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Applorer, Play mağazasındaki oyunları keşfetmek için yeni bir yol sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
868
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygulama sayısı 600 000 sınırını geçen Google'ın Play mağazasında oyunların sayısı da 150 000 civarında. Kullanıcıların yeni veya farklı türde olan oyunları keşfetmek için her geçen gün daha fazla zorlanmaya başlaması Applorer geliştiricilerine de bir fikir vermiş.

Applorer, Play mağazasındaki oyunları keşfetmek isteyen kullanıcılara belli dinamikler kullanarak ilgisini çekebilecek olanları ekranına getiriyor. Uygulama kullanıcının sosyal aktivitesi, oynayışı, oyun geçmişi gibi bilgileri analiz ederek, Play veritabanındaki en uygun yapımları karşısına getiriyor. 

Uygulama bir oyun arama motoru olmasından ziyade kişiye özel hizmet veren bir sistem. İlgi alanlarına göre oyunları keşfetmek isteyen kullanıcılar ücretsiz uygulamayı deneyebilirler.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.movend.gamebox2
Applorer, Play mağazasındaki oyunları keşfetmek için yeni bir yol sunuyor
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http://www.androidauthority.com/applorer-game-discovery-android-108707/ Yorum Yaz
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