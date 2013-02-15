Arabalarında Lightning bağlantıya sahip Apple ürünlerini şarj etmek isteyenlere özel,"Scosche strikeDRIVE"





Apple'ın yeni cihazlarında Lightning bağlantı yuvasına geçmesi, kısa sürede bu bağlantı yuvasına sahip aksesuar pazarının ortaya çıkmasına ve hızla büyümesine neden oldu. Bu doğrultuda Scosche firması tarafından tanıtılan strikeDRIVE 5W ve 12W, Lightning bağlantıya sahip Apple ürünlerini arabalarında şarj etmek isteyenlere kullanıcılara özel olarak hazırlanmış.

Scosche strikeDRIVE, her arabada yer alan çakmak girişi üzerinden Lightning bağlantı yuvasına sahip yeni Apple ürünlerinin şarj edilmesi için geliştirilmiş. 12 ve 5 Watts güç verebilen iki farklı modele sahip olan cihazın, 5W'lık modeli iPhone 5, iPod Touch 5G, iPod Nano 7G ve iPad Mini modellerini şarj edebilirken, 12W'lık model esktra olarak Apple'ın Lightning bağlantıya sahip iPad modellerini de rahatça şarj edebiliyor. Bir metreye yakın kablo uzunluğu sunan modeller, oldukça şık ve kompakt bir yapıda hazırlanmış.

Scosche firmasının strikeDRIVE Lightning şarj aparatlarından 5W'lık model 25$, 12W'lık model ise 30$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.scosche.com/strikedrive-5w-car-charger-for-lightning-devices

http://www.scosche.com/strikedrive-5w-car-charger-for-lightning-devices