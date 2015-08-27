Apple'ın eski CEO'su, Türkiye'de de faliyet gösterecek markasının ilk akıllı telefonlarını tanıttı

1983 ve 1993 yılları arasında Apple'da CEO'luk görevi yapan John Sculley bir süre önce Obi Worldphone adında yeni bir akıllı telefon şirketi kurdu. Bu şirketin mottosu ise güzel tasarımlı akıllı telefonları ucuz fiyata sunabilmek.Obi'nin ilk akıllı telefonları ise bugünkü duyuruyla resmiyet kazandı.
SF1 ve SF1.5 adındaki iki model alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. SF1, 5" FHD çözünürlükte Gorilla Glass 4 ile korunan IPS ekran ve Snapdragon 615 çipset ile birlikte geliyor. Ayrıca SF1 2 GB bellek / 16 GB depolama kapasitesi ve 3 GB bellek / 32GB depolama kapasitesi şeklinde iki farklı seçenek sunacak. Bunun yanında akıllı telefon 13 MP F2.0 Sony Exmor IMX214 arka kamera, 5MP ön kamera, çift sim kart ve 4 G desteği, 3000mAh pil kapasitesine ve Quick Charge 1.0 gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.
SF1.5 modeli ise hem fiyat hem de özellik konusunda daha mütevazı. 5" Gorilla Glass 3 ile korunan HD çözünürlükte ekrana sahip model MediaTek MT6580 çipseti ile birlikte geliyor. Bunun yanında akıllı telefona 1GB bellek, 16 GB arttırılabilir depolama alanı, çift sim kart slotu, 3000 mAh batarya, 8 MP F2.2 OmniVision OV8865 sensöre sahip arka kamera ve 5 MP ön kamera eşlik ediyor.
SF1.5 modeli ise 119 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Asıl önemli nokta ise telefonların ilk satışa çıkacağı ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunması. Obi Worldphone ülkemiz dışında ise Vietnam, Endonezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kenya, Nijerya, Tanzanya, Güney Afrika, Pakistan ve Hindistan gibi pazarlar da faaliyet gösterecek.
http://www.obiworldphone.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İsmimizin anıldığı ülkere bak.
Resmen ezildik bittik artık.iphone olmuş 3bin bilmem kaç yeni çıkan telefonlara bakıyosun +2500-3000
millette almaya devam ediyor.Parası olan için konuşmuyorum ama bu 24ay ödeyenleri anlayamıyorum.
3senedir general mobile kullanıyorum.Whatsapp, instagram halen gayet rahat.(önceki telefonum ip4 idi)
Ama çevreme bakıyorum arkadaşlarıma.Gitmiş iphone almış.Nasıl aldın diyorum.kyk kredisinin yarısını buna vericem 2 yıl diyor.
Bu konu altında bunları paylaşmam ne alaka ama, şu adı geçen ülkeleri görünce daldım birazcık öyle...
birde 200$ telefon burda en az bin tlden çıkış yapar.
Gelelim fiyata 120 dolar düz hesap 350 tl diyelim.Üstüne katıksız dayama vergisi(kdv),sonrası da 1999depremi ile hayatımıza giren hala çıkmayan özel tıkama vergisi(ötv) tabi para düşkünü firmaları eklersek bize geçirilişi pardon gelişi yine 1000 tlyi bulur.Ulan zaten doğarken hayata yan basmışız daha neyin kafasındasınız?