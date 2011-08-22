Apple'dan yeni bir Mac mi geliyor ?

5.Nesil iPhone, Retina Ekran'lı 3.Nesil iPad konuşula dursun, Cupertino merkezli Apple bu yılın son döneminde yepyeni bir "Mac"'i kullanıcılara sunabilir.
Tutarlı iddiaları ile bilinen Macotakara sitesinin Asyalı bir tedarikçi firmadaki kaynağına dayandırdığı son iddiasına göre Apple, ürün gamına mevcut Mac'lere "benzemeyen" yeni bir Mac'i bu yılın sonuna doğru eklemeyi amaçlıyor. Yeni Mac hakkında başka bir bilgi bulunmazken; bilgisayarın mevcut modellere benzemeyecek olması Apple'ın bir süredir konuşulan Intel'den ARM'a geçiş sürecinin ilk meyvesi olabileceğini akıllara getirmiyor değil.
Cupertino'lu teknoloji devi, geçtiğimiz ay içerisinde yeni nesil Macbook Air'ı satışa sunmuş; aynı dönemde efsane Macbook'un son kullanıcıya satışına son vermişti.
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Biz iPhone almasak ya da sadece hayatımız için zaruri ihtiyaçlarımızı alsak fakir ve muhtaç kişi kalmayacak mı? Çevremde gördüğüm fakirlerin hepsi ben çalışırken yatan kişiler ve ben kafamı çalıştırırken aptallık yapan kişilerdi. Fakir edebiyatını bırakın artık. Bu telefonu çoğu kişi hakkını vererek kullanmıyor buna katılıyorum.
Sen ve biraderlerinin insanların satınalma içgüdülerini tahrik ederek onları sömürme üzerine kurdukları kapitalist (daha doğrusu para için her türlü çirkefliği, namussuzluğu, insanlık dışı olan herşeyi dahil olmak üzere yapan) düzenin değerlerine ters değil mi israf etmeden, asgari olanla yetinip yaşamak.
Tabii ki isteyen istediği ürünü alabilir ancak bunu yaparken:
1- O kadar pahalı bir alete gerçekten ihtiyacı var mı?
2- Kendi egosunu tatmin etmek ve çok parası olduğu için mi alıyor?
3- Yoksa gerçekten de bu kadar özellikli bir telefona ihtiyacı olduğu için mi alıyor.
3. maddeye girenlerin sayısı eminim ki çok azdır. İlk 2 maddedeki seçeneklere göre alanlar, ülkemizdeki ve dünyanın diğer yerlerindeki bırakın bu tarz lüks işyaları kullanmayı, zaruri ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak kadar fakir ve düşkün kimselerin de onun üzerinde hakkı olduğunu bilmesi gerekir. Bu ise sömürücü düzene ters tabi. Ne de olsa sömürgecilerin taptığı tek şey paradır ve onun için herşeyi yapar değil mi (insanlık dışı uygulamalar da dahil)? Biraderler iyi yapıyorlar ne de olsa bunu...
x86 ile gelen tekeller yumagi bilgisayarlari gereksiz sekilde pahalilastiriyor. denkleme arm girerse o zaman gercek rekabet gelir.
kapitalist bi dünyada yaşıyorsak bile insanlar yani vatandaşlarımız göz göre göre eğitim sağlık barınma için harcayacakları parayı hava atmak uğruna iphone a harcıyorsa bi dur deriz
avrupalı bir çok arkadaşım oldu hiç birinde iphone yoktu biz türkler araba ev telefon tatil gibi şeylere gereğinden fazla para harcıyoruz
ilk çıktığında 1599 a satın aldı arkadasım fiyat normaldi ama şimdi 2000 tl yi geçti ve bu çok anormal .. almayı düşünüyordum ama bu fiyatla kesinlikle alınmaz .. burada alıcam diyenlerin %50 side babasına ağlayıp aldıracak veletlerden ibaretler ...
Kafayı kırmışşsın sen, hayatta hiç işin gücün yokmu? bu kadar kolaymı hayat? en büyük derdin iphone nin çıkmasını beklemekmi?
Böyle insanlarla aynı havayı soluduğım için nefret ediyorum, ne kadar gereksiz aylak, işi gücü olmayan birisi adamın sıkıntısına bak iphone çıksada alsam.
git kendini denize at kurtar hepimizi.
sen rahat ol kardeşim param var bekliyorum sanane yani? işim güccümde yerinde emin ol yanı bunu sana hesap vermek zorunda degilim applenin çogu urunlerıde elımde mevcut belki koleksiyoncuyum sananee?
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