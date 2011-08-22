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Apple'dan yeni bir Mac mi geliyor ?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,2b
1
51
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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5.Nesil iPhone, Retina Ekran'lı 3.Nesil iPad konuşula dursun, Cupertino merkezli Apple bu yılın son döneminde yepyeni bir "Mac"'i kullanıcılara sunabilir.

Tutarlı iddiaları ile bilinen Macotakara sitesinin Asyalı bir tedarikçi firmadaki kaynağına dayandırdığı son iddiasına göre Apple, ürün gamına mevcut Mac'lere "benzemeyen" yeni bir Mac'i bu yılın sonuna doğru eklemeyi amaçlıyor. Yeni Mac hakkında başka bir bilgi bulunmazken; bilgisayarın mevcut modellere benzemeyecek olması Apple'ın bir süredir konuşulan Intel'den ARM'a geçiş sürecinin ilk meyvesi olabileceğini akıllara getirmiyor değil. 

Cupertino'lu teknoloji devi, geçtiğimiz ay içerisinde yeni nesil Macbook Air'ı satışa sunmuş; aynı dönemde efsane Macbook'un son kullanıcıya satışına son vermişti.


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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
armli macbook air gibi bişi yapıcaklardır ios sistemi olcaktır millet zaten bi cacık yapmıyor pclerde.20saat pil ömrü olur millet bayıla bayıla alır starbucksta durum güncellemesi yapar.
armli macbook air gibi bişi yapıcaklardır ios sistemi olcaktır millet zaten bi cacık yapmıyor pclerde.20saat pil ömrü olur millet bayıla bayıla alır starbucksta...
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ozkangen 6 yıl
bocekgrafik
Sen ve biraderlerinin insanların satınalma içgüdülerini tahrik ederek onları sömürme üzerine kurdukları kapitalist (daha doğrusu para için her türlü çirkefliği, namussuzluğu, insanlık dışı olan herşeyi dahil olmak üzere yapan) düzenin değerlerine ters değil mi israf etmeden, asgari olanla yetinip yaşamak.Tabii ki isteyen istediği ürünü alabilir ancak bunu yaparken:1- O kadar pahalı bir alete gerçekten ihtiyacı var mı?2- Kendi egosunu tatmin etmek ve çok parası olduğu için mi alıyor?3- Yoksa gerçekten de bu kadar özellikli bir telefona ihtiyacı olduğu için mi alıyor.3. maddeye girenlerin sayısı eminim ki çok azdır. İlk 2 maddedeki seçeneklere göre alanlar, ülkemizdeki ve dünyanın diğer yerlerindeki bırakın bu tarz lüks işyaları kullanmayı, zaruri ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak kadar fakir ve düşkün kimselerin de onun üzerinde hakkı olduğunu bilmesi gerekir. Bu ise sömürücü düzene ters tabi. Ne de olsa sömürgecilerin taptığı tek şey paradır ve onun için herşeyi yapar değil mi (insanlık dışı uygulamalar da dahil)? Biraderler iyi yapıyorlar ne de olsa bunu...

Biz iPhone almasak ya da sadece hayatımız için zaruri ihtiyaçlarımızı alsak fakir ve muhtaç kişi kalmayacak mı? Çevremde gördüğüm fakirlerin hepsi ben çalışırken yatan kişiler ve ben kafamı çalıştırırken aptallık yapan kişilerdi. Fakir edebiyatını bırakın artık. Bu telefonu çoğu kişi hakkını vererek kullanmıyor buna katılıyorum.
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bocekgrafik 8 yıl
nsagency
Herkes ihtiyaclarina gore cihaz alir. Kimi 3310 kimide iphone , kimide hava atmak icin samsung galaxy s 2 vs alir kullanir. Anlamadigim nokta ise 1800 tl yi bu cihazlara vermek israf oluyorsa ( bu o kisinin fikri ), demek ki kendisi 3310 vb. cihaz kullaniyor. Kullanmadigin bir cihaz icin neden forumun bu bolumunde post kirliligi yapiyor sunuz? Hala anlayamiyorum. Kapitalist bi dunyada yasiyoruz. Alamiyorsan bari yerinde otur ve cihaza verilen parayi laf etme. Sirf post kasmak icin mesaj atma. Git forumun baska yetlerinde takil. Unutmadan , yakinda samsung 5 lik telefon cikartacakmis. Artik bi canta bulup ellerinde tablet diye gezdirirler telefonlari.

Sen ve biraderlerinin insanların satınalma içgüdülerini tahrik ederek onları sömürme üzerine kurdukları kapitalist (daha doğrusu para için her türlü çirkefliği, namussuzluğu, insanlık dışı olan herşeyi dahil olmak üzere yapan) düzenin değerlerine ters değil mi israf etmeden, asgari olanla yetinip yaşamak.
Tabii ki isteyen istediği ürünü alabilir ancak bunu yaparken:
1- O kadar pahalı bir alete gerçekten ihtiyacı var mı?
2- Kendi egosunu tatmin etmek ve çok parası olduğu için mi alıyor?
3- Yoksa gerçekten de bu kadar özellikli bir telefona ihtiyacı olduğu için mi alıyor.
3. maddeye girenlerin sayısı eminim ki çok azdır. İlk 2 maddedeki seçeneklere göre alanlar, ülkemizdeki ve dünyanın diğer yerlerindeki bırakın bu tarz lüks işyaları kullanmayı, zaruri ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak kadar fakir ve düşkün kimselerin de onun üzerinde hakkı olduğunu bilmesi gerekir. Bu ise sömürücü düzene ters tabi. Ne de olsa sömürgecilerin taptığı tek şey paradır ve onun için herşeyi yapar değil mi (insanlık dışı uygulamalar da dahil)? Biraderler iyi yapıyorlar ne de olsa bunu...
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dreampowder 8 yıl
arkadaşım o zaman herkes doğan / kartal alsın, o da araba diğerleride araba, arabaya o kadar para vermek israf
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fatsuncuk 8 yıl




