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Arabalarında Lightning bağlantıya sahip Apple ürünlerini şarj etmek isteyenlere özel,"Scosche strikeDRIVE"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'ın yeni cihazlarında Lightning bağlantı yuvasına geçmesi, kısa sürede bu bağlantı yuvasına sahip aksesuar pazarının ortaya çıkmasına ve hızla büyümesine neden oldu. Bu doğrultuda Scosche firması tarafından tanıtılan strikeDRIVE 5W ve 12W, Lightning bağlantıya sahip Apple ürünlerini arabalarında şarj etmek isteyenlere kullanıcılara özel olarak hazırlanmış.
Scosche strikeDRIVE, her arabada yer alan çakmak girişi üzerinden Lightning bağlantı yuvasına sahip yeni Apple ürünlerinin şarj edilmesi için geliştirilmiş. 12 ve 5 Watts güç verebilen iki farklı modele sahip olan cihazın, 5W'lık modeli iPhone 5, iPod Touch 5G, iPod Nano 7G ve iPad Mini modellerini şarj edebilirken, 12W'lık model esktra olarak Apple'ın Lightning bağlantıya sahip iPad modellerini de rahatça şarj edebiliyor. Bir metreye yakın kablo uzunluğu sunan modeller, oldukça şık ve kompakt bir yapıda hazırlanmış.
Scosche firmasının strikeDRIVE Lightning şarj aparatlarından 5W'lık model 25$, 12W'lık model ise 30$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
http://www.scosche.com/strikedrive-5w-car-charger-for-lightning-devices 
 

http://www.scosche.com/strikedrive-5w-car-charger-for-lightning-devices Yorum Yaz
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gerigelenadam 6 yıl
Özel diyince bende birşey var sandım dibine kadar okudum beynime boş bilgi girdi yine
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mesincır 6 yıl
12 ve 5 Watt güç veriyor demesi tamamen göz boyama. 5 watt olan 1 amper 12 watt olan da 2.4 amper. Sırf böyle hokkabazlıklara sinirimden
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sierratr1 6 yıl
ya bunların zaten bir ucu usb li değilmi?Direkt usb şarjlıdan bağlasak ne olacakki
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Xagdas 6 yıl
Resimlerdeki kablolar birbirlerine uymuyor. En alttaki kablo resmi sprial özelliğine mi sahip? Görseller birbirini tutmuyor, hadi neyseee...
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Zuko 6 yıl
Bir kablonun neyi şık olabilir ya Allah aşkına?
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felixamor 6 yıl
Altı üstü bir kablo ya, söz edilmesi bile gereksiz..iPhone zamanında yapsaymış keşke şu kablo girişini, ne güzel ince, bizim iPhone'ların altı boydan boya delik neredeyse
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sherlock66 6 yıl
BanlanmayanAdam
Piyasa da onlarca buna benziyen USB çıkışlı üren varken niye bu ürüne bu kadar deyinildi anlamadım

İşin içde apple ismi geçiyorsa her şey haber olur her şeyin üstünde durulur Özellikle Bu Sitede
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tizen 6 yıl
Piyasa da onlarca buna benziyen USB çıkışlı üren varken niye bu ürüne bu kadar deyinildi anlamadım
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