Until Dawn filminin çekimleri tamamlandı

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasına dikkat çekici seriler getirmesi ile bilinen Playstation, geçtiğimiz yıllarda The Last of Us ve Uncharted gibi başarılı serilerin sinema ve dizi uyarlamalarını yapmaya başladı. Bu sektörlerde de beklediği başarıyı bulan Sony, önümüzdeki yıllarda daha fazla seriyi beyaz perdeye taşıyacak.

Until Dawn 2025 yılında seyircilerle buluşacak

Geçtiğimiz ocak ayında Sony’nin Until Dawn filmi için çalışmalara başladığı belirtilmişti. Kısa sürede kadrosu tamamlanan proje, yaklaşık 2 ay önce öekimlere başlamıştı. Merakla beklenen filmin yönetmeni David F. Sandberg, geçtiğimiz günlerde filmin çekimlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Böylece Sony, bir projeyi daha beyaz perdeye taşımaya bir adım daha yaklaşmış oldu.

Annabelle ve lights out gibi korku yapımlarıyla bilinen Sandberg, geçtiğimiz yıllarda korkuya ara vererek Shazam! Filmlerinin yönetmenliğini yaptı. Until Dawn ile yönetmen, uzun bir aradan sonra ilk kez bir korku yapımını izleyicilerle buluşturacak. Aynı adlı Playstation oyunundan uyarlanan Until Dawn’ın çıkış tarihi Ekim 2025 olarak belirtiliyor.



Until Dawn'ın çekimleri tamamlandı