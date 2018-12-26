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Aquaman’in senerasti Elm Sokağı Kâbusu serisi ile ilgili taze bilgiler paylaştı

80'li yıllara damgasını vurmuş korku filmi serisi Elm Sokağı Kâbusu, Aquaman'in senaristinin elinde hayat bulabilir. Kesin bir tarih için henüz erken olsa da kült seriden tamamen vaz geçilmiş değil.
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Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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80’lerin ortalarında hayatımıza giren ve o dönem insanların rahat uyku uyumasına engel olan Freddy Krueger ve Elm Sokağı Kâbusu serisinin geleceği uzun süredir belirsizliği koruyor. 2010 yılında başlatılan ve seriyi canlandırmayı hedefleyen girişim hüsranla sonuçlanmıştı. Ancak serinin hayranları Freddy’nin tekrar dönüşünü merakla bekliyor. 2015 yılında David Leslie Johnson-McGoldrick’in (Orphan, The Conjuring 2, Aquaman) serinin tekrar çekimi için senaryo işlerine girişeceği söylense de takip eden zaman içinde bir gelişme kaydedilmedi.

Aquaman’in tanıtımı sırasında Gamespot’a konuşan senarist, Freddy Krueger defterinin henüz kapanmadığını, ancak ortada sızdırılacak bir haber de olmadığının altını çizmiş. Johnson-McGoldrick şu an için The Conjuring 3’e odaklandığını ve New Line Cinema yapım şirketinin de önceliği The Conjuring evrenine verdiğini vurgulamış. Ancak senarist yine de Elm Sokağı Kâbusu için bir talep olduğunu ve bu talebin de göz ardı edilemeyeceğine inandığını ifade ediyor.

Henüz bir tarih için erken

Sonuç olarak, Freddy Krueger’in beyaz perdeye ne zaman döneceği bilinmese de böyle bir ihtimalin varlığı serinin hayranlarının yüreğine biraz su serpmiş gözüküyor. Son olarak sizleri ilk filmin 1984 yılı fragmanıyla baş başa bırakıyoruz.


https://www.gamespot.com/articles/aquaman-writer-gives-update-on-a-nightmare-on-elm-/1100-6464070/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-Ocean- 4 ay
Serinin hepsini izlemedim ama iyi korku filmiydi
Jason ile kapışmalarıda iyiydi
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El Prezidente 4 ay
IT'nin başarısından sonra bekliyordum.
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redoracle 4 ay
New line'ın batmaktan kurtarıp bugünlerine gelmesindeki en önemli filmlerinden birisidir elm sokağında kabus.
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matador_mirkhan 4 ay
Johny deepin ilk kendini gösterdiği filmdir:) oğlan cocuu..
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