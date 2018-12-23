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Aquaman gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Aquaman filmi, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. DC sinematik evreninin yeni üyesi gişedeki yolculuğuna oldukça hızlı başladı.
4 ay
10,4b
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27
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC Comics'in sevilen kahramanlarını beyaz perdeye taşıyan Warner Bros, Batman v Superman ile temellerini attığı DC sinematik evrenini kurmaya devam ediyor. DC'nin en sevilen kahramanlarından Aquaman, bu hafta ilk bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı.
Geçtiğimiz hafta Çin'de gösterime giren ve sinemaseverlerden büyük ilgi gören Aquaman, dün de başta ABD olmak üzere birçok ülkede vizyona girdi. ABD'de de sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Aquaman, gişedeki yolculuğuna oldukça hızlı başladı.
Aquaman, vizyondaki ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 67.4 milyon dolar gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Buna bir de Amazon Prime için yapılan ön gösterimler eklenince filmin Kuzey Amerika'daki toplam gişe hasılatı 72.1 milyon dolara ulaştı. 
ABD'de noel tatili olması nedeniyle Aquaman'in hafta içinde de çok sayıda seyirci çekmesi ve kısa sürede 100 milyon dolar barajını aşması bekleniyor.
Dünya genelinde ise Aquaman beklentilerin çok üzerinde bir seyir izliyor. Filmin dünya genelindeki hasılatı şimdiden 482 milyon dolara ulaşmış durumda. Bumblebee ve Mary Poppins Returns gibi iddialı rakiplerini gölgede bırakan Aquaman'in bir iki gün içinde 500 milyon dolara ulaşması bekleniyor. 
DC sinematik evreni gişede beklentileri karşılayamayan Justice League ile tökezlemiş olsa da Aquaman ile yeniden hayat buldu. Aquaman'in gişedeki bu başarısı yeni DC filmlerinin de önünü açacak gibi görünüyor.
Başrollerini Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren ve Yahya Abdul-Mateen II'ın üstlendiği Aquaman, Türkiye'de 28 Aralık'ta vizyona girecek.
 

https://deadline.com/2018/12/aquaman-bumblebee-christmas-thursday-night-previews-weekend-box-office-1202524462/ Yorum Yaz
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Infinitum Nihil 4 ay en beğenilen duzah
ABD'de şimdilik diğer DC filmlerinin altında kaldığı dogru. Ancak noel tatili olduğu için açılış haftasonu normalde olduğu gibi 2 gün değil, 5 gün olacak ve 5 gün sonunda rakam 100 milyon doların üzerine çıkacak. Ilk hafta rakamları büyük ihtimalle justice league ve wonder woman'ı geride bırakacak. Ayrıca filmin asıl ABD dışındaki gise hasilati dikkat çekici. Büyük ihtimalle yarın 500 milyon doları geçecek. Justice league'in toplamda 657 milyon dolar hasılat yaptığını düşünürsek, bir Aquaman filmi için bu rakam beklentilerin çok üzerinde.
ABD'de şimdilik diğer DC filmlerinin altında kaldığı dogru. Ancak noel tatili olduğu için açılış haftasonu normalde olduğu gibi 2 gün değil, 5 gün olacak ve 5 ...
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MERNEPTAH 4 ay
adam izlemmeiş filme çamur atıyor marvelcı bebe
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Planet13 4 ay
Ne para kazanıyorlar şu tarz filmlerle
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sendemail 4 ay
popüler filmleri 3d yapmalarının sebebi , korsan çekimi önlemek...
adam gopro ile filme giriyor sonra cd ye bas para kazan ,...3d olunca yemiyor kamera
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eyoruk 4 ay sendemail
tek neden bu olamaz.
Ücret konusunda ise diğer seyirciden gelen kazançlardan oluyor,üstelik artık çoğu yerde gözlük parası da kalktı.
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Evil Clown 4 ay
Bizde IMAX biletleri aldık bekliyoruz Bursa'da. Umarım beklediğimize değen bir film olur.
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eyoruk 4 ay
Yine 3D geliyor..
Bu hafta izlemek istediğim 3 film var.Hepsi de 3D arkadaş ! Bıktık ya.
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devcitybg 4 ay eyoruk
TV lerde 3D devri bitti. Sinemalarda ne zaman bitecek yeter yahu hickimse sevmiyor iste 3D yi. daha fazla para icin zorla dayatiyorlar 3D
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WB 4 ay
Metascore 55, cöp..
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ouzqan 4 ay
fena değile benziyor bir ara izleriz
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Amore 4 ay
Yurtdışında geçtiğimiz haftasonu izledim, film 10 numara 5 yıldız, DC evreninin kasvetli havasını ortadan kaldıran bir yapıt olmuş. IMAX'de soluksuz izlenebilecek bir film.
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mr.biceps 4 ay
Filmi geçen gün izledim, yurtdışında yaşıyorum. Imaxte izlediğim en iyi film bu diyebilirim. Devasa su altı canavarları filmin sonunda beni çok etkiledi.
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N. Chomsky 4 ay

Abd'deki gişesi rezalet, global anlamda fena değil. Yine de gidilmez. Filmden dolayı değil, buradaki sinemaların dandikliginden dolayı.
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absamet 4 ay N. Chomsky
IMAX var Ankara, İstanbul ve İzmir'de mükemmel birşey ;)
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