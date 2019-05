Apple'dan yeni bilim-kurgu dizisi: See

Orijinal içerik alanında Netflix ve Amazon gibi dijital platformlara rakip olmaya hazırlanan Apple, orijinal dizi sayısını hızla arttırmaya devam ediyor. Daha önce Steven Spielberg, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Ronald D. Moore ve Octavia Spencer gibi ünlü isimleri barındıran dizilerin haklarını satın alan Apple, şimdi de See adını taşıyan yeni bir bilim-kurgu dizisi için hazırlıklara başladı.

Birçok kablolu televizyon kanalı ve dijital platformun teklif sunduğu See'yi rakiplerinin elinden kapmayı başaran Apple, diziye şimdiden ilk sezon onayını verdi. Gelecekte geçecek ve oldukça büyük çaplı bir proje olacak See hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı olsa da projenin arkasındaki isimler izleyicileri heyecanlandırmak için yeterli.

See'nin senaryosunu Peaky Blinders ve Taboo gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olan Oscar adayı senarist Steven Knight kaleme alacak. Chernin Entertainment (War for the Planet of the Apes, Oblivion)'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin ilk bölümlerini Francis Lawrence (I am Legend, The Hunger Games: Catching Fire) yönetecek.

Apple henüz kayda değer bir orijinal dizi yayınlamamış olsa da son dönemde onay verdiği diziler şirketin yakın gelecekte adından sıkça söz ettiren bir dijital platforma sahip olacağını gösteriyor.

