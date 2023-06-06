iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X için yolun sonu geldi

Tam Boyutta Gör 5 Haziran’da düzenlediği WWDC’de tanıtılan yeni işletim sistemi güncellemesi olan iOS 17, bu sonbaharda geliyor. iOS 17 önemli özelliklerle birlikte gelirken güncellemenin verileceği cihazlar da belli oldu. Ancak iOS 17 güncellemesini almayacak iPhone modelleri de açıklandı. Görünüşe göre iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X kullananlar için iPhone’larını “güncelleme” zamanı gelmiş gibi.

iOS 17 almayacak iPhone'lar

Apple'ın Face ID çağını başlatan cihaz olan iPhone X'e iOS 17 gelmeyecek. 2017’de iPhone X ile birlikte tanıtılan iPhone 8 ve 8 Plus modellerine de yine iOS 17 güncellemesi gelmeyecek. Bu da iPhone XS, XS Max ve XR'ı bu sonbaharda kullanıma sunulduğunda iOS 17 için uygun olacak en eski cihazlar yapıyor, ancak bu her yeni özelliğe sahip olacakları anlamına gelmiyor.

iOS 17 alacak cihazlar: İşte destekleyen iPhone telefonlar 16 sa. önce eklendi

iOS 17 için uygun olan her telefon en önemli özelliklere sahip olacak: yeni tasarım odaklı kişi kartları, şarj olurken hızlı bilgi için StandBy ekranı ve eve güvenli bir şekilde vardığınızı birine bildirmek için Check In özelliği. Bazı özellikler ise daha yeni iPhone modellerine ayrılmış olacak. Mesela FaceTime'da AR efektleriyle jest tabanlı tepkiler için iPhone 12 veya daha yeni bir model gerekiyor.

iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’in ıskartaya çıkartılmasıyla birlikte artık gözler sonraki cihazlarda diyebiliriz. Yani, gelecek yıl çıkacak olan iOS 18 güncellemesi, muhtemelen iPhone XS ailesine gelmeyecek. Sonrasında ise popüler iPhone 11 serisi kesik yiyecek.

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