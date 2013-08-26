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Apple'dan eski iPhone müşterilerine: Eskisini getir, yenisini götür

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
14,8b
1
56
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan eski iPhone müşterilerine: Eskisini getir, yenisini götür

10 Eylül'de iPhone 5S ve iPhone 5C'yi tanıtmaya hazırlanan Apple, eski iPhone kullanıcılarına yepyeni bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar eski nesil iPhone'larını PowerOn isimli firmaya veren kullanıcılarına hediye kartı sunan Apple, gelecek eylül ayıyla birlikte iPhone takas sistemini Apple Store'lar üzerinden hayata geçirecek.

Takas sistemi tahmin ettiğimiz gibi işleyecek. Apple, eski nesil iPhone'ları belli bir fiyata sayarak yeni nesil iPhone'a kullanıcıların çok daha uygun fiyatlardan satın almasını sağlayacak. Apple'ın Brightstar ile çalışacağı bu sistemin sadece yeni model iPhone ya da iPhone'lar ile sınırlı kalması bekleniyor.

Apple'ın bu sistemde 4 önemli kazancı olacak; hem yeni nesil iPhone'ların satışına ivme kazandıracak, hem müşteri bağlılığını ve sadakatini bir üst noktaya taşıyacak, hem Apple Store'lardaki satış performansını daha yukarı taşıyacak hem de sistemle geri kazanılan eski nesil iPhone'ları yeniden elden geçirerek gelişmekte olan pazarlarda, çok daha düşük maliyetle ya da diğer bir deyişle, yüksek kar marjıyla kullanıcılara sunmuş olacak.

Edinilen bilgilere göre Apple, şimdilik bu sistemi şimdilik sadece ABD'de hayata geçirmeyi planlıyor. Ancak ilerleyen zamanlarda Apple Store'un bulunduğu her ülkede, ki gelecek aylarda bu ülkelerden biri Türkiye olacak, bu takas sistemini devreye sokarak hem kendisinin hem de müşterilerinin kazanmasını sağlayacak.

Öte yandan takas sisteminin uygulanmaya başlanacağı tarih net olarak bilinmezken; MacRumors'un kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Apple'ın Apple Store çalışanlarına takas sistemiyle ilgili eğitim vermeye başlamış durumda. Dolayısıyla sistemin 10 eylül sonrasında 1 ya da 2 hafta içerisinde satışa sunulacak olan yeni nesil iPhone'larla birlikte uygulamaya başlanılması oldukça yüksek ihtimal görünüyor.


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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Bazıları hayal kurar. Firmaların amacı ise kâr yapmaktır.
Sonuçta Apple bunu babasının hayrına değil, kâr yapmak için yapıyor.
Tabi ki ucuza alacak. Apple'a vermek yerine gidip bir telefoncuya satsanız, inanın daha fazla para eder. Bu uygulama geçen senelerde de yapılmıştı ve yine Apple, telefonları geriye çok komik bir fiyata alıyordu...
Bazıları hayal kurar. Firmaların amacı ise kâr yapmaktır.Sonuçta Apple bunu babasının hayrına değil, kâr yapmak için yapıyor.Tabi ki ucuza alacak. Appl...
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hazarRS 6 yıl
Şimdi bazıları hayale kapılabilir ''iphone 5ime 1700-1800tl falan verirler mi acaba'' diye, hevesinizi hemen baltalayayım hiç heveslenmeyin. Eğer bu telefonları alıp gelişmekte olan pazarlara elden geçirerek satacaklarsa o telefonları ölü fiyatına alacakları kesindir. Verecekleri fiyat en düşük fiyatla 2. el telefon alan telefoncudan bile kat kat ucuz olacaktır. İşte bu yüzden sistem ABDde vsde tutabilir ama bizim ülkede tutmaz...
Şimdi bazıları hayale kapılabilir ''iphone 5ime 1700-1800tl falan verirler mi acaba'' diye, hevesinizi hemen baltalayayım hiç heveslenmeyin. Eğer bu telefonları...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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glikoz surubu 6 yıl
ABD'de iphone 5 fiyatı 700dolar. Türkiye'de 2000 TL. Apple cihaza 400dolar saysa 800TL yapar. Yeni bir iphone almaya kalksanız 1500TL daha ödemek zorundasınız. Tüketim toplumu budur..
ABD'de iphone 5 fiyatı 700dolar. Türkiye'de 2000 TL. Apple cihaza 400dolar saysa 800TL yapar. Yeni bir iphone almaya kalksanız 1500TL daha ödemek zorundasınız....
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 4 yıl
Ben 5 nisan'da Amerika'ya gidiyorum. Bende iphone 2 ve iphone 3g 16 gb var bunları alıyor mu apple yeni iphone 6 alacam eski telefonları almıyolarsa boşuna götürmek istemiyorum
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awallabilla 6 yıl
Türkiye'de Apple Store ne zaman açılacak bilgisi olan var mı?
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iceman05 6 yıl
Hocam mesela bende ip4 var 8gb ben bunu götürsem ip5c için üstüne ne kadr veririm?
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yassu 6 yıl
Bu is bizim ulkemizde tutmax
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JoeyBane 6 yıl
O yemez o.
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fukox 6 yıl
3g yi kaca alirlar?89-90 edermi?
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Duncan MacLeod 6 yıl Shady
Shady





