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Apple'dan iPhone 5s için ilk reklam: "Metal Ustalığı"

5 yıl
1,8b
1
47
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan iPhone 5s için ilk reklam:
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Ülkemizde 1 Kasım'dan itibaren yeni iPhone'ları satışa sunmaya hazırlanan Apple, iPhone 5s'e gösterilen talebi daha da yukarı çekmek adına telefonun ilk reklamını yayınladı.

Bugün ABD'de NFL maçları esnasında TV'de ilk gösterimi yapılan "Metal Ustalığı" isimli reklamda, ergiyik haldeki altın renkli metalin katılaşarak iPhone'a dönüşmesi konu alınmış. Herhangi bir sözsel anlatımın olmadığı reklamda fon müziği olarak ise Goldfrapp'ın Oh La La şarkısı kullanılmış.

20 Eylül'den bu yana satışta olan iPhone 5s'in ilk reklamını bugün yayınlayan Apple, geçen 1 aylık sürede ise daha çok iPhone 5c'yi öne çıkarmıştı.

Reklamda kullanılan şarkıya iTunes Store üzerinden ulaşabilirsiniz:

Ooh La La - Single - Goldfrapp

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Master_Evil 5 yıl en beğenilen
4 yıldır aynı kasayı çıkarırsa ustası olur tabi
2 Yanıt Yanıtla +68
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azizkguc 5 yıl
iphone5 ve 5s aluminyum kasa diye kimse övünmesin, kasılmasın. neredeyse kimde iphone5 gördüysem hepsi kılıf içinde ve ekran koruyucu ile kullanıyor. özellikle siyah rengi eğer kılıfsız kullanırsan bir süre sonra sırıtan, göze batan çiziklere katlanmak zorunda kalıyorsun. uzun lafın kısası, eğer plastik kılıfta kullanıyorsan, o zaman aluminyum kasa kalitesinden bahsetme.
iphone5 ve 5s aluminyum kasa diye kimse övünmesin, kasılmasın. neredeyse kimde iphone5 gördüysem hepsi kılıf içinde ve ekran koruyucu ile kullanıyor. özellikle ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Teknode 5 yıl Lady GarGara
Lady GarGara
Plastik telefonu olan fakirler düşünsün.

Iphone 5s ve Htc one akar Samsung doğadan plastik toplar.

Siz milleti asagilamak icin mi dogdunuz ?
Lady GarGaraPlastik telefonu olan fakirler düşünsün.Iphone 5s ve Htc one akar Samsung doğadan plastik toplar.S...
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Nokia Specialist 5 yıl
5C de plastik leğen
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okan_cehapelioglu 5 yıl
etkileyici bi reklam yapmışlar çok gösterişli
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Balawitz 5 yıl
iPhone kasasini titanyum zannedenler varken ohoo.
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LilTunechi 5 yıl
Plastikler beğenmiyorsanız yorum atmayın nedir bu ego
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mhasturk 5 yıl
Youtube da yorumları kapatmaları ise düşündürücü.
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HumWE 5 yıl
Ana sayfa yine iphone olmus...
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GokhanMaths 5 yıl
cam işinde daha iyiydi Apple buna niye geçti anlamak zor
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azizkguc 5 yıl
iphone5 ve 5s aluminyum kasa diye kimse övünmesin, kasılmasın. neredeyse kimde iphone5 gördüysem hepsi kılıf içinde ve ekran koruyucu ile kullanıyor. özellikle siyah rengi eğer kılıfsız kullanırsan bir süre sonra sırıtan, göze batan çiziklere katlanmak zorunda kalıyorsun. uzun lafın kısası, eğer plastik kılıfta kullanıyorsan, o zaman aluminyum kasa kalitesinden bahsetme.
1 Yanıt Yanıtla +16
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Brookville 5 yıl azizkguc
TurboCore

5C de plastik leğen






azizkguc

iphone5 ve 5s aluminyum kasa diye kimse övünmesin, kasılmasın. neredeyse kimde iphone5 gördüysem hepsi kılıf içinde ve ekran koruyucu ile kullanıyor. özellikle siyah rengi eğer kılıfsız kullanırsan bir süre sonra sırıtan, göze batan çiziklere katlanmak zorunda kalıyorsun. uzun lafın kısası, eğer plastik kılıfta kullanıyorsan, o zaman aluminyum kasa kalitesinden bahsetme.



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vamp 5 yıl
Hani ortaya bişeyde sunamıyorlar yeni sloganları bu mu şimdi :)
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Godolphin 5 yıl
Seneye kadar iphone'da devrimsel bir yenilik yok.
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