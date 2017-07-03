Araç muayenesinde yeni dönem: Trafik Belgesi ruhsattan çıkıyor

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilerek ülkemizde motorlu taşıtlar için muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, önemli bir düzenlemenin haberini paylaştı. Buna göre 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında bir değişikliğe gidildi. Bu değişiklik kapsamında 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Trafik Tescil Şube Müdürlüklerince “Motorlu Araç Trafik Belgesi” verilmesi uygulamadan kaldırıldı.

Yeni alınan araçların ruhsatlarında bu belge yer almayacak. Araçlar muayeneye girdiğinde de bu belge artık doldurulmayacak. Bu nedenle de olası kontrollerde sürücülerin TÜVTÜRK tarafından verilen Araç Muayene Raporu’nu yanında taşıması zorunlu olacak.

Yenileme Ücreti 117 TL

Eski uygulamada her muayenede boş olan alanları doldurulan bu belgede yer kalmadığında araç sahiplerinin muayene öncesinde Trafik Tescil Müdürlüklerine giderek yeni belge çıkartması gerekiyordu. Sadece değerli kâğıt bedeli kapsamında da bu iş için 2017 yılı rakamlarına göre 117 TL ödenmesi gerekiyordu.

Araç sahiplerini maddi bir külfetten de kurtaran bu uygulama, muayene sonucunda verilen raporu da yasal bir zemine oturtmuş oldu. Uygulama yürürlüğe girmiş olsa da en azından bir sonraki muayene tarihine kadar evrakları ruhsatta bulundurmakta yarar var. Sonrasında TÜVTÜRK’ün uygulamalarına göre adım atmak yerinde olacaktır. Muayene raporunun kaybedilmesi durumunda ise TÜVTÜRK istasyonlarından son raporun kopyasını ücretsiz olarak alabiliyorsunuz.