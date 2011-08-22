Apple'dan yeni bir Mac mi geliyor ?

5.Nesil iPhone, Retina Ekran'lı 3.Nesil iPad konuşula dursun, Cupertino merkezli Apple bu yılın son döneminde yepyeni bir "Mac"'i kullanıcılara sunabilir.

Tutarlı iddiaları ile bilinen Macotakara sitesinin Asyalı bir tedarikçi firmadaki kaynağına dayandırdığı son iddiasına göre Apple, ürün gamına mevcut Mac'lere "benzemeyen" yeni bir Mac'i bu yılın sonuna doğru eklemeyi amaçlıyor. Yeni Mac hakkında başka bir bilgi bulunmazken; bilgisayarın mevcut modellere benzemeyecek olması Apple'ın bir süredir konuşulan Intel'den ARM'a geçiş sürecinin ilk meyvesi olabileceğini akıllara getirmiyor değil.

Cupertino'lu teknoloji devi, geçtiğimiz ay içerisinde yeni nesil Macbook Air'ı satışa sunmuş; aynı dönemde efsane Macbook'un son kullanıcıya satışına son vermişti.