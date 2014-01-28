Apple'dan tarihinin en güçlü bilançosu: 57.6 milyar dolar gelir & 51 milyon iPhone satışı

Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Apple, 2014 mali yılının 1.çeyrek sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre Apple, teknoloji tarihinde 3 aylık dönemde en fazla gelir elde eden bilişim şirketi olarak tarihe geçti.

28 Aralık'da sona eren 1.çeyrekte Apple, beklentilerle paralel olarak 57,6 milyar dolar gelir elde ederken; net çeyrek karı 13,1 milyar oldu. Seyreltilmiş hisse başına kazancın 14,50 dolar olduğu çeyrekte, kar marjı ise geçen yılki seviye olan %38,6'dan 70 baz puan düşerek %37 olarak belirlendi. Kıyaslama açısından; Apple, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 54,5 milyar dolar gelir, 13,1 milyar dolar net kar ve seyreltilmiş hisse başına 13,81 dolar kazanç açıklamıştı.

ABD dışı satışların, gelirlerin %63'ünü oluşturduğu açıklanan çeyrekte, operasyonlardan gelen nakit akışı 22,7 milyar olurken; çeyrek içerisinde 7,7 milyar dolar temettü ya da hisse geri alımlarıyla yatırımcılara ödenerek bu alandaki toplam tutar 43 milyar dolara yükseldi. Apple yönetim kurulu, temettü ödemeleri konusunda 10 Şubat 2014 kapanışı itibariyle paydaşlarına hisse başına 3,05 dolarlık yeni temettü ödemesi yapma kararı aldı.

Çeyrekte yapılan ürün satış sayıları ise şöyle:

51 milyon adet iPhone satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 47,8 milyondu.)

adet satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 47,8 milyondu.) 26 milyon adet iPad satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 22,9 milyondu.)

adet satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 22,9 milyondu.) 4,8 milyon adet Mac satışı (geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 4,1 milyondu.)

Geride bıraktıkları çeyrekle ilgili olarak Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook, şu açıklamaları yaptı:

"Rekor sayıdaki iPhone ve iPad, Mac ürünlerimizle sağladığımız güçlü performans ve iTunes, Yazılım ve Servisler alanında her geçen gün artan büyüme oranı bizleri çok mutlu ediyor. Memnun ve sadık müşteri kitlemizi seviyor; ve onları gelecekte daha da memnun etmek için yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz."

Diğer taraftan; Apple, eylül sonu itibariyle sona erecek olan mali yılın 2.çeyreğinde ise 42 ile 44 milyar dolar arasında gelir, %37 ile %38 arasında da kar marjı öngörüyor.