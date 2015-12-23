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Aqua Computer, Skylake işlemcilere yönelik olarak bir ara parça geliştirdi

Skylake işlemcilerin yaygınlaşması ile birlikte, işlemciye yönelik destek parçaları da piyasada boy göstermeye başladı. MSI'nın işlemci korumasının ardından Aqua Computer da bir ara parça hazırladı.
3 yıl
5,1b
1
9
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Aqua Computer, Skylake işlemcilere yönelik olarak bir ara parça geliştirdi


Skylake işlemcilerin PCB alt katmanlarının nispeten ince yapıda olması bazı sorunlara yol açıyor. Daha önce soğutma sisteminin baskısı nedeniyle bazı işlemcilerde yamulma sorunları rapor edilmişti. Şimdi ise daha iyi soğutma performansı alabilmek için ısı dağıtıcıyı çıkaranlar da bazı olumsuzluklarla karşılaşıyor. 

İşlemcideki ısı dağıtıcıyı çıkardıktan sonra, işlemci soğutucusunun sıkıştırma kuvveti dış tarafa doğru yön değiştiremediği için daha ince PCB alt katmanlarında yüksek basınç oluşmasına neden oluyor ve yamulma ihtimali ortaya çıkıyor. Ayrıca silikon zarı işlemci zarına karşı korumasız kaldığı için köşeleri kolayca kırılabiliyor. 

Bu sorunların önüne geçebilmek adına Aqua Computer, bir ara parça geliştirdi. CNC lazer ile hazırlanan ara parça, paslanmaz bir çelik yaprak ve çok ince ısıya dayanıklı yapışkan bant barındırıyor. Çelik yaprak kumlandıktan sonra ara parçanın yüksekliği işlemci zarının yüksekliğinden 1/100 mm daha alçak oluyor ve böylece soğutucu sıkıştırma kuvveti dış tarafa doğru dağıtılarak en iyi koruma sağlanıyor. Isı dağıtıcıyı çıkarmak isteyenlerin tercih edebileceği Aqua Computer ara parçası için 7 Avroluk bir fiyat etiketi mevcut. 

http://www.guru3d.com/news-story/aqua-computer-offers-spacer-for-skylake-cpus.html Yorum Yaz
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YasinCC 3 yıl en beğenilen
Saçmalık...
Olması gereken intel'in ürünleri geri çagirip. Yerine sorunsuz bir cpu vermesi.
Yamulan cpu nedir arkadas. Ucuz üründe degil ki !
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Regor 3 yıl
Hiç de saçmalık değil!
Intel ve bunun gibi büyük şirketler böyle hesaplar içerisine girer. İşlemci bozulsun ki yenisini satabilsin, hem de kullanıcı hatasına girsin. Bilinçsiz tüketici de gitsin böyle büyük firmaları desteklesin. Bu zincir devam etsin.
Sonuçta piyasada işlemci denince akla Intel gelir, Intel kullanmayan PC'den anlamıyor farzedilir. Gidin alın i7'lerinizi, kendinizi tatmin edin. Cebinizi düşünmenize gerek yok!?
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ssbrutality 3 yıl
ylmzsngl
Gayet güzel. Bizdeki fiyatı ne olur bilemiyorum ama açıklanan fiyatta makul seviyede.

Olayın mahiyetine tepki göstereceğine..Fiyat makul diyor hey allahım..
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redoracle 3 yıl
Allahtan martta am4 anakartlar çıkıyor -büyük olasılıkla 28 nm carrizo apu ve eksavatör tabanlı athlonlarla beraber- da,böyle şeylerle uğraşmamıza gerek kalmıyor.
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basartenk 3 yıl
Yamulan telefon gördük de, yamulan işlemci ilk kez görüyoruz.
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JoeyBane 3 yıl
Bunu intelin dusunmesi gerekmiyor mu
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gcb1903 3 yıl
1000 lira verip i5 alıyorsun anakarta takıyorsun havan var boru değil 1 aylık asgari ücret. Sonra hop işlemci ymauluyor. Garantiye gönderiyorsun kullanıcı hatası.
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black_flood 3 yıl
YasinCC
Saçmalık... Olması gereken intelin ürünleri geri çagirip. Yerine sorunsuz bir cpu vermesi. Yamulan cpu nedir arkadas. Ucuz üründe degil ki !

dediğinde haklısın hem binlerce tl bedel ödeniyor işlemcisine hem de adamlar malzemeden çalıyor bariz şekilde maliyetleri düşüreceğiz diye. taş patlasa 2dolar fark eder pcb katmanını kalınlaştırırsalar yalnız ana kart üreticilerinin soket yataklarını değiştirmesi demek olur.
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YasinCC 3 yıl en beğenilen
Saçmalık...
Olması gereken intel'in ürünleri geri çagirip. Yerine sorunsuz bir cpu vermesi.
Yamulan cpu nedir arkadas. Ucuz üründe degil ki !
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ylmzsngl 3 yıl
Gayet güzel. Bizdeki fiyatı ne olur bilemiyorum ama açıklanan fiyatta makul seviyede.
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