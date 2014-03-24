Apple’dan yeni dizüstü Mac geliyor: 12 inç, fansız ve ultra ince

Apple’a yakınlığıyla bilinen KGI Securities’in analistlerinden Ming-Chi Kuo’nun ilk defa dile getirdiği 12 inçlik MacBook ile ilgili yeni detaylar geliyor.

Weiphone.com sitesinde yer alan son iddiaya göre (iddianın sahibi geçmiş dönemde, birçok defa Apple’ın MacBook ailesiyle ilgili tutarlı bilgiler aktarmıştı) Apple’ın 12 inçlik yeni MacBook, tıpkı MacBook Air gibi ince ancak ona göre iki önemli yeniliği üzerinde bulunduracak.

Fansız Mac.

Bilindiği gibi MacBook Air, Intel işlemcilerinden gücünü alıyor ve üzerinde bu işlemcinin soğutulması için bir adet fan bulunuyor. Ancak 12 inçlik yeni MacBook üzerinde fan bulunmayacak. Bu durum akıllara yıllardır dillendirilen ARM tabanlı MacBook Air iddialarını getirmiyor değil. Ancak böyle bir durumda yeni MacBook’un sergileyeceği performans nasıl olacak? Ya da MacBook, tahmin ettiğimizden farklı bir cihaz mı olacak? Bu sorulara şimdilik cevap bulabilmek zor ancak bildiğimiz şey bilgisayarın fansız olacağı.

Yeni TrackPad: Mekanik aksama elveda deyin.

Apple, sektörde trackpad’i en verimli kullandırmayı başaran üreticilerin başında geliyor. 2008 yılından bu yana tamamı tıklanabilir trackpad’i bilgisayarlarında sunan Apple, 12 inçlik MacBook’da ise daha farklı; mekanik aksamı bulunmayan, yani tuşsuz, yeni trackpad’e yer verecek.

Aslında bu trackpad, sıkı Apple takipçileri için yabancı değil. Bilmeyenler için hatırlatacak olursak; Apple, bu yılın başında “tuşsuz trackpad” ile ilgili bir patentin imtiyaz haklarına sahip olmuştu. Bu patent ile koruma altına alınan buluşa göre trackpad’in her köşesinde birer adet kuvvet sensörlerine ve bu sensörlerle paralel çalışan devindiriciye yer veriliyor. Kullanıcı trackpad üzerinden herhangi bir yere, tıklama amaçlı baskı uyguladığında sensörler uygulanan baskıyı tespit ediyor ve eylemin gerçekleştirilmesini sağlarken; devinici ise kullanıcıya, dokundunduğu bölgeyi hissetmesini sağlayacak geri beslemeyi gönderiyor.

Bu bilgileri aktaran yazar, Apple’ın ürün gamındaki MacBook Air ve MacBook Pro’nun 2014’deki revizyonları ile de ilgili tarih verdi. MacBook Air revizyonunun çok yakında yapılacağını (muhtemelen WWDC 2014’de) belirten kaynağımız, Retina MacBook Pro’lar için sonbahara kadar herhangi bir revizyonun söz konusu olmadığını belirtti.

Yazarın iWatch hakkında söyledikleri de Apple’ın akıllı saatini bekleyenleri üzecek. Yazarın iddiasına göre iWatch, hala prototip aşamasında olan bir proje; dolayısıyla yakın zamanda satışa sunulma ihtimali söz konusu değil.

12 inçlik MacBook iddiası ilk defa KGI Securities’in analistlerinden Ming-Chi Kuo tarafından dile getirilmişti. Apple’a yakınlığı ile bilinen analist, Apple’ın 12 inçlik yeni bir dizüstü Mac üzerinde çalıştığını dile getirmiş; bilgisayarın 11 inçlik MacBook Air’ın taşınabilirliği ile 13 inçlik modelin üretkenliğini bir araya getirecek bir bilgisayar olarak görüldüğünü söylemişti.

12 inç, Retina Ekran, Ultra ince kasa, Fansız ve yeni trackpad: 12 inçlik MacBook’la ilgili gelen tüm bu bilgiler ışığında, haberimizi akıllara gelen önemli bir soru ile sonlandıralım: 12" MacBook'dan sonra 11" ve 13" MacBook Air’ları nasıl bir gelecek bekliyor?