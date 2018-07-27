Apple'ın otonom aracı yolcuların stres seviyesine göre gidecek

Sürücüsüz bir otomobile binme düşüncesinin biraz ürkütücü olduğunu kabul etmek gerekir. Sonuçta bu araçların hızını ve yönünü kontrol eden şeyin bir bilgisayar olması ilk etapta biraz kaygı verici olabilir. Ancak Apple, yolcuların stres seviyesini tespit ederek bu gibi durumların üstesinden gelinebileceğine dair iyi bir fikir bulmuş gibi görünüyor.

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AppleInsider aracılığıyla ortaya çıkan bir patent Cupertino'lu şirketin sürücüz araç teknolojisi hakkında önemli ipuçları verdi. Apple, sürücüsüz araçların yolcuların stres seviyelerini izleyebilecek sensörler ile donatılmasını planlıyor. Bu sayede otonom araç sürüş tarzını, yolcunun panik yapmayacağı şekilde ayarlayarak duruma uygun hale getirebilecek.

Sürüş modu yolcunun stres seviyesine göre belirlenecek

Örneğin, yolcunun gergin olmasından dolayı yüksek stres seviyesine sahip olduğunu tespit ederse, araca alışması için daha yavaş sürmeyi tercih edebilir. Söz konusu sensörler yolcunun göz hareketlerini, vücut duruşunu, mimiklerini, pupilla dilatasyonunu, göz kırpışını, vücut ısısını, kalp atışını, terlemesini, baş pozisyonu ve daha fazlası gibi her türlü şeyi ölçecek.

Patentin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği şu an için belli değil. Şirket sürücüsüz araç teknolojisi üzerinde çalışıyor bu kesin ancak Apple'ın kendi otomobillerini mi üreteceği ya da diğer otomobil üreticilerinin kullanımına sunulacak bir otonom sürüş sistemi mi oluşturduğu henüz tam olarak bilinmiyor.

https://appleinsider.com/articles/18/07/26/apples-self-driving-car-system-could-change-how-it-drives-by-detecting-passenger-stress-levels