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Araç muayenesinde yeni dönem: Trafik Belgesi ruhsattan çıkıyor

Ulaştırma Bakanlığı tarafından araçlara verilen “Trafik Tescil Belgesi” 1 Temmuz itibariyle ruhsatlardan resmen kaldırılıyor ve araçlarda muayene raporu taşınması zorunlu hale geliyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Araç muayenesinde yeni dönem: Trafik Belgesi ruhsattan çıkıyor
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilerek ülkemizde motorlu taşıtlar için muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, önemli bir düzenlemenin haberini paylaştı. Buna göre 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında bir değişikliğe gidildi. Bu değişiklik kapsamında 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Trafik Tescil Şube Müdürlüklerince “Motorlu Araç Trafik Belgesi” verilmesi uygulamadan kaldırıldı.

Yeni alınan araçların ruhsatlarında bu belge yer almayacak. Araçlar muayeneye girdiğinde de bu belge artık doldurulmayacak. Bu nedenle de olası kontrollerde sürücülerin TÜVTÜRK tarafından verilen Araç Muayene Raporu’nu yanında taşıması zorunlu olacak.

Yenileme Ücreti 117 TL

Eski uygulamada her muayenede boş olan alanları doldurulan bu belgede yer kalmadığında araç sahiplerinin muayene öncesinde Trafik Tescil Müdürlüklerine giderek yeni belge çıkartması gerekiyordu. Sadece değerli kâğıt bedeli kapsamında da bu iş için 2017 yılı rakamlarına göre 117 TL ödenmesi gerekiyordu. 

Araç muayenesinde yeni dönem: Trafik Belgesi ruhsattan çıkıyor
Araç sahiplerini maddi bir külfetten de kurtaran bu uygulama, muayene sonucunda verilen raporu da yasal bir zemine oturtmuş oldu. Uygulama yürürlüğe girmiş olsa da en azından bir sonraki muayene tarihine kadar evrakları ruhsatta bulundurmakta yarar var. Sonrasında TÜVTÜRK’ün uygulamalarına göre adım atmak yerinde olacaktır. Muayene raporunun kaybedilmesi durumunda ise TÜVTÜRK istasyonlarından son raporun kopyasını ücretsiz olarak alabiliyorsunuz.

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capital.punishment 1 yıl en beğenilen
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BekiRoRo 1 yıl
Sevinme hemen
Başka bir şekşlde 2 katını alırlar
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jerry smith 1 yıl
Hayırdır bayram değil seyran değil richard dexer shawn bizi niye öptü.
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1 Avatar
DH Misafiri 1 yıl
Ben bu kağıdı yeni değiştirmiştim.
Ne olacak şimdi.
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Ontwerper 1 yıl
Sürekli acıttıkları için, şimdi sevme zamanı,okşuyorlar bizi yumuşatıyorlar. Sonra çat diye saplıcaklar. Yani sevilmenin tadını çıkartanlar çıkartsın şuanda
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aLLyC 1 yıl
Evet bir Devrin daha sonuna geldik, TUv kagidindaki her hafif kusur icin cam filmi vs icin direk cezaya başlayabiliriz.
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blazer95 1 yıl
Dün polis kontrolünde ruhsat bile istemedi polis elinde tablet plaka girerek yaptı kontrolü sadece ehliyete baktı
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sistemli adam 1 yıl
muhalif olmak için muhalif olanlar fazla mesai yapmışlar.
onlar için zor durumlar bunlar.
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nemesis 1 yıl
Hayret ederim bir bit yenigi yoksa
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erce.erdem 1 yıl
e biz o kagıdı sonucta her zaman değiştirmiyoruz bu yeni uygulamayla bence ek kagıt ıcın ucret olacak. bide nasıl bi yer kaplayacağı bizi rahatsız edip etmeyeceği belli değil.
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kill_them_all 1 yıl
muayene raporunu taşımakta cok gereksiz, polisin elinde binbirtürlü imkan var, aracı durdurdugunda plakadan yada şase no dan sorugulama yapsın.
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capital.punishment 1 yıl en beğenilen
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Boragungoren 1 yıl
Ulaşıma zam geldi başka bir şeyede pardon şeylere kurtarır ordan
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