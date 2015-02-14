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Apple'ın elektrikli araç projesi "Project Titan" üzerinde çalıştığı iddia edildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,3b
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Apple'ın elektrikli araç projesi
Steve Jobs'un Apple başında olduğu dönemlerden beri iCar dedikoduları zaman zaman gündeme geliyordu. Bu kez Wall Street Journal, Apple'ın "Project Titan" adındaki bir elektrikli araç üzerinde çalıştığını iddia etti.
Apple daha önce Mercedes-Benz araştırma ve geliştirme birimi başkanı Johann Jungwirth'i bünyesine katmıştı. Bıının üzerine geçtiğimiz günlerde Apple CEO'su Tim Cook da şirketin araç içi sistemi CarPlay'ın gelecek için önemli olduğunu belirtmişti. Ayrıca Financial Times ise Jony Ive'nin yönettiği tasarım ekibinin otomobil üreticileriyle toplantılar yaptığını iddia etmişti. Zaman zaman ortaya çıkan iddialar bu kez güçlü bir kaynak bir yenisini ekledi.

Wall Street Journal ise daha önce Ford bünyesinde çalışan ve şu an Apple da yöneticilik yapan Steve Zadesky'in otomobil için kurulan 1000 kişilik bir ekibin başında olduğunu iddia etti. Ekibin başındaki isimlerin de daha önce Mercedes-Benz ve BMW gibi markalara taşeron üreticilik yapmış Magna Steyr şirketi ile görüştüğü söylendi.

Ancak bu toplantılar ve temaslar şirketin araç içi sistemi CarPlay için de yapılıyor olabilir, öyle ki Apple araç içi sistemini kendi ürettiği bir prototip otomobilde sergileyebilir ve seri üretime geçmeyebilir. Ancak Wall Street Journal'de Apple ve Tim Cook'un araba üretme konusunda kararlı olması durumunda bu sürecin de 2-3 yılı bulabileceğini belirtiyor.

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Losgalacticos 4 yıl
Her rengi boyadın bi fıstık yeşili kaldı sözü tam Apple'a göre
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GuitarxtanbuL 4 yıl
Tabi olur daha Dünya'daki petrol rezervleri bitmedi

Abd ingiltere yedirirmi be kaçtane adamı sildiler Dünya'dan
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Guest-FA9189F46 4 yıl GuitarxtanbuL
GuitarxtanbuL

Tabi olur daha Dünya'daki petrol rezervleri bitmedi

Abd ingiltere yedirirmi be kaçtane adamı sildiler Dünya'dan

Tesla ABD den çıkma çoktan yok etmişlerdi bide rimac diye bir araba var satıyor mu bilmiyorum ama çok güçlü bir araba rimac 1088 hp güç üretiyor 2.8 saniyede 100 km/h e çıkıyor ayrıca tek şarjla normal kullanımda 500 km gidebiliyor
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murattikhat47 4 yıl
Apple her işi yapacak herhalde
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murattikhat47 4 yıl
Apple her işi yapacak herhalde
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doctor_bey 4 yıl
Apple bırak bu işi bence
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olağan_şüpheli 4 yıl
sağa sinyal verebiliyonuzda sola sinyal verebilmek için jailbreak şart.
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|Murat| 4 yıl
uzman olduğu sektörde ilerlemesi bence daha doğru
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Mesudum 4 yıl
Hani Samsung marka otomobiller, iş makinaları, beyaz eşyalar...
lazer güç üniteleri, bilmemne makinaları, hede hödö kalkanları vs var ya.
Aklıma geldi birden.
Yakında Apple buzdolabından çeyizler falan :)
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sadri.abi 4 yıl
Paso şarjı biter bunun da , sürekli şarja takarsın, bazı özelliklerini kapatırsın vs. ( Bknz 3G kapama )
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Umutcan 4 yıl sadri.abi
sadri.abi

Paso şarjı biter bunun da , sürekli şarja takarsın, bazı özelliklerini kapatırsın vs. ( Bknz 3G kapama )

Apple'ın sadece iphone'larının şarjı kötü, ipad, macbook air vs. hepsi segmentinde en yüksek batarya süreleri içinde.
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acbold 4 yıl
Yeterli paranız varsa araba üretimi çok zor birşey değil. Teknolojinin kalbinde doğan bir şirket APPLE için bu daha kolay. Bazı buluşları patentleyip satma yönüne gidiyorlar. Ar-ge pazarlarması yapıyorlar. Kendileri için kullanmayacak olsa da büyük firmalara AR-GE çalışmalarını kiralayabilir/satabilirler.
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Guest-0C8FEE75E 4 yıl
Apple kimliği olmayanlara vermeyeceklermiş
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bestofMd 4 yıl
Tamamdır apple araba konusunada el attı
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think of idea 4 yıl
Balon abi öyle basitti o iş... Bu firmaları tepemize çıkaran dünyada ki ergen irilerini Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın...
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