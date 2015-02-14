Apple'ın elektrikli araç projesi "Project Titan" üzerinde çalıştığı iddia edildi

Steve Jobs'un Apple başında olduğu dönemlerden beri iCar dedikoduları zaman zaman gündeme geliyordu. Bu kez Wall Street Journal, Apple'ın "Project Titan" adındaki bir elektrikli araç üzerinde çalıştığını iddia etti.
Apple daha önce Mercedes-Benz araştırma ve geliştirme birimi başkanı Johann Jungwirth'i bünyesine katmıştı. Bıının üzerine geçtiğimiz günlerde Apple CEO'su Tim Cook da şirketin araç içi sistemi CarPlay'ın gelecek için önemli olduğunu belirtmişti. Ayrıca Financial Times ise Jony Ive'nin yönettiği tasarım ekibinin otomobil üreticileriyle toplantılar yaptığını iddia etmişti. Zaman zaman ortaya çıkan iddialar bu kez güçlü bir kaynak bir yenisini ekledi.
Wall Street Journal ise daha önce Ford bünyesinde çalışan ve şu an Apple da yöneticilik yapan Steve Zadesky'in otomobil için kurulan 1000 kişilik bir ekibin başında olduğunu iddia etti. Ekibin başındaki isimlerin de daha önce Mercedes-Benz ve BMW gibi markalara taşeron üreticilik yapmış Magna Steyr şirketi ile görüştüğü söylendi.
Ancak bu toplantılar ve temaslar şirketin araç içi sistemi CarPlay için de yapılıyor olabilir, öyle ki Apple araç içi sistemini kendi ürettiği bir prototip otomobilde sergileyebilir ve seri üretime geçmeyebilir. Ancak Wall Street Journal'de Apple ve Tim Cook'un araba üretme konusunda kararlı olması durumunda bu sürecin de 2-3 yılı bulabileceğini belirtiyor.
Wall Street Journal ise daha önce Ford bünyesinde çalışan ve şu an Apple da yöneticilik yapan Steve Zadesky'in otomobil için kurulan 1000 kişilik bir ekibin başında olduğunu iddia etti. Ekibin başındaki isimlerin de daha önce Mercedes-Benz ve BMW gibi markalara taşeron üreticilik yapmış Magna Steyr şirketi ile görüştüğü söylendi.
Ancak bu toplantılar ve temaslar şirketin araç içi sistemi CarPlay için de yapılıyor olabilir, öyle ki Apple araç içi sistemini kendi ürettiği bir prototip otomobilde sergileyebilir ve seri üretime geçmeyebilir. Ancak Wall Street Journal'de Apple ve Tim Cook'un araba üretme konusunda kararlı olması durumunda bu sürecin de 2-3 yılı bulabileceğini belirtiyor.
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Abd ingiltere yedirirmi be kaçtane adamı sildiler Dünya'dan
Tesla ABD den çıkma çoktan yok etmişlerdi bide rimac diye bir araba var satıyor mu bilmiyorum ama çok güçlü bir araba rimac 1088 hp güç üretiyor 2.8 saniyede 100 km/h e çıkıyor ayrıca tek şarjla normal kullanımda 500 km gidebiliyor
lazer güç üniteleri, bilmemne makinaları, hede hödö kalkanları vs var ya.
Aklıma geldi birden.
Yakında Apple buzdolabından çeyizler falan :)
Apple'ın sadece iphone'larının şarjı kötü, ipad, macbook air vs. hepsi segmentinde en yüksek batarya süreleri içinde.