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Apple'ın eski CEO'su, Türkiye'de de faliyet gösterecek markasının ilk akıllı telefonlarını tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Apple'ın eski CEO'su, Türkiye'de de faliyet gösterecek markasının ilk akıllı telefonlarını tanıttı
1983 ve 1993 yılları arasında Apple'da CEO'luk görevi yapan John Sculley bir süre önce Obi Worldphone adında yeni bir akıllı telefon şirketi kurdu. Bu şirketin mottosu ise güzel tasarımlı akıllı telefonları ucuz fiyata sunabilmek.Obi'nin ilk akıllı telefonları ise bugünkü duyuruyla resmiyet kazandı.

SF1 ve SF1.5 adındaki iki model alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. SF1,  5" FHD çözünürlükte Gorilla Glass 4 ile korunan IPS ekran ve Snapdragon 615 çipset ile birlikte geliyor. Ayrıca SF1 2 GB bellek / 16 GB depolama kapasitesi ve 3 GB bellek / 32GB depolama kapasitesi şeklinde iki farklı seçenek sunacak.  Bunun yanında akıllı telefon 13 MP F2.0 Sony Exmor IMX214 arka kamera, 5MP ön kamera, çift sim kart ve 4 G desteği, 3000mAh pil kapasitesine ve Quick Charge 1.0 gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.
 
Apple'ın eski CEO'su, Türkiye'de de faliyet gösterecek markasının ilk akıllı telefonlarını tanıttı

SF1.5 modeli ise hem fiyat hem de özellik konusunda daha mütevazı. 5" Gorilla Glass 3 ile korunan HD çözünürlükte ekrana sahip model MediaTek MT6580 çipseti ile birlikte geliyor. Bunun yanında akıllı telefona 1GB bellek, 16 GB arttırılabilir depolama alanı, çift sim kart slotu, 3000 mAh batarya, 8 MP  F2.2 OmniVision OV8865 sensöre sahip arka kamera ve 5 MP ön kamera eşlik ediyor.
SF1.5 modeli ise 119 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Asıl önemli nokta ise telefonların ilk satışa çıkacağı ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunması. Obi Worldphone ülkemiz dışında ise Vietnam, Endonezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kenya, Nijerya, Tanzanya, Güney Afrika, Pakistan ve Hindistan gibi pazarlar da faaliyet gösterecek.

http://www.obiworldphone.com/ Yorum Yaz
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Ryan Oreily 4 yıl en beğenilen
Türkiye dışında "Vietnam, Endonezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kenya, Nijerya, Tanzanya, Güney Afrika, Pakistan ve Hindistan"
İsmimizin anıldığı ülkere bak.
Resmen ezildik bittik artık.iphone olmuş 3bin bilmem kaç yeni çıkan telefonlara bakıyosun +2500-3000
millette almaya devam ediyor.Parası olan için konuşmuyorum ama bu 24ay ödeyenleri anlayamıyorum.
3senedir general mobile kullanıyorum.Whatsapp, instagram halen gayet rahat.(önceki telefonum ip4 idi)
Ama çevreme bakıyorum arkadaşlarıma.Gitmiş iphone almış.Nasıl aldın diyorum.kyk kredisinin yarısını buna vericem 2 yıl diyor.
Bu konu altında bunları paylaşmam ne alaka ama, şu adı geçen ülkeleri görünce daldım birazcık öyle...

birde 200$ telefon burda en az bin tlden çıkış yapar.
Türkiye dışında "Vietnam, Endonezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kenya, Nijerya, Tanzanya, Güney Afrika, Pakistan ve Hindistan"...
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köfteciŞakir 4 yıl
Bazıları da arabesk yapmış kıyaslandığımız ülkelere bak diye:D Enflasyon şişmiş,işsizlik tavanda,gelen giden vergi diye vatandaşa geçiriyor,vatan haini binlerce asalağı besliyoruz üstüne ümmetçilik dalgasına binlerce arabı bedeviyi kekoyu da bonus olarak alıyoruz bizim çiçek çocukta hala oraya takılmış:D

