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Apple'ın ilk NFC hazırlıkları yeni bir patent onayıyla ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın yeni iPhone modelinde yakın alan iletişimi - NFC yongasına yer verip vermeyeceği hakkında tartışmalar devam ederken, firma NFC ile ilgili patent başvurularına devam ediyor.

Firmanın ABD Patent Ofisi'nden onayını aldığı son patent, 2008 yılında başvurusunu yaptığı bir alışveriş listesi uygulaması. Patent kapsamında sadece NFC ile ilgili işlemleri yok. Patent ile kullanıcıların iPhone vasıtasıyla kampanyaları bulması ve başlatması hedefleniyor. Kullanıcılar bir ürünün resmini çekebiliyor, barkodu kameraya okutabiliyor veya NFC tabanlı bir dokun-tara işlemi için ürüne telefonu dokundurabiliyor.

Ancak fiyat karşılaştırma ve listeye ürün ekleme gibi işlemlerin haricinde satın alma gibi son işlemler yapılamıyor ve NFC yongasının kullanım alanı oldukça sınırlı kalmış. iPhone 3G modelinin hakim olduğu dönemde hazırlandığı için sınırlı da olsa Apple'ın NFC teknolojisine yönelik bazı planlarının olduğunu ortaya koyuyor. Aradan geçen 4 yıl bu planlarda da büyük değişiklikler yapmış olabilir.

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=17&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=(20120807.PD.+AND+Apple.ASNM.)&OS=ISD/20120807+AND+AN/Apple&RS=(ISD/20120807+AND+AN/Apple) Yorum Yaz
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mansurmarsak 7 yıl en beğenilen
Aha da buraya yaziyiyorum. Apple iphone 5 i tanitirken NFC yi dunyada ilk defa kendileri bulmus gibi lanse edicek.
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suprahumid78 7 yıl
Sorarsanız, "Yeni iPad ve diğer Apple ürünleri; rakiplerinin çok çok önünde." derim.
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mehmetfahriguven 7 yıl
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mansurmarsak 7 yıl en beğenilen
Aha da buraya yaziyiyorum. Apple iphone 5 i tanitirken NFC yi dunyada ilk defa kendileri bulmus gibi lanse edicek.
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onurerer 7 yıl
Apple yakında telefonu biz bulduk diye patent almaya kalkarsa şaşırmam.
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Bestanden 7 yıl onurerer
onurerer

Apple yakında telefonu biz bulduk diye patent almaya kalkarsa şaşırmam.

telefonu bulmadılar ama baştan icat ettiler
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Dexter61 7 yıl
Sıktı artık harbiden
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yukuberk 7 yıl
SmartTag kadar iyise gelsin ama olamaz işte.
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