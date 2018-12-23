Aquaman gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

DC Comics'in sevilen kahramanlarını beyaz perdeye taşıyan Warner Bros, Batman v Superman ile temellerini attığı DC sinematik evrenini kurmaya devam ediyor. DC'nin en sevilen kahramanlarından Aquaman, bu hafta ilk bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Geçtiğimiz hafta Çin'de gösterime giren ve sinemaseverlerden büyük ilgi gören Aquaman, dün de başta ABD olmak üzere birçok ülkede vizyona girdi. ABD'de de sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Aquaman, gişedeki yolculuğuna oldukça hızlı başladı.

Aquaman, vizyondaki ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 67.4 milyon dolar gişe hasılatı elde etmeyi başardı. Buna bir de Amazon Prime için yapılan ön gösterimler eklenince filmin Kuzey Amerika'daki toplam gişe hasılatı 72.1 milyon dolara ulaştı.

ABD'de noel tatili olması nedeniyle Aquaman'in hafta içinde de çok sayıda seyirci çekmesi ve kısa sürede 100 milyon dolar barajını aşması bekleniyor.

Dünya genelinde ise Aquaman beklentilerin çok üzerinde bir seyir izliyor. Filmin dünya genelindeki hasılatı şimdiden 482 milyon dolara ulaşmış durumda. Bumblebee ve Mary Poppins Returns gibi iddialı rakiplerini gölgede bırakan Aquaman'in bir iki gün içinde 500 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

DC sinematik evreni gişede beklentileri karşılayamayan Justice League ile tökezlemiş olsa da Aquaman ile yeniden hayat buldu. Aquaman'in gişedeki bu başarısı yeni DC filmlerinin de önünü açacak gibi görünüyor.

Başrollerini Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren ve Yahya Abdul-Mateen II'ın üstlendiği Aquaman, Türkiye'de 28 Aralık'ta vizyona girecek.

https://deadline.com/2018/12/aquaman-bumblebee-christmas-thursday-night-previews-weekend-box-office-1202524462/