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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple’dan yeni dizüstü Mac geliyor: 12 inç, fansız ve ultra ince

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple’dan yeni dizüstü Mac geliyor: 12 inç, fansız ve ultra ince
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Apple’a yakınlığıyla bilinen KGI Securities’in analistlerinden Ming-Chi Kuo’nun ilk defa dile getirdiği 12 inçlik MacBook ile ilgili yeni detaylar geliyor.

Weiphone.com sitesinde yer alan son iddiaya göre (iddianın sahibi geçmiş dönemde, birçok defa Apple’ın MacBook ailesiyle ilgili tutarlı bilgiler aktarmıştı) Apple’ın 12 inçlik yeni MacBook, tıpkı MacBook Air gibi ince ancak ona göre iki önemli yeniliği üzerinde bulunduracak.

Fansız Mac.

Bilindiği gibi MacBook Air, Intel işlemcilerinden gücünü alıyor ve üzerinde bu işlemcinin soğutulması için bir adet fan bulunuyor. Ancak 12 inçlik yeni MacBook üzerinde fan bulunmayacak. Bu durum akıllara yıllardır dillendirilen ARM tabanlı MacBook Air iddialarını getirmiyor değil. Ancak böyle bir durumda yeni MacBook’un sergileyeceği performans nasıl olacak? Ya da MacBook, tahmin ettiğimizden farklı bir cihaz mı olacak? Bu sorulara şimdilik cevap bulabilmek zor ancak bildiğimiz şey bilgisayarın fansız olacağı.

Yeni TrackPad: Mekanik aksama elveda deyin.

Apple, sektörde trackpad’i en verimli kullandırmayı başaran üreticilerin başında geliyor. 2008 yılından bu yana tamamı tıklanabilir trackpad’i bilgisayarlarında sunan Apple, 12 inçlik MacBook’da ise daha farklı; mekanik aksamı bulunmayan, yani tuşsuz, yeni trackpad’e yer verecek.

Aslında bu trackpad, sıkı Apple takipçileri için yabancı değil. Bilmeyenler için hatırlatacak olursak; Apple, bu yılın başında “tuşsuz trackpad” ile ilgili bir patentin imtiyaz haklarına sahip olmuştu. Bu patent ile koruma altına alınan buluşa göre trackpad’in her köşesinde birer adet kuvvet sensörlerine ve bu sensörlerle paralel çalışan devindiriciye yer veriliyor. Kullanıcı trackpad üzerinden herhangi bir yere, tıklama amaçlı baskı uyguladığında sensörler uygulanan baskıyı tespit ediyor ve eylemin gerçekleştirilmesini sağlarken; devinici ise kullanıcıya, dokundunduğu bölgeyi hissetmesini sağlayacak geri beslemeyi gönderiyor.

Bu bilgileri aktaran yazar, Apple’ın ürün gamındaki MacBook Air ve MacBook Pro’nun 2014’deki revizyonları ile de ilgili tarih verdi. MacBook Air revizyonunun çok yakında yapılacağını (muhtemelen WWDC 2014’de) belirten kaynağımız, Retina MacBook Pro’lar için sonbahara kadar herhangi bir revizyonun söz konusu olmadığını belirtti.

Yazarın iWatch hakkında söyledikleri de Apple’ın akıllı saatini bekleyenleri üzecek. Yazarın iddiasına göre iWatch, hala prototip aşamasında olan bir proje; dolayısıyla yakın zamanda satışa sunulma ihtimali söz konusu değil.

12 inçlik MacBook iddiası ilk defa KGI Securities’in analistlerinden Ming-Chi Kuo tarafından dile getirilmişti. Apple’a yakınlığı ile bilinen analist, Apple’ın 12 inçlik yeni bir dizüstü Mac üzerinde çalıştığını dile getirmiş; bilgisayarın 11 inçlik MacBook Air’ın taşınabilirliği ile 13 inçlik modelin üretkenliğini bir araya getirecek bir bilgisayar olarak görüldüğünü söylemişti.

12 inç, Retina Ekran, Ultra ince kasa, Fansız ve yeni trackpad: 12 inçlik MacBook’la ilgili gelen tüm bu bilgiler ışığında, haberimizi akıllara gelen önemli bir soru ile sonlandıralım: 12" MacBook'dan sonra 11" ve 13" MacBook Air’ları nasıl bir gelecek bekliyor?


