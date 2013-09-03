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Apple'ın 10 Eylül etkinliği resmileşti; "Bu, herkesin gününü aydınlatmalı"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
56
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın 10 Eylül etkinliği resmileşti;

Apple, birkaç dakika önce basın kuruluşlarına gönderdiği davetiye ile 10 Eylül'de özel bir etkinlik yapacağını resmileştirdi.

"Bu, herkesin gününü aydınlatmalı" mottosuyla duyurulan etkinlik, Türkiye saati ile 20:00'da Apple'ın Cupertino'daki merkez kampüsünde yer alan ve firmanın geçmiş yıllarda birçok önemli gelişmesine ev sahipliği yapan konferans salonunda düzenlenecek.

Apple, bu etkinlikte yeni nesil iPod ailesi ve 7.nesil iPhone ile merakla beklenen iPhone 5C'yi lanse edecek. Bunların yanı sıra farklı ürünlerin tanıtılıp tanıtılmayacağını hep birlikte göreceğiz.

Donanımhaber.com ekibi olarak Apple'ın etkinliğini canlı olarak sizlere aktaracağız.


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Silent Guardian 6 yıl en beğenilen
Sanki diğer firmalar Moleküler transportasyon ekledide,Apple sadece donanım yükseltti.
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Hypervenom 6 yıl
Merakla beklemiyoruz
2 Yanıt Yanıtla +28
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Tarihçi 6 yıl
Kim ne derse desin Apple.
Yanıtla +10
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1 Avatar
teramit 6 yıl
Erasmus78
1.500 - 2.000 $ Evet senin benim için; oraya gidip gelme, konaklama vs. masraflarını da ekleyince 5.000 $ civarına gelir ki oldukça pahalı. Ama Donanımhaber??? Türkiyenin en büyük teknoloji sitesi? Hatta dünyanın en saygın teknoloji sitelerinden biri?

Geçen sene erdi nin bileti vardı kapıdan içeri almadılar diye hatırlıyorum.Yabancı basını pek almıyorlar yerliler bile karaborsa giriyor.
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Erasmus78 6 yıl
Donanımhaber her lansmana (Xperia Z, HTC One, Lg G2 vs..) gider de neden dünyanın en çok takip edilen organizasyonu olan WWDC ye gitmez hiç anlamam. O kadar da sordum tek bir kez bile cevap vermedi kimse.
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ozangunay 6 yıl Erasmus78
O etkinliğe gitmek için davetiye lazım, o davetiye de bildiğim kadarıyla baya pahalı.
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DH Misafiri 6 yıl
"Donanımhaber.com ekibi olarak Apple'ın etkinliğini canlı olarak sizlere aktaracağız." demiş adamlar.
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Active960 6 yıl
Hypervenom
Merakla beklemiyoruz

iPhone 5'in tanıtmını izledikten sonra sana kesinlikle katılıyorum.Apple başka cihazlarda görmediğmiz bir yenilik yapmayıp diğer cihazlarda olan özellikleri yenilikmiş gibi kakaladığı sürece tanıtımın bir heyecanı kalmıyor.Yine aynı şeyler işlemci geliştirildi,kamera daha iyi vb.
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Master_Evil 6 yıl
bekliyoruz.
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Active960 6 yıl
Apple tanıtım olayını çok iyi yapıyor bu bir gerçek(Samsung'da bu işte çok iyi).Fakat Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi havalara girmeleri çok komedi.Adamlar bir panaromik çekim olayını bile ilk kez kendileri bulmuş ve cihaza koymuş gibi anlattılar.Etkilenen etkileniyor ama bu işi bilenler bu numaraları yemiyor.
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EddyCue 6 yıl Active960
Active960

Apple tanıtım olayını çok iyi yapıyor bu bir gerçek(Samsung'da bu işte çok iyi).Fakat Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi havalara girmeleri çok komedi.Adamlar bir panaromik çekim olayını bile ilk kez kendileri bulmuş ve cihaza koymuş gibi anlattılar.Etkilenen etkileniyor ama bu işi bilenler bu numaraları yemiyor.

samsung iyi degil. son s4 de yaptigi etkinlik yapmacik bir etkinlikti. zaten baska da yapmadilar.
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sepulturgay 6 yıl
Steve Paul Jobs

Calimaestro peki tim cookda bizi görecek mi?
ben görücem sizi yetmemi


hocam bakıyomda pusuya yatmış steve/tim içeren mesajlar bekliyon hep.



steve reyiz öldü artık hacı kabullen
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sanitas 6 yıl
Canlı yayın varmış.


En sonunda basına sızıntılardan kurtulacağız.
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xmasx 6 yıl
Umarim bizleri Sasirtirlar yoksa apple`in batmasinda korkuyorum, bu kez microsoft yaninda olmayacak!




NOT: 128 gb ipod touch bekliyorum
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Italoman 6 yıl
Benim asıl beklediğim yeni nesil iPodlar. Özellikle de classic.
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l3ittersweet 6 yıl Italoman
Italoman

Benim asıl beklediğim yeni nesil iPodlar. Özellikle de classic.

Classic ile app alınmıyor katma değer üretilemiyor diye üretilmeyecek diye duymuştum ben.?
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stefansalvatore 6 yıl
telefon falan hikaye. şu etkinlikler ve beklemesi çok heyecanlı.
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Yusac 6 yıl
Şimdi iPhonedo canlı yayın yapar sırf o adam için izlerim.
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Canka1 6 yıl
Apple cihazlarindan online izleyebilcek miyiz?
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levent1994 6 yıl
merakla beklemediğin buraya girip yazmadan belli :D :D
Hypervenom
Merakla beklemiyoruz

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crmlu11 6 yıl
Merakla Bekliyorum



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