Apple'ın 10 Eylül etkinliği resmileşti; "Bu, herkesin gününü aydınlatmalı"

Apple, birkaç dakika önce basın kuruluşlarına gönderdiği davetiye ile 10 Eylül'de özel bir etkinlik yapacağını resmileştirdi.

"Bu, herkesin gününü aydınlatmalı" mottosuyla duyurulan etkinlik, Türkiye saati ile 20:00'da Apple'ın Cupertino'daki merkez kampüsünde yer alan ve firmanın geçmiş yıllarda birçok önemli gelişmesine ev sahipliği yapan konferans salonunda düzenlenecek.

Apple, bu etkinlikte yeni nesil iPod ailesi ve 7.nesil iPhone ile merakla beklenen iPhone 5C'yi lanse edecek. Bunların yanı sıra farklı ürünlerin tanıtılıp tanıtılmayacağını hep birlikte göreceğiz.

Donanımhaber.com ekibi olarak Apple'ın etkinliğini canlı olarak sizlere aktaracağız.