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cabriolet1981 5 yıl en beğenilen
Fan devrinin bitişi olur umarım bu. 2014 yılında hala pervaneyle pırpırla işlemci soğutuluyor. Soğutma teknolojisinin çok daha erken gelişmesi gerekirdi.
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mehmedaltair 5 yıl
X86 ve fansız hımm
yoksa bu ipad pro olarak düşünülen cihaz çıkmasın arm işlemciyle
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DSGNRY 5 yıl El_domingo
17 ilk macbookpro geri gelmeli
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nepasvior 5 yıl
fanlı olanları bile soğutalım diye göbeğimiz çalıtyor, incecik bilgisayarı soğutalım diye koca koca soğutucular alıyoruz, tablet gibi sadece internete girmek için bir cihazsa olur, ama i7li, tam gaz numerik hesap yapacak bir dizüstüyse fansız pek mümkün değil gibi geliyor bana
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Seleric 5 yıl
arm tabanlı olursa bütün mac app store'da bulunan yazılımları optimize etmeleri lazım. o biraz uzak bir ihtimal.

keşke 17inç modelleri tekrar çıkarsalar. arm işlemcili macbook tan daha uzak bir ihtimal bence..
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Götterfunken 5 yıl
Ayrıntılı bir yorum yapayım;

Trackpad için bence birşey farketmez.Nasıl olsa kullanmıyorum mekanik olanı.
Fan giderse daha kötüsü gürültülü dizüstü soğutucularına geri döneriz

Retinalı olsa iyi olur.11 değil de 12 inçlik tek bir model iyi olurdu.Tek bir MacBook Air iyi olabilirdi.
Ha bir de 17 inçlik 4K bir MacBook Pro deniyor ancak o takdirde iMac satışları baltalanır Apple üretmez onu.
MacBook Pro'lara dokunmasın yeni aldık (Şubat 1) Hiç sorunu yok maşallah DOKUNMA APPLE



Onun dışında Apple iMac'leri yenilesin ekran çerçevesi çok kalın birazcık siyah cam olan bölüm azıcık incelmeli ve 21.5 inç model biraz daha yatay (16:10) olmalı.Yenilerük Ocak 15 te alındı

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Zımparasız Pinokyo 5 yıl
Tablet ve dizüstü karışımı bir ürün gelebilir
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Götterfunken 5 yıl
Bence bu iPad pro olacak.Dizüstü değil.
Telefonlar bile ısınıyor nasıl ısınmasın TV?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
12 inçlik ipad sızıntıları en başından bu üründü belkide apple ters köşe yapmış olabilir
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SonofPoseidon 5 yıl
fansız ??
hiç iyi olacağını düşünmüyorum ama önyargılıda olmamak gerek
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SİYAH SANCAK 5 yıl
Bana bunlarla gel Apple aferin
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The Times 5 yıl
bence de ipade klavye eklemiş surface pro gibi bir şey gelicek
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Mr.Simitçi 5 yıl
takip edelim bakalım apple bu yine iyi bir şeyler yapar
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unbeatable77 5 yıl
12 inç ve fansız ise Allah bilir ne işlemci ile gelecek...17 inçlik mac pro geri gelmeli...
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turcoblanco 5 yıl
Macbook almadan önce bana mouse'a elveda diyeceksin diyenlere gülüyordum. Şimdi onlar bana gülüyor. Yeni trackpad'i düşünemiyorum bile.
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bratishka 5 yıl
Şu şekilde bir soğutmayla gelirse baya güzel olur aslında. Değişiklik iyi olur.
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cabriolet1981 5 yıl en beğenilen
Fan devrinin bitişi olur umarım bu. 2014 yılında hala pervaneyle pırpırla işlemci soğutuluyor. Soğutma teknolojisinin çok daha erken gelişmesi gerekirdi.
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O.Beverly 5 yıl
Macbooku değiştireceğim Apple ı bekliyorum keşke 12" dokunmatik olsa zaten osx iyice hibrit sisteme döndü. Yakın vadede çıkacağını sanmıyorum ancak elbet bir gün dokunmatik olacak o macler
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Götterfunken 5 yıl O.Beverly
O.Beverly

Macbooku değiştireceğim Apple ı bekliyorum keşke 12" dokunmatik olsa zaten osx iyice hibrit sisteme döndü. Yakın vadede çıkacağını sanmıyorum ancak elbet bir gün dokunmatik olacak o macler


Hibrit sistem?
Bence OS X hiç hibrit bir sistem değil.En üstteki bar (apple logosu vs) bunun kanıdıdır.
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