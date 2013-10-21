Apple'dan iPhone 5s için ilk reklam: "Metal Ustalığı"

Ülkemizde 1 Kasım'dan itibaren yeni iPhone'ları satışa sunmaya hazırlanan Apple, iPhone 5s'e gösterilen talebi daha da yukarı çekmek adına telefonun ilk reklamını yayınladı.

Bugün ABD'de NFL maçları esnasında TV'de ilk gösterimi yapılan "Metal Ustalığı" isimli reklamda, ergiyik haldeki altın renkli metalin katılaşarak iPhone'a dönüşmesi konu alınmış. Herhangi bir sözsel anlatımın olmadığı reklamda fon müziği olarak ise Goldfrapp'ın Oh La La şarkısı kullanılmış.

20 Eylül'den bu yana satışta olan iPhone 5s'in ilk reklamını bugün yayınlayan Apple, geçen 1 aylık sürede ise daha çok iPhone 5c'yi öne çıkarmıştı.

Reklamda kullanılan şarkıya iTunes Store üzerinden ulaşabilirsiniz: