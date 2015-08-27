Apple'ın eski CEO'su, Türkiye'de de faliyet gösterecek markasının ilk akıllı telefonlarını tanıttı

1983 ve 1993 yılları arasında Apple'da CEO'luk görevi yapan John Sculley bir süre önce Obi Worldphone adında yeni bir akıllı telefon şirketi kurdu. Bu şirketin mottosu ise güzel tasarımlı akıllı telefonları ucuz fiyata sunabilmek.Obi'nin ilk akıllı telefonları ise bugünkü duyuruyla resmiyet kazandı.

SF1 ve SF1.5 adındaki iki model alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. SF1, 5" FHD çözünürlükte Gorilla Glass 4 ile korunan IPS ekran ve Snapdragon 615 çipset ile birlikte geliyor. Ayrıca SF1 2 GB bellek / 16 GB depolama kapasitesi ve 3 GB bellek / 32GB depolama kapasitesi şeklinde iki farklı seçenek sunacak. Bunun yanında akıllı telefon 13 MP F2.0 Sony Exmor IMX214 arka kamera, 5MP ön kamera, çift sim kart ve 4 G desteği, 3000mAh pil kapasitesine ve Quick Charge 1.0 gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.





SF1.5 modeli ise hem fiyat hem de özellik konusunda daha mütevazı. 5" Gorilla Glass 3 ile korunan HD çözünürlükte ekrana sahip model MediaTek MT6580 çipseti ile birlikte geliyor. Bunun yanında akıllı telefona 1GB bellek, 16 GB arttırılabilir depolama alanı, çift sim kart slotu, 3000 mAh batarya, 8 MP F2.2 OmniVision OV8865 sensöre sahip arka kamera ve 5 MP ön kamera eşlik ediyor.

SF1.5 modeli ise 119 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Asıl önemli nokta ise telefonların ilk satışa çıkacağı ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunması. Obi Worldphone ülkemiz dışında ise Vietnam, Endonezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kenya, Nijerya, Tanzanya, Güney Afrika, Pakistan ve Hindistan gibi pazarlar da faaliyet gösterecek.

http://www.obiworldphone.com/