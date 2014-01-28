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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan tarihinin en güçlü bilançosu: 57.6 milyar dolar gelir & 51 milyon iPhone satışı

5 yıl
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan tarihinin en güçlü bilançosu: 57.6 milyar dolar gelir & 51 milyon iPhone satışı

Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Apple, 2014 mali yılının 1.çeyrek sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre Apple, teknoloji tarihinde 3 aylık dönemde en fazla gelir elde eden bilişim şirketi olarak tarihe geçti.

28 Aralık'da sona eren 1.çeyrekte Apple, beklentilerle paralel olarak 57,6 milyar dolar gelir elde ederken; net çeyrek karı 13,1 milyar oldu. Seyreltilmiş hisse başına kazancın 14,50 dolar olduğu çeyrekte, kar marjı ise geçen yılki seviye olan %38,6'dan 70 baz puan düşerek %37 olarak belirlendi. Kıyaslama açısından; Apple, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 54,5 milyar dolar gelir, 13,1 milyar dolar net kar ve seyreltilmiş hisse başına 13,81 dolar kazanç açıklamıştı.

ABD dışı satışların, gelirlerin %63'ünü oluşturduğu açıklanan çeyrekte, operasyonlardan gelen nakit akışı 22,7 milyar olurken; çeyrek içerisinde 7,7 milyar dolar temettü ya da hisse geri alımlarıyla yatırımcılara ödenerek bu alandaki toplam tutar 43 milyar dolara yükseldi. Apple yönetim kurulu, temettü ödemeleri konusunda 10 Şubat 2014 kapanışı itibariyle paydaşlarına hisse başına 3,05 dolarlık yeni temettü ödemesi yapma kararı aldı.

Çeyrekte yapılan ürün satış sayıları ise şöyle:

  • 51 milyon adet iPhone satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 47,8 milyondu.)
  • 26 milyon adet iPad satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 22,9 milyondu.)
  • 4,8 milyon adet Mac satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 4,1 milyondu.)

Geride bıraktıkları çeyrekle ilgili olarak Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, şu açıklamaları yaptı:

"Rekor sayıdaki iPhone ve iPad, Mac ürünlerimizle sağladığımız güçlü performans ve iTunes, Yazılım ve Servisler alanında her geçen gün artan büyüme oranı bizleri çok mutlu ediyor. Memnun ve sadık müşteri kitlemizi seviyor; ve onları gelecekte daha da memnun etmek için yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz."

Diğer taraftan; Apple, eylül sonu itibariyle sona erecek olan mali yılın 2.çeyreğinde ise 42 ile 44 milyar dolar arasında gelir, %37 ile %38 arasında da kar marjı öngörüyor.


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carman1tr 5 yıl en beğenilen SystemApps
SystemApps

nesi farklı bay doğru?

Kusura bakmayın ama sizin yorumlarınız hep mantık dışı oluyor. Neden açıklar mısınız?

Şimdi İphone 4-4S-5-5S arasında ne kadar fark varsa Samsung S2-S3-S4 veya Note-Note2-Note3 veya lumia modelleri arasında o kadar fark var.

O çok sevdiğiniz Nokia ne yaptı yıllarca? 8310 ile 6510 arasında ne fark vardı? Yada 8210 ile 8250 arasında? yada N91 ile N92 arasında? Şimdi Lumia serilerinde ne fark var?

Hepsinde daha güçlü işlemci, GPU, daha fazla Ram, Daha yoğun pikselli ekran, Daha gelişmiş işletim sistemi, vs. olmuyor mu bir önceki modele göre? Ne bekliyorsunuz anlatır mısınız ne yapmalı telefon? Mesela 5 ile 5S arasında işlemci ve GPU güç farkı olması, Kamerasının daha iyi olması, işletim sisteminin daha gelişmiş olması gibi farklar yetmiyor mu? Ne yapsın telefon?

Galaxy S3 ile S4 arasındaki farklar neler? Yine daha güçlü işlemci ve GPU, daha yoğun pikselli ekran vs değil mi?

