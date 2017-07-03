Elon Musk, Tesla Model 3'ün çıkış tarihini açıkladı

Belki de dünyanın en çok beklenen otomobilinin çıkış tarihi en sonunda açıklandı. Elon Musk, Pazar günü geç saatlerde Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, ilk Tesla Model 3 aracın Cuma günü üretim bandından çıkacağını açıkladı. Tesla'nın patronu ayrıca üretim için tüm yasal izinleri tamamladıklarını da söyledi.

Musk daha sonraki açıklamalarında ilk 30 Model 3 müşterisi için düzenlenecek teslimat töreninin 28 Temmuz'da yapılacağını söyledi. Üretimin ise Ağustos ayında 100 otomobilden, Eylül ayında 1.500'ün üstüne çıkacak şekilde "katlanarak büyümesi" bekleniyor. Aralık'ta ise ayda 20.000 araçlık bir üretim hızına ulaşılması planlanıyor.

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Tesla CEO'su daha önce Model 3'ün üretim versiyonunun Temmuz ayında sergileneceğini söylemişti. Musk, Mart 2016'da ise yeni otomobilin konsept sürümünü ortaya çıkardı. Uygun fiyatlı Model 3'e sahip olmayı isteyen binlerce müşteri ise önceden rezervasyon yaptırarak kendilerini garanti altına almışlardı.

35.000 dolar fiyat, 340 km menzil

Musk'ın son açıklamaları bir Twitter kullanıcısının kendisine Model 3'ün çıkış tarihiyle ilgili spekülasyonları sonlandırmak zorunda olduğunu söylemesinden sonra ortaya çıktı. Douglas Bailey adındaki kullanıcının tweetini yanıtlayan Musk, Pazar günü bazı haberler vereceğini söyledi.

Model 3 orta sınıf, tüketici dostu bir seçenek olarak lanse ediliyor. Ayrıca Tesla'nın bugüne kadarki en ucuz otomobili olacak. Kitlesel pazara yönelik dört kapılı sedan, Tesla'nın otonom sürüş yazılımı "autopilot" ve süper şarj yetenekleri ile donatılmış durumda. Yaklaşık 35.000 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacak otomobilin tek şarjla 340 km menzil sunması bekleniyor.

http://www.theweek.co.uk/tesla-model-3/70320/tesla-model-3-first-car-will-be-completed-on-friday