10 Eylül'de iPhone 5S ve iPhone 5C'yi tanıtmaya hazırlanan Apple, eski iPhone kullanıcılarına yepyeni bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar eski nesil iPhone'larını PowerOn isimli firmaya veren kullanıcılarına hediye kartı sunan Apple, gelecek eylül ayıyla birlikte iPhone takas sistemini Apple Store'lar üzerinden hayata geçirecek.


Takas sistemi tahmin ettiğimiz gibi işleyecek. Apple, eski nesil iPhone'ları belli bir fiyata sayarak yeni nesil iPhone'a kullanıcıların çok daha uygun fiyatlardan satın almasını sağlayacak. Apple'ın Brightstar ile çalışacağı bu sistemin sadece yeni model iPhone ya da iPhone'lar ile sınırlı kalması bekleniyor.


Apple'ın bu sistemde 4 önemli kazancı olacak; hem yeni nesil iPhone'ların satışına ivme kazandıracak, hem müşteri bağlılığını ve sadakatini bir üst noktaya taşıyacak, hem Apple Store'lardaki satış performansını daha yukarı taşıyacak hem de sistemle geri kazanılan eski nesil iPhone'ları yeniden elden geçirerek gelişmekte olan pazarlarda, çok daha düşük maliyetle ya da diğer bir deyişle, yüksek kar marjıyla kullanıcılara sunmuş olacak.


Edinilen bilgilere göre Apple, şimdilik bu sistemi şimdilik sadece ABD'de hayata geçirmeyi planlıyor. Ancak ilerleyen zamanlarda Apple Store'un bulunduğu her ülkede, ki gelecek aylarda bu ülkelerden biri Türkiye olacak, bu takas sistemini devreye sokarak hem kendisinin hem de müşterilerinin kazanmasını sağlayacak.


Öte yandan takas sisteminin uygulanmaya başlanacağı tarih net olarak bilinmezken; MacRumors'un kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Apple'ın Apple Store çalışanlarına takas sistemiyle ilgili eğitim vermeye başlamış durumda. Dolayısıyla sistemin 10 eylül sonrasında 1 ya da 2 hafta içerisinde satışa sunulacak olan yeni nesil iPhone'larla birlikte uygulamaya başlanılması oldukça yüksek ihtimal görünüyor.



gelirse bütün ülkelerde eşit olmalı bence
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SatanicBlacK 6 yıl
GÜzel haber. Elimde kullanmadığım 3GS ve 4 vardı . Değerlenir artık
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Caferhan 6 yıl
Ekranı yanmış,şarj yeri bozuk bir iphone 3gs yatıyor evde,değerlendirelim
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Ohan 6 yıl
Olursa ve üç kağıtçılık yapılmazsa süper olur.
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