Aqua Computer, Skylake işlemcilere yönelik olarak bir ara parça geliştirdi





Skylake işlemcilerin PCB alt katmanlarının nispeten ince yapıda olması bazı sorunlara yol açıyor. Daha önce soğutma sisteminin baskısı nedeniyle bazı işlemcilerde yamulma sorunları rapor edilmişti. Şimdi ise daha iyi soğutma performansı alabilmek için ısı dağıtıcıyı çıkaranlar da bazı olumsuzluklarla karşılaşıyor.





İşlemcideki ısı dağıtıcıyı çıkardıktan sonra, işlemci soğutucusunun sıkıştırma kuvveti dış tarafa doğru yön değiştiremediği için daha ince PCB alt katmanlarında yüksek basınç oluşmasına neden oluyor ve yamulma ihtimali ortaya çıkıyor. Ayrıca silikon zarı işlemci zarına karşı korumasız kaldığı için köşeleri kolayca kırılabiliyor.





Bu sorunların önüne geçebilmek adına Aqua Computer, bir ara parça geliştirdi. CNC lazer ile hazırlanan ara parça, paslanmaz bir çelik yaprak ve çok ince ısıya dayanıklı yapışkan bant barındırıyor. Çelik yaprak kumlandıktan sonra ara parçanın yüksekliği işlemci zarının yüksekliğinden 1/100 mm daha alçak oluyor ve böylece soğutucu sıkıştırma kuvveti dış tarafa doğru dağıtılarak en iyi koruma sağlanıyor. Isı dağıtıcıyı çıkarmak isteyenlerin tercih edebileceği Aqua Computer ara parçası için 7 Avroluk bir fiyat etiketi mevcut.

http://www.guru3d.com/news-story/aqua-computer-offers-spacer-for-skylake-cpus.html