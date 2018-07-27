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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sürücüsüz araçlar insanları önce alışverişe götürüyor sonra da eve bırakıyor

İnternetten sipariş veriyorsunuz ve sürücüsüz araç Waymo evinize sizi almaya geliyor. Siz mağazaya giderken ürününüz hazırlanıyor. Alışveriş tamamlandığında ise sizi tekrar evinize bırakıyor.
9 ay
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Otomobil Teknolojileri
Mertcan Erice
Yazar
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Google, sürücüsüz araç macerasına 2009'da başlamıştı. 2016'da ise Waymo adını verdiği bir şirket kurdu ve sürücüsüz araba çalışmaları burada devam etti. O da diğer tüm Google bileşenleri gibi Alphabet adındaki çatı şirkete bağlıydı. Waymo bir yıldır ABD'nin Phoenix kentinde, insanlarla deneme sürüşü yapıyordu. O görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Şimdi ise yeni bir deneme sürüşü zamanı! Waymo, ABD'nin önemli alışveriş zinciri mağazalarından Walmart ile anlaştı. İnternet üzerinden sipariş verdiğinizde, bulunduğunuz yere sürücüsü olmayan bir araba geliyor. Siparişiniz mağazada hazırlanırken siz de Waymo ile yollarda oluyorsunuz. Ürünü aldığınızda araç sizi tekrar evinize kadar götürüyor. Üstelik bu deneme sürüşlerine katılmanız, size Walmart alışverişlerinde indirim de kazandırıyor. Bu hizmetler şimdilik sadece Phoenix kentinde veriliyor. Ancak Waymo'nun dediği gibi, pilot kentler nelerin işe yaradığı ve nelerin geliştirilmesi gerektiği hakkında önemli veriler sunacak. Böylece bir sorun varsa, hizmet yeni şehirlere yayılmadan önce tespit edilecek.
Walmart'ın Google gibi büyük bir firmayla işbirliği yapması stratejik açıdan da önemli. Üstelik Microsoft ile de bir ortaklık anlaşması oluşturdular. Buna göre Walmart, Microsoft'un bulut tabanlı sistemine geçecek.
İşin içine otonom araçların girmesi, tüketicilerin hoşuna gidebilir ve onları tekrar mağazalara çekmek için akıllıca olabilir. Ancak sistem yaygınlaştığında tüketiciler bu hizmetten sıkılır mı? Bunu şimdiden bilmek zor.

https://newatlas.com/waymo-walmart-partnership/55630/ Yorum Yaz
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pr0gedys 9 ay en beğenilen
yakında kiralık araba olayıda olabilir taksi gibi aylık belirli bir ücret ödeyerek istediğiniz an kullanabileceğiniz bir sürücüsüz araç belirli limiti geçince ekstra ücret ödenebilir normalde araca ihtiyaç duymayan ancak ayda yılda bir ihtiyacı olan için güzel bir uygulama olur.
yakında kiralık araba olayıda olabilir taksi gibi aylık belirli bir ücret ödeyerek istediğiniz an kullanabileceğiniz bir sürücüsüz araç belirli limiti geçince e...
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DH Misafiri 9 ay
Şehrin görüntüsü bozuk derken. Her yer beton zaten. Bozulan birşey yok. Kullanışsız yapılmış olabilir ama bu zamana kadar nerelere paralsr boşa harcandı bu bina en azından kullanılıyor. 2 kaymakamlık ve belediye tarafından.
Eyfel göndermesi iyiydi :)
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kucukyenici 9 ay
"Suya götürüp susuz getiriyor" gibi bir başlık... :-)
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daysleeperxp 9 ay
Lanet olsun böyle yalnızlığa ya, kimsemiz yok mu bizim!!
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krkmz1666 9 ay
Alışverişi de araçlar yapsın bence
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pyrotechnician 9 ay
Arkadaş, madem araba eve kadar gelebiliyorsa ben neden oraya poşetleri almaya gidiyorum? Araba direk getirsin poşetleri, ben evde bekliyim.
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pr0gedys 9 ay en beğenilen
yakında kiralık araba olayıda olabilir taksi gibi aylık belirli bir ücret ödeyerek istediğiniz an kullanabileceğiniz bir sürücüsüz araç belirli limiti geçince ekstra ücret ödenebilir normalde araca ihtiyaç duymayan ancak ayda yılda bir ihtiyacı olan için güzel bir uygulama olur.
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napolyon94 9 ay
Başlık sanki şunu diyor. Zorla yol ustunde olmasa bile Alisverise goturduler, reklam misali...
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