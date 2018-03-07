Apple'ın yeni iPhone modellerinde "çentik" olmayacağı ortaya çıktı

Piyasaya çıktığı günden bu yana iPhone X'un en tartışılan özelliği hiç kuşku yok ki ekranda yer alan çentik. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun tepkisini çeken çentikli tasarım, görünen o ki sona yaklaştı bile. Apple'ın 2019'da piyasaya süreceği iPhone modellerinde çentik olmayacağı ortaya çıktı.

Akıllı telefonlardaki çentik modası son mu buluyor?

Apple, akıllı telefon üreticilerinin çentik tasarımını taklit ettikleri gerekçesiyle, kendilerini farklılaştıracak yeni bir strateji üzerinde çalışmalara başlamış durumda. Apple ve Samsung ürünleri ile ilgili yayınlar yapan popüler kaynak ETNews'in raporu, Apple'ın yeni telefonlarında kullanacağı OLED ekranlarda çentiğe yer vermeyeceği yönünde. Endüstrinin önde gelen bir ismi ise Apple'ın yeni iPhone'larda eksiksiz bir ekran tasarlamayı düşündüğü ve üreticilerle temaslara geçtiğini iddia ediyor.

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Yeni iPhone'larda çentiğin olmayacağı iddia edilirken, Apple'ın ön kamera ve sensörleri nasıl bir tasarımla ekrana monte edeceği henüz netlik kazanmadı. Endüstriye yakın isimler Apple'ın OLED panellerine delik açabileceğini veya ekranın BM (Black Matrix) olarak adlandırılan siyah alanlarını kullanabileceğini düşünüyor.

http://www.zdnet.com/article/is-apple-planning-the-death-of-the-iphone-xs-most-controversial-design-feature/#ftag=RSSbaffb68