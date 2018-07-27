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Apple'ın otonom aracı yolcuların stres seviyesine göre gidecek

Yeni ortaya çıkan bir patent Apple'ın üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç teknolojisinin yolcuların stres seviyesini ölçerek sürüş modunu ona göre ayarlayabileceğini gösteriyor. Detaylar haberimizde...
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Sürücüsüz bir otomobile binme düşüncesinin biraz ürkütücü olduğunu kabul etmek gerekir. Sonuçta bu araçların hızını ve yönünü kontrol eden şeyin bir bilgisayar olması ilk etapta biraz kaygı verici olabilir. Ancak Apple, yolcuların stres seviyesini tespit ederek bu gibi durumların üstesinden gelinebileceğine dair iyi bir fikir bulmuş gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Sürücüsüz araçlar insanları önce alışverişe götürüyor sonra da eve bırakıyor"
AppleInsider aracılığıyla ortaya çıkan bir patent Cupertino'lu şirketin sürücüz araç teknolojisi hakkında önemli ipuçları verdi. Apple, sürücüsüz araçların yolcuların stres seviyelerini izleyebilecek sensörler ile donatılmasını planlıyor. Bu sayede otonom araç sürüş tarzını, yolcunun panik yapmayacağı şekilde ayarlayarak duruma uygun hale getirebilecek.
Apple'ın otonom aracı yolcuların stres seviyesine göre gidecek

Sürüş modu yolcunun stres seviyesine göre belirlenecek

Örneğin, yolcunun gergin olmasından dolayı yüksek stres seviyesine sahip olduğunu tespit ederse, araca alışması için daha yavaş sürmeyi tercih edebilir. Söz konusu sensörler yolcunun göz hareketlerini, vücut duruşunu, mimiklerini, pupilla dilatasyonunu, göz kırpışını, vücut ısısını, kalp atışını, terlemesini, baş pozisyonu ve daha fazlası gibi her türlü şeyi ölçecek.
Patentin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği şu an için belli değil. Şirket sürücüsüz araç teknolojisi üzerinde çalışıyor bu kesin ancak Apple'ın kendi otomobillerini mi üreteceği ya da diğer otomobil üreticilerinin kullanımına sunulacak bir otonom sürüş sistemi mi oluşturduğu henüz tam olarak bilinmiyor.

https://appleinsider.com/articles/18/07/26/apples-self-driving-car-system-could-change-how-it-drives-by-detecting-passenger-stress-levels Yorum Yaz
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gun 9 ay
Ben tam bir poker oyuncusuyum bende yanlaya yanlaya gitse yeridir.
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drjacob 9 ay
ben halen bir araç yapacaklarını düşünmüyorum
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cabriyo 9 ay
bu bendeki stresten korkup geri geri gider
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Moueson 9 ay
Yakında Samsung da otonom araç çıkarırsa şasırmam
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fortune1905 9 ay Moueson
Samsung un araçlara var zaten üretim de. senin bilmen lazım renocu ... fluence ve latitude bak anlarsın
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nefendim 9 ay
Araba çıkana kadar Mars’a yerleşiriz
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