Apple'ın 10 Eylül etkinliği resmileşti; "Bu, herkesin gününü aydınlatmalı"

Haber Editörü
Apple, birkaç dakika önce basın kuruluşlarına gönderdiği davetiye ile 10 Eylül'de özel bir etkinlik yapacağını resmileştirdi.
"Bu, herkesin gününü aydınlatmalı" mottosuyla duyurulan etkinlik, Türkiye saati ile 20:00'da Apple'ın Cupertino'daki merkez kampüsünde yer alan ve firmanın geçmiş yıllarda birçok önemli gelişmesine ev sahipliği yapan konferans salonunda düzenlenecek.
Apple, bu etkinlikte yeni nesil iPod ailesi ve 7.nesil iPhone ile merakla beklenen iPhone 5C'yi lanse edecek. Bunların yanı sıra farklı ürünlerin tanıtılıp tanıtılmayacağını hep birlikte göreceğiz.
Donanımhaber.com ekibi olarak Apple'ın etkinliğini canlı olarak sizlere aktaracağız.
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Geçen sene erdi nin bileti vardı kapıdan içeri almadılar diye hatırlıyorum.Yabancı basını pek almıyorlar yerliler bile karaborsa giriyor.
iPhone 5'in tanıtmını izledikten sonra sana kesinlikle katılıyorum.Apple başka cihazlarda görmediğmiz bir yenilik yapmayıp diğer cihazlarda olan özellikleri yenilikmiş gibi kakaladığı sürece tanıtımın bir heyecanı kalmıyor.Yine aynı şeyler işlemci geliştirildi,kamera daha iyi vb.
samsung iyi degil. son s4 de yaptigi etkinlik yapmacik bir etkinlikti. zaten baska da yapmadilar.
hocam bakıyomda pusuya yatmış steve/tim içeren mesajlar bekliyon hep.
steve reyiz öldü artık hacı kabullen
En sonunda basına sızıntılardan kurtulacağız.
NOT: 128 gb ipod touch bekliyorum
Classic ile app alınmıyor katma değer üretilemiyor diye üretilmeyecek diye duymuştum ben.?
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