Gelelim fiyata 120 dolar düz hesap 350 tl diyelim.Üstüne katıksız dayama vergisi(kdv),sonrası da 1999depremi ile hayatımıza giren hala çıkmayan özel tıkama vergisi(ötv) tabi para düşkünü firmaları eklersek bize geçirilişi pardon gelişi yine 1000 tlyi bulur.Ulan zaten doğarken hayata yan basmışız daha neyin kafasındasınız?
Bazıları da arabesk yapmış kıyaslandığımız ülkelere bak diye:D Enflasyon şişmiş,işsizlik tavanda,gelen giden vergi diye vatandaşa geçiriyor,vatan haini binlerc...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Redunay 4 yıl
Vietnam, Tayland, Kenya, Nijerya, Tanzanya, Türkiye...ne kadar üçüncü dünya ülkesi varsa hepsinde satılacakmış gurur duydum.
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omertalord 4 yıl
Vietnam, Endonezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kenya, Nijerya, Tanzanya, Güney Afrika, Pakistan ve Hindistan gibi pazarlar da faaliyet gösterecek.
Evet arkadaslar durum bu iste adimizin birlikte anildigi fakir ama kalabalik'in kibarcasi olan gelismekte olan bir marketiz artik. Turkiye cok guzel yere gidiyor hedefler 2023te zimbabweyle falan ayni seviyeye inmek olsun!!!
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aycibin 4 yıl
SF1 sağlam fiyat performans telefonu olmuş.1000tl altından gelirse piyasada iyi tutar ama tabi satış sonrası ve bulunabilirlik de önemli.
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bytradm 4 yıl
ben beğendi.
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Redunay 4 yıl
Vietnam, Tayland, Kenya, Nijerya, Tanzanya, Türkiye...ne kadar üçüncü dünya ülkesi varsa hepsinde satılacakmış gurur duydum.
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brshr 4 yıl
John Sculley'yi Apple'dan şutlamalarının bir nedeni vardı ürüne değil kara önem veriyordu. Bu nedenle güzel ürünler ortaya çıkmıyordu. Demek ki can çıkmayınca huy çıkmıyormuş.
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Ryan Oreily 4 yıl
çaysigara
Bazıları da arabesk yapmış kıyaslandığımız ülkelere bak diye:D Enflasyon şişmiş,işsizlik tavanda,gelen giden vergi diye vatandaşa geçiriyor,vatan haini binlerce asalağı besliyoruz üstüne ümmetçilik dalgasına binlerce arabı bedeviyi kekoyu da bonus olarak alıyoruz bizim çiçek çocukta hala oraya takılmış:D Gelelim fiyata 120 dolar düz hesap 350 tl diyelim.Üstüne katıksız dayama vergisi(kdv),sonrası da 1999depremi ile hayatımıza giren hala çıkmayan özel tıkama vergisi(ötv) tabi para düşkünü firmaları eklersek bize geçirilişi pardon gelişi yine 1000 tlyi bulur.Ulan zaten doğarken hayata yan basmışız daha neyin kafasındasınız?

Direk beni hedef almışsınız.
Çiçek çocuk diyerek neyi amaçladınız anlamadım.Neden böyle olduğunu bende biliyorum elbet.
O yüzden dedik daldım öyle bir diye...
Neyse gerginliğe gerek yok.Çiçek miçek sizin olsun
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köfteciŞakir 4 yıl
Bazıları da arabesk yapmış kıyaslandığımız ülkelere bak diye:D Enflasyon şişmiş,işsizlik tavanda,gelen giden vergi diye vatandaşa geçiriyor,vatan haini binlerce asalağı besliyoruz üstüne ümmetçilik dalgasına binlerce arabı bedeviyi kekoyu da bonus olarak alıyoruz bizim çiçek çocukta hala oraya takılmış:D

Gelelim fiyata 120 dolar düz hesap 350 tl diyelim.Üstüne katıksız dayama vergisi(kdv),sonrası da 1999depremi ile hayatımıza giren hala çıkmayan özel tıkama vergisi(ötv) tabi para düşkünü firmaları eklersek bize geçirilişi pardon gelişi yine 1000 tlyi bulur.Ulan zaten doğarken hayata yan basmışız daha neyin kafasındasınız?
1 Yanıt Yanıtla +9
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umut_baris 4 yıl köfteciŞakir
çaysigara

Bazıları da arabesk yapmış kıyaslandığımız ülkelere bak diye:D Enflasyon şişmiş,işsizlik tavanda,gelen giden vergi diye vatandaşa geçiriyor,vatan haini binlerce asalağı besliyoruz üstüne ümmetçilik dalgasına binlerce arabı bedeviyi kekoyu da bonus olarak alıyoruz bizim çiçek çocukta hala oraya takılmış:D

Gelelim fiyata 120 dolar düz hesap 350 tl diyelim.Üstüne katıksız dayama vergisi(kdv),sonrası da 1999depremi ile hayatımıza giren hala çıkmayan özel tıkama vergisi(ötv) tabi para düşkünü firmaları eklersek bize geçirilişi pardon gelişi yine 1000 tlyi bulur.Ulan zaten doğarken hayata yan basmışız daha neyin kafasındasınız?

Üçüncü dünya ülkesi olduğunu anlamamış.
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Jeopol 4 yıl
Tasarim kotu gibi. Sanki ekran cok kalin ekran koruyucusu gibi durmus.
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jinjin 4 yıl
iPhone'u soydum
Dikdörtgen içine koydum
Ben bir telefon uydurdum
Duma duma dum.

Yakından bakınca resimlere ciddi anlamda bir gariplik var.
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kadirirdem 4 yıl
ekranda iphone havası var kasada lumia var Kırma olmuş bu :D fena deil özellikleri kaç tl den girecek acaba....
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cepAnkara 4 yıl
tasarımı iyi değil yazılıma da bakmak gerek.
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