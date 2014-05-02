Apple'ın mağazaları artık ona emanet: Angela Ahrendts

Yaklaşık 18 aydır Tim Cook’u bizzat yönettiği Apple’ın 16 ülkedeki 424 fiziksel mağazası ile 39 ülkedeki çevrimiçi mağazası, bundan böyle moda sektörünün öncü isimlerinden olan Burberry’nin eski CEO’su Angela Ahrendts’a emanet.

1 Mayıs itibariyle Apple’daki görevine başlayan ünlü yönetici Angela Ahrendts, Apple’ın mağazalarındaki iş süreçleri ile mağazaların genişlemesinden sorumlu olarak Tim Cook’a raporlama yapacak.

Mağazacılık faaliyetlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı sıfatıyla Apple icra kurulunda görev alacak olan Angela Ahrendts’in, iWatch gibi moda ikonu olma potansiyeli yüksek ürünlerin geliştirilmesinde, deneyimleriyle Apple’a katkılarda bulunması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Apple’ın mağazacılık faaliyetlerini yaklaşık 18 ay boyunca direkt kendisi yöneten Tim Cook, Angela Ahrendts’in sektörde imrenilerek bakılan Apple Store’ları çok daha iyi noktalara getirecek “en doğru insan” olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz ay Birleşik Krallık tarafından “Krallık Asalet Ünvanı” ile onurlandırılan ve İngiltere’nin en güçlü 9.kadını olarak görülen Angela Ahrendts, kariyerinin ilk yıllarında Donna Karan International’da başkan olarak görev yapmış; 2006 yılında Burberry’ye geçene kadar Henri Bendel ve Fifth & Pacific Companies’de çalışmıştı. 2006 yılında Burberry’e icra kurulu başkanı olarak atanan Angela Ahdrentds, tepe yöneticiliğini yürüttüğü 7 yıllık süreçte şirketin değerinin 2 milyar dolardan 7 milyar dolara yükselmesini sağlamıştı.

Geçen senenin verisiyle günde 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Apple Store’ların sonuncusu 5 Nisan’da ülkemizde açılmış ve Türkiye, Apple’ın mağazasını açtığı 16.ülke olmuştu.