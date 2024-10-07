Until Dawn filminin çekimleri tamamlandı

Until Dawn 2025 yılında seyircilerle buluşacak
Geçtiğimiz ocak ayında Sony’nin Until Dawn filmi için çalışmalara başladığı belirtilmişti. Kısa sürede kadrosu tamamlanan proje, yaklaşık 2 ay önce öekimlere başlamıştı. Merakla beklenen filmin yönetmeni David F. Sandberg, geçtiğimiz günlerde filmin çekimlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Böylece Sony, bir projeyi daha beyaz perdeye taşımaya bir adım daha yaklaşmış oldu.
Annabelle ve lights out gibi korku yapımlarıyla bilinen Sandberg, geçtiğimiz yıllarda korkuya ara vererek Shazam! Filmlerinin yönetmenliğini yaptı. Until Dawn ile yönetmen, uzun bir aradan sonra ilk kez bir korku yapımını izleyicilerle buluşturacak. Aynı adlı Playstation oyunundan uyarlanan Until Dawn’ın çıkış tarihi Ekim 2025 olarak belirtiliyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.