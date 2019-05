Yeni X-Men filmi The New Mutants'ın ilk fragmanı yayınlandı

X-Men çizgi romanlarının film ve dizi haklarını elinde bulunduran 20th Century Fox, X-Men sinematik evrenini genişletmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıl üç yeni X-Men filmi vizyona girecek. Bunlardan biri de genç mutantların hikayesini anlatan The New Mutants olacak. Bir süredir hazırlık aşamasında olan The New Mutants için meraklı bekleyiş sürerken, 20th Century Fox filmden ilk fragmanı yayınladı.

Yayınlanan bu ilk fragman sinemaseverleri bugüne kadarki X-Men filmlerinden çok daha farklı bir filmin beklediğini gösteriyor. Marvel ve Warner Bros (DC) gibi stüdyoların aksine farklı türlerde çizgi roman uyarlamaları hazırlama cesaretini gösteren 20th Century Fox, Deadpool ile komedi türüne yakın bir X-Men filmi çektikten sonra The New Mutants ile de korku türüne giriyor.

The Fault in Our Stars ile adını duyuran Josh Boone'un yönettiği The New Mutants; güçlerini yeni yeni keşfeden beş genç mutantın gizli bir tesiste zorla tutulmasını anlatıyor. Bu beş genç hem bu tesisten hem de sıkıntılı geçmişlerinden kaçmak için birlikte çalışmak zorunda kalacak.

Filmin başrollerinde Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt ve Alice Braga yer alıyor. The New Mutants, 13 Nisan 2018'de vizyona girecek.