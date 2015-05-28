Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinde 12MP'lik Sony RGBW sensör kullanılabilir

Apple'ın iPhone 6 ile iPhone 6 Plus'ın yerini alması beklenen "S" takılı yeni modellerinde 12MP'lik bir kamera modülü kullanılabileceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bunu doğrular nitelikte ortaya çıkan son bilgiye göreyse yeni iPhone'lar 12MP'lik Sony "RGBW" sensör ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Son dönemde sensör üretimi noktasında liderliğe oturan Sony'nin 12MP'lik Sony RGBW sensör birimi, diğerlerinden "W" yani "White" takısı ile ayrılıyor. Standart Red (Kırmızı), Green (Yeşil) ve Blue (Mavi) piksel dizilimine White (Beyaz) pikseli de dahil eden sensör, bu sayede çok daha hassas hale geliyor ve özellikle düşük ışıklı ortamlarda çok daha aydınlık fotoğraflar (Örnek görsel yukarıda) ortaya koyabiliyor.

Normalde White (Beyaz) pikselin hassaslığı arttırması yanında fotoğraf kalitesini düşürdüğünü belirten Sony, bunu özel teknolojiler ve sinyal (sinyal-gürültü oranı) işleme geliştirmeleri sayesinde sayesinde geride bırakmış ve yüksek megapiksel seviyesinde yüksek fotoğraf kalitesi elde etmeyi başarmış durumda.

Ağustos ayında duyurulup Eylül ayında satışa çıkması beklenen iPhone 6S ve iPhone 6S+, kısaca üzerinden geçmek gerekirse teknik olarak 4.7-inç ve 5.5-inçlik ekran boyutlarını koruyacak, 12 MP çözünürlükte arka kamera ile gelecek, daha gelişmiş TouchID parmak izi okuma sistemi taşıyacak, yeni renk seçenekleri sunacak ve son olarak 7000 serisi (%60 oranında daha sağlam) alüminyum malzeme kullanacak.

http://www.sonyalpharumors.com/sony-has-a-new-12-mp-rgbw-sensor-for-the-next-iphone/