E Samsung veya Nokia bir sonraki modelde Appleın yaptığı gibi yapar ama kötü olan yetersiz olan Apple olur bu nasıl mantıktır?

Devrim ilk İphone ile oldu. Bir sonraki devrimi kim yaparsa o günümüzün Apple ı olacak. Artık bu firma yine Apple mı olur, Samsung mu olur, LG mi olur, Nokia mı olur bilmem.
Bunu bu kadar hazmedememeye gerek yok ki!
SystemAppsnesi farklı bay doğru?Kusura bakmayın ama sizin yorumlarınız hep mantık dışı oluyor. Neden açıklar mısınız?
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GoldPunch 5 yıl
Hak ediyorlar.
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OBA INC 5 yıl
Jobs sonrası Apple battı gidiyor diyenleri şöyle bir kenara alalım



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veli_0300 5 yıl
jobs sonrası kararlı değişiklikler yapsalarda hala jobsun apple üzerindeki vizyonu devam ediyor bence ios 7 ile hernekadar kullanıcılarını memnun etmesede bu sorunları aşmaya çalışıyorlar sanırım 7.1 ile daha stabil çalışan bir iphone ile karşılaşacağız. ama hala jobsun ince tasarım zevki devam ediyor bnm gözümde.
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senersongur 5 yıl
Millet hala Apple almaya devam ediyor. 500 TL edecek tablete adamlar 1500 TL fiyat çekiyor.
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mceliker 5 yıl
57 milyarlık gelire göre 13 milyar kâr az kalmış bence. 57 milyarlık satışta apple gibi bir markadan 30-35 milyar kâr beklerdim.
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nediyonsenya 5 yıl
vay be büyük rakam helal olsun
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emre350z 5 yıl
Arkadaşlar bu kadar kendinizi kaptırmayın. Adamlar öpücükle vermiyor size. kiminiz 1 maaşıyla kiminiz 2-3 maaşı ile alıyor bu ürünleri. Marka fiyatı yapıştırıyor yüksekten çok yüksek diye ağlıyorsunuz aldıktan sonrada savunmaya başlıyorsunuz birde yetmemiş gibi övüyorsunuz şu kadar kazandı bu kadar kazandı diye inşallah iphone 6 4 bin 5 bin TL den gelirde o şekilde alırsınız. Eksilemeyi unutmayın.
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goro1982 5 yıl
tek kuruşunu bile hak etmeyen bir marka .
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hakan.ifone 5 yıl
4 gün önce babam iphone 5s gold rengi aldı süper bi tlf mükemmel aldıgı parayı hak ediyor usta biraz pahalı ama süper bende silver iphone 5s alıcam makina süper abiii adamlar yiyor ama calışıyor abii
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kymelria 5 yıl
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Stand Alone 5 yıl
Apple'nin kalitesiz olduğunu iddia eden yok ki, uygun fiyata ürün satsın, alalım. Bizim milletimiz babasının hayrına Samsung ya da diğerlerini tercih etmiyor, fiyatı uygun olduğu için emsallerini tercih etmek zorunda kalıyor. Geçen sene S3 aldım, aynı fiyata 4S olsaydı alırdım ama arada 700 TL'den fazla fark vardı, suç bizde mi...?
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ayakkabıkutusu 5 yıl
Yıllardan beri aynı telefonu (ip4) ısıtıp ısıtıp satıyorlar.
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Orod-Dain 5 yıl
Kullanıcısı memnun iken kullanmayanlar neden bu kadar saldırıyor onu anlamıyorum. Gerçi bu her iki taraf için de geçerli. İş yerinde arkadaşım Apple ile ilgili iyi bir haber görünce hemen beni çağırıyor ve bak adamlar ne yapmış diyor. Android neden yapamıyor filan diyor. :) Her iki platformun da kendisine göre artıları var. Hatta 3 platformunda diyelim. Kullanacak kişi için hangi artılar daha önemli ise alır kullanır. Olayı bu kadar kavgaya çevirmeye gerek yok.
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