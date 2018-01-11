Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan yeni bilim-kurgu dizisi: See

Orijinal dizi sayısını hızla arttırmaya devam eden Apple, See adını taşıyan yeni bir bilim-kurgu dizisi için hazırlıklara başladı. Dizinin kamera arkasında oldukça önemli isimler yer alıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,7b
1
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Orijinal içerik alanında Netflix ve Amazon gibi dijital platformlara rakip olmaya hazırlanan Apple, orijinal dizi sayısını hızla arttırmaya devam ediyor. Daha önce Steven Spielberg, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Ronald D. Moore ve Octavia Spencer gibi ünlü isimleri barındıran dizilerin haklarını satın alan Apple, şimdi de See adını taşıyan yeni bir bilim-kurgu dizisi için hazırlıklara başladı.
Birçok kablolu televizyon kanalı ve dijital platformun teklif sunduğu See'yi rakiplerinin elinden kapmayı başaran Apple, diziye şimdiden ilk sezon onayını verdi. Gelecekte geçecek ve oldukça büyük çaplı bir proje olacak See hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı olsa da projenin arkasındaki isimler izleyicileri heyecanlandırmak için yeterli.
See'nin senaryosunu Peaky Blinders ve Taboo gibi sevilen dizilerin yaratıcısı olan Oscar adayı senarist Steven Knight kaleme alacak. Chernin Entertainment (War for the Planet of the Apes, Oblivion)'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin ilk bölümlerini Francis Lawrence (I am Legend, The Hunger Games: Catching Fire) yönetecek.
Apple henüz kayda değer bir orijinal dizi yayınlamamış olsa da son dönemde onay verdiği diziler şirketin yakın gelecekte adından sıkça söz ettiren bir dijital platforma sahip olacağını gösteriyor.

http://deadline.com/2018/01/apple-see-epic-drama-series-steven-knight-francis-lawrence-1202240151/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Bir haftada kripto paraların değeri 200 milyar dolar azaldı 1 yıl 2018 Kia Cerato'nun tasarım görselleri yayınlandı 1 yıl Dell’den HDR destekli 4K lazer projeksiyon cihazı 1 yıl Vortx ile oyunun havasını hissedin 1 yıl PC'niz Meltdown ve Spectre'ye karşı savunmasız mı? Kolayca öğrenin 1 yıl DJI ve Ryze ortaklığıyla Tello Drone modeli duyuruldu 1 yıl Futbolcu gözlemciliği yapıp para kazanabileceğiniz yerli platform: Scoutium 1 yıl Boeing, 227 kg yük taşıyabilen devasa bir drone yaptı 1 yıl Marvel, Black Widow filmi için hazırlıklara başladı 1 yıl Intel patronunun hisse satışı hükümet meselesi oldu 1 yıl Karadeniz’de dalga enerjisinden elektrik üretilmeye çalışılacak 1 yıl Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2018'de elektrikler kesildi 1 yıl Hürkuş: Göklerdeki Kahraman bu yaz vizyona girecek 1 yıl Dell XPS 15 2018 modeli Vega grafik gücüne kavuştu 1 yıl Dell’den dünyanın en güvenilir melez Latitude dizüstü modelleri 1 yıl Ekrandan parmakizi okuyan ilk telefonu kullandık 1 yıl macOS High Sierra'da yeni bir güvenlik açığı daha ortaya çıktı 1 yıl Sahra Çölü'ne kar yağdı! Türkiye'ye ne zaman kar yağacak? 1 yıl WhatsApp'ın grup sohbetlerine gizlice sızmayı sağlayacak bir açık keşfedildi 1 yıl Apple Store'da iki günde iki iPhone patladı: 1 yaralı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple'dan yeni bilim-kurgu dizisi: See Sonraki Razer Mamba HyperFlux: bataryasız ve kablosuz oyuncu faresi 1 yıl Kodak, geliri paylaşacağınız bir sanal madencilik sistemi üzerinde çalışıyor 1 yıl Bu robota sarılın ve uyuyun 1 yıl Dokunmatik ekranlı Lenovo akıllı hoparlörü duyuruldu 1 yıl Dell ultra ince monitörlerini duyurdu 1 yıl Bu telefon kılıfı uçuyor 1 yıl AMD Ryzen efsanesi tam gaz | Ryzen 2 geliyor, Ryzen'lar ucuzluyor 1 yıl LG G7'nin özellikleri sızdı: OLED ekran, Snapdragon 845 ve 6 GB RAM 1 yıl 2017'de Türkiye'de ne kadar elektrikli ve hibrit otomobil satıldı? 1 yıl Samsung 2020 yılına kadar tüm ürünlerine yapay zeka entegre edecek 1 yıl Volkswagen’dan elektrikli otomobiller için önemli adım 1 yıl Lenovo Mirage Solo: Daydream uyumlu ilk bağımsız VR gözlüğü 1 yıl Tesla sonunda güneş panelli çatı kiremiti üretimine başladı 1 yıl Yok böyle monitör l MSI dengeleri değiştirmek istiyor 1 yıl Anker'in Bluetooth şarj cihazı Alexa'yı otomobillere getiriyor 1 yıl Yanar döner SSD l Hyper X Fury SSD sürücü 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve Galaxy X'in tanıtılacağı tarih belli oldu 1 yıl Corvette'in elektriklisi geldi: Genovation GXE sahneye çıktı 1 yıl Lenovo’dan sağlık ölçümü yapan Moto Mod 1 yıl Sony bu yıl da OLED, HDR ve Android televizyonlar piyasaya sürecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim