı tarih net olarak bilinmezken; MacRumors'un kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Apple'ın Apple Store çalışanlarına takas sistemiyle ilgili eğitim vermeye başlamış durumda. Dolayısıyla sistemin 10 eylül sonrasında 1 ya da 2 hafta içerisinde satışa sunulacak olan yeni nesil iPhone'larla birlikte uygulamaya başlanılması oldukça yüksek ihtimal görünüyor.