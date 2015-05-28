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Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinde 12MP'lik Sony RGBW sensör kullanılabilir

3 yıl
3,6b
1
13
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinde 12MP'lik Sony RGBW sensör kullanılabilir
 
Apple'ın iPhone 6 ile iPhone 6 Plus'ın yerini alması beklenen "S" takılı yeni modellerinde 12MP'lik bir kamera modülü kullanılabileceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bunu doğrular nitelikte ortaya çıkan son bilgiye göreyse yeni iPhone'lar 12MP'lik Sony "RGBW" sensör ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Son dönemde sensör üretimi noktasında liderliğe oturan Sony'nin 12MP'lik Sony RGBW sensör birimi, diğerlerinden "W" yani "White" takısı ile ayrılıyor. Standart Red (Kırmızı), Green (Yeşil) ve Blue (Mavi) piksel dizilimine White (Beyaz) pikseli de dahil eden sensör, bu sayede çok daha hassas hale geliyor ve özellikle düşük ışıklı ortamlarda çok daha aydınlık fotoğraflar (Örnek görsel yukarıda) ortaya koyabiliyor. 
Normalde White (Beyaz) pikselin hassaslığı arttırması yanında fotoğraf kalitesini düşürdüğünü belirten Sony, bunu özel teknolojiler ve sinyal (sinyal-gürültü oranı) işleme geliştirmeleri sayesinde sayesinde geride bırakmış ve yüksek megapiksel seviyesinde yüksek fotoğraf kalitesi elde etmeyi başarmış durumda.
Ağustos ayında duyurulup Eylül ayında satışa çıkması beklenen iPhone 6S ve iPhone 6S+, kısaca üzerinden geçmek gerekirse teknik olarak 4.7-inç ve 5.5-inçlik ekran boyutlarını koruyacak, 12 MP çözünürlükte arka kamera ile gelecek, daha gelişmiş TouchID parmak izi okuma sistemi taşıyacak, yeni renk seçenekleri sunacak ve son olarak 7000 serisi (%60 oranında daha sağlam) alüminyum malzeme kullanacak.

http://www.sonyalpharumors.com/sony-has-a-new-12-mp-rgbw-sensor-for-the-next-iphone/ Yorum Yaz
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Uçan Pırasa 3 yıl
Şu ebilir abilir kahincilik konularıda ne sinir bozucu :) hep olasılık :)
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Kocaman Apple'sin kendi kameranı üretemeyecek kadar acizsin. Kocaman Sony'sin kendi telefonlarında Apple kadar iyi kamera performansı veremeyecek kadar acizsin.
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Guest-FA9189F46 3 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI

Kocaman Apple'sin kendi kameranı üretemeyecek kadar acizsin. Kocaman Sony'sin kendi telefonlarında Apple kadar iyi kamera performansı veremeyecek kadar acizsin.

Hay arkadaş apple yazılım firması aynı microsoft gibi microsoft gidip kamera üretiyor mu ? yada işlemci tasarlayıp üretebiliyor mu ?
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theyapici 3 yıl
12 mi ya apple neden hep geriden geliyor al sony en 20.7 sensörü koy gitsin
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Guest-F8946C419 3 yıl theyapici
theyapici
12 mi ya apple neden hep geriden geliyor al sony en 20.7 sensörü koy gitsin

Ufacık mercekte 20 mpx çözünürlüklü fotoğraf ile iyi sonuçlar alınacağını düşünmüyorum. Anı fotoğraflamak için var bu cihazlar bence. Aksi takdirde, daha bu işlere yatkın bir fotoğraf makinası tercih edilebilir diye düşünüyorum.
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gcb1903 3 yıl
Sony donanım mühendisliğine verdiği önemi yazılım tarafına da vermeli artık. 20,7 mp exmor rs sensörü ver Samsung'a, ver Apple'a harikalar çıkartsın. Ki daha düşük modellerle bile çıkartıyorlar.
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WB 3 yıl
Herzaman oldugu gibi bir kac yeni ozellikle birlikte bir onceki iphonu un daha derli toplusu olarak gelecek, bu da insani her zaman oldugu gibi s serisi alip bir yil sonra eski gorunumlu iphone 'mu kullanmak yoksa yeni seri alip problemlerine katlanmak mi ikilemine sokmaya devam ediyor
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eeosman 3 yıl
O zaman 4K video kaydı da gelir.
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Zig Zag 3 yıl
Güzel bir gelişme ancak 6 ve 5S kullanıcılarına çok da farkedeceğini düşünmüyorum.
Fotoğrafı çekmeden önce HDR'ı açın, bi noktaya odaklayıp yukarı çekerek Exposure'u artırın.

Tabii ki de yeni nesillerde gelişmeler olacak ancak şuanki modellerde de birkaç saniyede fotoğrafın sonucunu değiştirmek mümkün
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