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Yeni X-Men filmi The New Mutants'ın ilk fragmanı yayınlandı

20th Century Fox, X-Men evreninde geçen yeni filmi The New Mutants'ın ilk fragmanını yayınladı. Film bildiğimiz X-Men filmlerinden oldukça farklı bir tarza sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,4b
1
19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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X-Men çizgi romanlarının film ve dizi haklarını elinde bulunduran 20th Century Fox, X-Men sinematik evrenini genişletmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıl üç yeni X-Men filmi vizyona girecek. Bunlardan biri de genç mutantların hikayesini anlatan The New Mutants olacak. Bir süredir hazırlık aşamasında olan The New Mutants için meraklı bekleyiş sürerken, 20th Century Fox filmden ilk fragmanı yayınladı.
Yayınlanan bu ilk fragman sinemaseverleri bugüne kadarki X-Men filmlerinden çok daha farklı bir filmin beklediğini gösteriyor. Marvel ve Warner Bros (DC) gibi stüdyoların aksine farklı türlerde çizgi roman uyarlamaları hazırlama cesaretini gösteren 20th Century Fox, Deadpool ile komedi türüne yakın bir X-Men filmi çektikten sonra The New Mutants ile de korku türüne giriyor.
The Fault in Our Stars ile adını duyuran Josh Boone'un yönettiği The New Mutants; güçlerini yeni yeni keşfeden beş genç mutantın gizli bir tesiste zorla tutulmasını anlatıyor. Bu beş genç hem bu tesisten hem de sıkıntılı geçmişlerinden kaçmak için birlikte çalışmak zorunda kalacak.
Filmin başrollerinde Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt ve Alice Braga yer alıyor. The New Mutants, 13 Nisan 2018'de vizyona girecek.
 

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muroooo19 2 yıl en beğenilen
bu filmlerden anlayan bi arkadaş çıksında bu filmin bağlantısını kursun lütfen x men dünyasıyla. Çakma korku filmi kılıklı bi şey bu, x men değil kardeşim bu.
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muaz1984 2 yıl
Fragman çok itici geldi bana.
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stalker(1979) 2 yıl
X men değil de korku filmi gibi olmuş :D
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Adventure. 2 yıl
Trailer'ı izlediğimde korku filmi geliyor diye düşündüm.
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carloska 2 yıl
X-MEN = HUGH JACKMAN
TERMİNATÖR = ARNOLD SCHWARZENEGGER
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mu5tafa 2 yıl
Logan ın sonunda kalan veletler mi bunlar..
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barabarabarbara 2 yıl
Olmamış tutmaz artik dark phoenixi bekliycez
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dijey561 2 yıl
zaten x men demiyor ki yeni mutantlar diyor zaten hiç alaksı yok
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Pottermore 2 yıl
Kardeşim bu korku filmi olmuş bildiğin
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Yazamsar 2 yıl
Bizim rüyalar da gezen fredy için daha uygun fragman
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Hanzee 2 yıl
Fragman bence güzel, filmin illa diğer x men filmleriyle aynı karakterlerle cekilmesine gerek yok, aynı tonda olmasına gerek yok. Bu bi evren sonuçta, marvel nasıl mcu yu oluşturduysa, fox ta x men evreni kuruyo yıllardır. Direk korku filmi de olsa olur yani niye olmasın, çokta güzel olur bence.
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axiprens 2 yıl
Bu filmi pençeler bile kurtaramaz..
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Batman 2 yıl
Sharknado fragmanı bile bundan iyidir. En azından ismiyle alakalıydı. Bu ne ya
X-Men fragmanı mı yoksa Dabbe fragmanı mı ?
Umarım Deadpool'u batırmazsın 20th Century Fox
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7 etiket daha X-Men the new mutants 20th century fox Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
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