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EddyCue 8 yıl
şu iphone çıksa da alsam diyen elemanı ıslak odunla döveceksin.
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darkaura 8 yıl
arm mac gercekden iyi olur. yakinda windows8 arm versiyonuda cikacak. arm in pc yolu acilir.

x86 ile gelen tekeller yumagi bilgisayarlari gereksiz sekilde pahalilastiriyor. denkleme arm girerse o zaman gercek rekabet gelir.
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pEgaTR 8 yıl
Allahım sana geliyorum , tamda sahur vaktinde , ya sabır :-))
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johonwayni 8 yıl
Apple ne yaparsa iyidir, güzeldir.
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CeFawkes 8 yıl
apple amca saol ben almıyayım:)
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CodeX 8 yıl
Herkes ihtiyaclarina gore cihaz alir. Kimi 3310 kimide iphone , kimide hava atmak icin samsung galaxy s 2 vs alir kullanir. Anlamadigim nokta ise 1800 tl yi bu cihazlara vermek israf oluyorsa ( bu o kisinin fikri ), demek ki kendisi 3310 vb. cihaz kullaniyor. Kullanmadigin bir cihaz icin neden forumun bu bolumunde post kirliligi yapiyor sunuz? Hala anlayamiyorum. Kapitalist bi dunyada yasiyoruz. Alamiyorsan bari yerinde otur ve cihaza verilen parayi laf etme. Sirf post kasmak icin mesaj atma. Git forumun baska yetlerinde takil. Unutmadan , yakinda samsung 5" lik telefon cikartacakmis. Artik bi canta bulup ellerinde tablet diye gezdirirler telefonlari.
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oguzhantezel92 8 yıl CodeX
nsagency

Herkes ihtiyaclarina gore cihaz alir. Kimi 3310 kimide iphone , kimide hava atmak icin samsung galaxy s 2 vs alir kullanir. Anlamadigim nokta ise 1800 tl yi bu cihazlara vermek israf oluyorsa ( bu o kisinin fikri ), demek ki kendisi 3310 vb. cihaz kullaniyor. Kullanmadigin bir cihaz icin neden forumun bu bolumunde post kirliligi yapiyor sunuz? Hala anlayamiyorum. Kapitalist bi dunyada yasiyoruz. Alamiyorsan bari yerinde otur ve cihaza verilen parayi laf etme. Sirf post kasmak icin mesaj atma. Git forumun baska yetlerinde takil. Unutmadan , yakinda samsung 5" lik telefon cikartacakmis. Artik bi canta bulup ellerinde tablet diye gezdirirler telefonlari.


kapitalist bi dünyada yaşıyorsak bile insanlar yani vatandaşlarımız göz göre göre eğitim sağlık barınma için harcayacakları parayı hava atmak uğruna iphone a harcıyorsa bi dur deriz
avrupalı bir çok arkadaşım oldu hiç birinde iphone yoktu biz türkler araba ev telefon tatil gibi şeylere gereğinden fazla para harcıyoruz
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Momo-Oz 8 yıl
iphone gereksiz pahalı 1400 TL den fazlası gereksiz o telefon için ..
ilk çıktığında 1599 a satın aldı arkadasım fiyat normaldi ama şimdi 2000 tl yi geçti ve bu çok anormal .. almayı düşünüyordum ama bu fiyatla kesinlikle alınmaz .. burada alıcam diyenlerin %50 side babasına ağlayıp aldıracak veletlerden ibaretler ...
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MythShaman 8 yıl
i Am Not Dead
artık delirmek üzereyim şu iphone 5 çıksın alacammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Kafayı kırmışşsın sen, hayatta hiç işin gücün yokmu? bu kadar kolaymı hayat? en büyük derdin iphone nin çıkmasını beklemekmi?
Böyle insanlarla aynı havayı soluduğım için nefret ediyorum, ne kadar gereksiz aylak, işi gücü olmayan birisi adamın sıkıntısına bak iphone çıksada alsam.
git kendini denize at kurtar hepimizi.
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i Am Not Dead 8 yıl MythShaman
MythShaman

i Am Not Dead

artık delirmek üzereyim şu iphone 5 çıksın alacammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm


Kafayı kırmışşsın sen, hayatta hiç işin gücün yokmu? bu kadar kolaymı hayat? en büyük derdin iphone nin çıkmasını beklemekmi?

Böyle insanlarla aynı havayı soluduğım için nefret ediyorum, ne kadar gereksiz aylak, işi gücü olmayan birisi adamın sıkıntısına bak iphone çıksada alsam.

git kendini denize at kurtar hepimizi.





sen rahat ol kardeşim param var bekliyorum sanane yani? işim güccümde yerinde emin ol yanı bunu sana hesap vermek zorunda degilim applenin çogu urunlerıde elımde mevcut belki koleksiyoncuyum sananee?
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