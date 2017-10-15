Apple'in ilk dizilerinden biri Spielberg'in Amazing Stories'i olacak

Son dönemde Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformların yakaladığı büyük başarının ardından orijinal içerik alanına yönelen Apple, bu departmanını şekillendirmesinin ardından önemli projelerin peşine düşmeye başladı. Amerikalı teknoloji devinin satın aldığı ilk dikkat çekici proje, usta yönetmen Steven Spielberg'in yapımcılığını üstlendiği yeni Amazing Stories dizisi oldu. 80'li yıllarda yayınlanan kült bilim-kurgu dizisinin bu yeniden yapımı Apple'dan 10 bölümden oluşacak ilk sezon için onayı aldı.

Spielberg'in de yazar ve yönetmenleri arasında yer aldığı orijinal Amazing Stories, 1985 - 87 yılları arasında NBC kanalında yayınlandı ve zamanla kült diziler arasına girmeyi başardı. Her bölümünde farklı bir hikaye anlatan dizi; bilim-kurgu, fantezi ve korku türlerinde birbirinden ilginç hikayeleri televizyon ekranlara taşıdı.

Apple'ın hazırladığı bu yeniden yapım da bir antoloji dizisi olacak. Yani her bölümünde farklı bir hikaye anlatılacak. Amazing Stories'in bu yeni versiyonunu; Pushing Daisies, Hannibal ve American Gods gibi başarılı dizilerin yaratıcısı olan ve son olarak Star Trek: Discovery ile övgü toplayan Bryan Fuller hazırlayacak.

Önümüzdeki dönemde orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapmayı planlayan Apple, şu ana kadar iki orijinal dizi yayınladı. Bunlardan ilki yeni uygulama fikirlerinin yarıştığı Planet of the Apps, ikincisi ise ünlü talk show sunucusu James Corden'ın sevilen skecinden uyarlanan Carpool Karaoke'ydi.

http://variety.com/2017/tv/news/amazing-stories-reboot-apple-steven-spielberg-1202585869/