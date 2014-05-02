Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın mağazaları artık ona emanet: Angela Ahrendts

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,1b
1
39
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın mağazaları artık ona emanet: Angela Ahrendts

Yaklaşık 18 aydır Tim Cook’u bizzat yönettiği Apple’ın 16 ülkedeki 424 fiziksel mağazası ile  39 ülkedeki çevrimiçi mağazası, bundan böyle moda sektörünün öncü isimlerinden olan Burberry’nin eski CEO’su Angela Ahrendts’a emanet.

1 Mayıs itibariyle Apple’daki görevine başlayan ünlü yönetici Angela Ahrendts, Apple’ın mağazalarındaki iş süreçleri ile mağazaların genişlemesinden sorumlu olarak Tim Cook’a raporlama yapacak.

Mağazacılık faaliyetlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı sıfatıyla Apple icra kurulunda  görev alacak olan Angela Ahrendts’in, iWatch gibi moda ikonu olma potansiyeli yüksek ürünlerin geliştirilmesinde, deneyimleriyle Apple’a katkılarda bulunması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Apple’ın mağazacılık faaliyetlerini yaklaşık 18 ay boyunca direkt kendisi yöneten Tim Cook, Angela Ahrendts’in sektörde imrenilerek bakılan Apple Store’ları çok daha iyi noktalara getirecek “en doğru insan” olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz ay Birleşik Krallık tarafından  “Krallık Asalet Ünvanı” ile onurlandırılan ve İngiltere’nin en güçlü 9.kadını olarak görülen Angela Ahrendts, kariyerinin ilk yıllarında Donna Karan International’da başkan olarak görev yapmış; 2006 yılında Burberry’ye geçene kadar Henri Bendel ve Fifth & Pacific Companies’de çalışmıştı. 2006 yılında Burberry’e icra kurulu başkanı olarak atanan Angela Ahdrentds, tepe yöneticiliğini yürüttüğü 7 yıllık süreçte şirketin  değerinin 2 milyar dolardan 7 milyar dolara yükselmesini sağlamıştı.

Geçen senenin verisiyle günde 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Apple Store’ların sonuncusu 5 Nisan’da ülkemizde açılmış ve Türkiye, Apple’ın mağazasını açtığı 16.ülke olmuştu.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F8946C419 5 yıl en beğenilen Neyinkafasi
Neyinkafasi
Kıyafet sektöründeki kadınımı transfer ettin? Aferin sana Tim.

Dantel desenli iphone gelmesin şimdi?

Entry - nick uyumu
NeyinkafasiKıyafet sektöründeki kadınımı transfer ettin? Aferin sana Tim.Dantel desenli iphone gelmesin şimdi?
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
igetsky 5 yıl
apple bence sirf iwatch satisi icin almis cokta dogru karar vermis apple isi biliyor arkadas
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tygra 5 yıl
burbery'nin eski CEO'sunu transfer etmiş adamlar bizim sivilceli boş beleş ergenler de pazarlama, yönetim vs dersi veriyorlar "dantel desenli" falan diye...

ne boş beleş adamlar var şu donanımhaber'de ya ... devam gençler siz internet cafelerde öss'ye hazırlanırken (!) adamlar nelerle uğraşıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Steteskop 5 yıl
Bakalım ve görelim icraatlerini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grand_Alexander 5 yıl
steve jobs hayatta iken tim cook için bir sürü övgüden sonra son söz olarak şunu söylüyor "...bir ÜRÜN ADAMI DEĞİL" ama anlaşılan rahmetli ondan iyisini de bulamamış.
Tim Cook ta tabiki her CEO gibi kendi ekibini doğru gördüğü amaca ulaşmak için en iyi kişilerle donatacaktır.
Apple "sadelikten" vazgeçmediği sürece yolunda dosdoğru devam eder ama görüyorum ki o çizgi ufaktan kayıyor gibi
hayırlısı bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MK* 5 yıl
Onceki haberse Sizin benden cekeceginiz var gibi resim cektiren kadin degil mi bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 5 yıl
Çok güzel bir ablaymış :))))
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 5 yıl Mianfei
Milfshake
Çok güzel bir ablaymış :))))

Entry - Nick uyumu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 5 yıl
Çok güzel bir ablaymış :))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShafakCool 5 yıl
Kendisini Burberry'i batmaktan kurtan kişi olarak tanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 5 yıl
Kıyafet sektöründeki kadınımı transfer ettin? Aferin sana Tim.

Dantel desenli iphone gelmesin şimdi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheMarjinaLs 5 yıl
Aslında teknoloji ve giyim bana göre paraleller. 2 grupta inceliyebiliriz . Şöyle ki ; Teknoloji de normal insanlar , ihtiyaçlarına göre elektronik ürünleri hayatlarını kolaylaştırıp daha iyi şeyler yapabilmek için satın alıyorlar , giyim de ise ; İnsanlar kendilerine yakışanı giyip , çok daha mutlu oluyorlar .

Anormal insanlara gelecek olursak ; En pahalı teknoloji ürününü satın alıp belli bir kast seviyesi elde ettiklerini düşünüyorlar , giyimde ise belli kalitede veya markada ürün alıp farklı bir kimliğe bürünen insanlar da dikkat çekip daha güçlü ve iddialı olduklarını göstermek istiyorlar. (Bende kendimi a-normal insanlara katıyorum giyim konusunda )

Öncelikle yapılan ciro farkına bakacak olursak , teoride çok iyi bir hamle , ancak bu sahada nasıl olacak önemli olan o.Bu bayan, muhtemelen işe tüm Apple Store'ları gezerek işe başlayacaktır.Dünya'da ki Burberry mağazaları da çoğu zaman konsept ve harika mağazalar.Belki Apple Store'lar artık daha da sade ama bir o kadar kusursuz olacaklar ...Kim bilir ?

Son olarak , Muhtemelen bu işin içinde Sir.Johantan Ive vardır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 5 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi
Kıyafet sektöründeki kadınımı transfer ettin? Aferin sana Tim.

Dantel desenli iphone gelmesin şimdi?

Entry - nick uyumu
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lion 5 yıl
Bu kadın ilerde ceo olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alighieri 5 yıl
Kadın eli değince çiçek açar şimdi apple
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1090 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, Apple ve apple store
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Sağlıklı" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim