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Apple'ın yeni iPhone modellerinde "çentik" olmayacağı ortaya çıktı

Güney Koreli kaynaklardan gelen tartışmalı bir raporda, Apple'ın 2019 yılında üreteceği telefonlarda "çentik" olmayacağı ortaya çıktı. Apple'ın bu kararı almasının sebepleri haberimizde.
1 yıl
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84
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Piyasaya çıktığı günden bu yana iPhone X'un en tartışılan özelliği hiç kuşku yok ki ekranda yer alan çentik. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun tepkisini çeken çentikli tasarım, görünen o ki sona yaklaştı bile. Apple'ın 2019'da piyasaya süreceği iPhone modellerinde çentik olmayacağı ortaya çıktı.

Akıllı telefonlardaki çentik modası son mu buluyor?

Apple, akıllı telefon üreticilerinin çentik tasarımını taklit ettikleri gerekçesiyle, kendilerini farklılaştıracak yeni bir strateji üzerinde çalışmalara başlamış durumda. Apple ve Samsung ürünleri ile ilgili yayınlar yapan popüler kaynak ETNews'in raporu, Apple'ın yeni telefonlarında kullanacağı OLED ekranlarda çentiğe yer vermeyeceği yönünde. Endüstrinin önde gelen bir ismi ise Apple'ın yeni iPhone'larda eksiksiz bir ekran tasarlamayı düşündüğü ve üreticilerle temaslara geçtiğini iddia ediyor.
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Yeni iPhone'larda çentiğin olmayacağı iddia edilirken, Apple'ın ön kamera ve sensörleri nasıl bir tasarımla ekrana monte edeceği henüz netlik kazanmadı. Endüstriye yakın isimler Apple'ın OLED panellerine delik açabileceğini veya ekranın BM (Black Matrix) olarak adlandırılan siyah alanlarını kullanabileceğini düşünüyor.

http://www.zdnet.com/article/is-apple-planning-the-death-of-the-iphone-xs-most-controversial-design-feature/#ftag=RSSbaffb68 Yorum Yaz
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Tr@mmler 1 yıl en beğenilen
Adamlar piyasaya çentiği kitleyip kaçtı.
2 Yanıt Yanıtla +135
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Feint-TR 1 yıl aycibin
aycibin

Rachsuchtig
Tüm şirketler Apple taklidi yapcaz diye çentik koyduk. İlk çekilen yine Apple oluyor. Gülerim ben buna

Çentik olunca neden apple taklidi oluyor?centigi apple'dan önce getiren akıllı telefon markasi essential.fanboyluk yapmak icin de bu kadar kasmayin.
Ince çerçeve tasarimini da xiaomi'den esinlenip samsung yapmasaydi iphoneX diye bir telefon uretilmezdi

Essential ne ya
Aynen 10 küsür üretici Apple yüzünden değil Essential Phone taklit ederek çentik koydu telefona
aycibinRachsuchtigTüm şirketler Apple taklidi yapcaz diye çentik koyduk. İlk çekilen yine Apple oluyor. Gülerim ben ...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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Shoresh 1 yıl
hani biri için kavgaya girersin, sonra bi bakarsın o kişi toz olmuş, sen tek başına sap gibi kalmışsın.. :)
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BurakTirpanli 1 yıl
Bu özel seri değil miydi sanmıyorum bundan sonraki modellerde tekrar bu tasarımı kullanacaklarını. Yani çerçevesiz ekranı kullanmazlar. Çentiği yok etmeleri lazım.
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drjacob 1 yıl
çok saçma ben çok sevmiştim çentiği
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DH Misafiri 1 yıl
Bunu herkez bilirdi ipx satmadı adam bi daha aynısını niye çıkarsın.
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scoopi 1 yıl
Eşeği kaybedip buldurmak bu olsa gerek
ağam bizle eğleniy
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cimbommm 1 yıl
adamlar butun uygulamalari centige uygun yapilmasini zorunlu hale getirdi centikli ipad ler cikiyor centik artik kalici
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HEKTOR-NG 1 yıl
o çentik gayet güzel duruyor aslında. neyine atkıldı millet anlamak zor.
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clopin 1 yıl
Yeni özellikler belli oldu çentik yok home tuşu var 9000 lira eder yeni model
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Johan Elmander 1 yıl
Bu senenin ve gelecek senenin neredyse tüm tasarımlarını mahvedip kaçıyorlar ne güzel.
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huseyincarnege 1 yıl
Gördünüzmü küstü apple centikleriyle dalga geçtiniz :)
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rohan32 1 yıl
bu da mı gol değil ha
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