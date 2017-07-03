Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk, Tesla Model 3'ün çıkış tarihini açıkladı

Tesla'nın patronu sonunda uzun süredir beklenen Tesla Model 3'ün çıkış tarihini açıkladı. Ayrıca şanslı ilk 30 müşteri için yapılacak teslimat etkinliğinin tarihi de netleşmiş durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,7b
1
36
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Belki de dünyanın en çok beklenen otomobilinin çıkış tarihi en sonunda açıklandı. Elon Musk, Pazar günü geç saatlerde Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, ilk Tesla Model 3 aracın Cuma günü üretim bandından çıkacağını açıkladı. Tesla'nın patronu ayrıca üretim için tüm yasal izinleri tamamladıklarını da söyledi.
Musk daha sonraki açıklamalarında ilk 30 Model 3 müşterisi için düzenlenecek teslimat töreninin 28 Temmuz'da yapılacağını söyledi. Üretimin ise Ağustos ayında 100 otomobilden, Eylül ayında 1.500'ün üstüne çıkacak şekilde "katlanarak büyümesi" bekleniyor. Aralık'ta ise ayda 20.000 araçlık bir üretim hızına ulaşılması planlanıyor.
Ayrıca Bkz. "Windows Phone için Skype devri kapandı"
Tesla CEO'su daha önce Model 3'ün üretim versiyonunun Temmuz ayında sergileneceğini söylemişti. Musk, Mart 2016'da ise yeni otomobilin konsept sürümünü ortaya çıkardı. Uygun fiyatlı Model 3'e sahip olmayı isteyen binlerce müşteri ise önceden rezervasyon yaptırarak kendilerini garanti altına almışlardı.

35.000 dolar fiyat, 340 km menzil

Musk'ın son açıklamaları bir Twitter kullanıcısının kendisine Model 3'ün çıkış tarihiyle ilgili spekülasyonları sonlandırmak zorunda olduğunu söylemesinden sonra ortaya çıktı. Douglas Bailey adındaki kullanıcının tweetini yanıtlayan Musk, Pazar günü bazı haberler vereceğini söyledi.
Model 3 orta sınıf, tüketici dostu bir seçenek olarak lanse ediliyor. Ayrıca Tesla'nın bugüne kadarki en ucuz otomobili olacak. Kitlesel pazara yönelik dört kapılı sedan, Tesla'nın otonom sürüş yazılımı "autopilot" ve süper şarj yetenekleri ile donatılmış durumda. Yaklaşık 35.000 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacak otomobilin tek şarjla 340 km menzil sunması bekleniyor.

http://www.theweek.co.uk/tesla-model-3/70320/tesla-model-3-first-car-will-be-completed-on-friday Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
spinattimyalnizliga 2 yıl en beğenilen
Aylık 1450 $ Asgari ücret baz alınınca bu araç 35.000 $'a bedava.
Düşünsenize 35.000 TL ye Türkiye'de Tesla alabildiğinizi...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Aylık 1450 $ Asgari ücret baz alınınca bu araç 35.000 $'a bedava.Düşünsenize 35.000 TL ye Türkiye'de Tesla alabildiğinizi...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +80
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
orcnd 2 yıl
elon reyiz level 5 otonom sürüş gelecek dedi bu yıl. eğer başarırsa yeni bir çağ başlar.
batsın metalik boyaya 1500 tl isteyen zalım üreticiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 2 yıl
Tesla bu sene içerisinde satış plazasını Türkiye'de açmayacak. 2017'nin sonlarına doğru Supercharger'ların açılması bekleniyor daha...
Aracı Other Country bölümünden almanız gerekiyor buda € üzerinden işlem yapmanız demek ama ÖTV %3 ve MTV yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 2 yıl
Kesinlikle elektrikli arabaya karşı değilim zaten ama daha olgunlaşmamış hatta emekleme aşamasında bir teknolojinin böyle normal arabalar bitti modunda anlatılması bana saçma geliyor. Şu anki durumda Amerika'da yaşasam kesinlikle elektrikli araba almam önce birinin devrimsel pil teknolojisi geliştirmesi şart. Bir de diğer markalar elektrikli araba işine girene kadar Tesla böyle çöp iç mekan yapmaya devam edecek sanırım ama işin içine rekabet girince onlar da Avrupalı rakiplerini yakalar o zaman daha alınabilir olur. Bunlar şimdilik gördüğüm olumsuzluklar ve bana göre ciddi olumsuzluklar. (Mesela Lucid Air var o alınabilir bir araba çünkü iç mekan + menzili Model S'ten daha iyi -bir de daha ucuz olması lazım)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 2 yıl
Kesinlikle elektrikli arabaya karşı değilim zaten ama daha olgunlaşmamış hatta emekleme aşamasında bir teknolojinin böyle normal arabalar bitti modunda anlatılması bana saçma geliyor. Şu anki durumda Amerika'da yaşasam kesinlikle elektrikli araba almam önce birinin devrimsel pil teknolojisi geliştirmesi şart. Bir de diğer markalar elektrikli araba işine girene kadar Tesla böyle çöp iç mekan yapmaya devam edecek sanırım ama işin içine rekabet girince onlar da Avrupalı rakiplerini yakalar o zaman daha alınabilir olur. Bunlar şimdilik gördüğüm olumsuzluklar ve bana göre ciddi olumsuzluklar. (Mesela Lucid Air var o alınabilir bir araba çünkü iç mekan + menzili Model S'ten daha iyi -bir de daha ucuz olması lazım)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
türkiye'de elektrikli araba diyince bir duracaksın.yurtdışında astra fiyatına olan toyota prius bizde c180 parasına satılıyorsa,yurtdışında c180 parasına satılan model3 burda heralde e250 parası eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Sparhawk 2 yıl
Bu olay bana bir zamanlar Steve Jobs'ın yeni iphone jenerasyonunu tanıtmasını hatırlatıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaman06 2 yıl
Pazarlama dahisi Elon Musk merak uyandırmaya devam etmiş. 35 bin dolarlık Model 3'ün standart donanımı belli değil. Menzil zaten başlangıç modelinde düşük. Opsiyonlar için ne kadar ödenecek belli değil.
Zannedersem otonom sürüşlü, uzun menzilli ve otopilotlu dolu bir model 3'ün fiyatı ikiye katlanır. Bize de vergilerle 80 bin Euro ya gelir.
Amerikadaki için fiyatlar uygun olsa da bizim için uygun olduğu söylenemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DSG1 2 yıl
Burun berbat duruyor, yani radyatör yok diye küt bitip sanki sıva atılmış duvar gibi bir tasarım mı olmalıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dt1907 2 yıl
türkiyede satılcak mı bu arac varmı bir bilgi .türkiyede pahalı olursa elektrikli araclar işleri cok zor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl dt1907
dt1907
türkiyede satılcak mı bu arac varmı bir bilgi .türkiyede pahalı olursa elektrikli araclar işleri cok zor.

Türkiye'de Tesla araçların EURO üzerinden satılıyor ki şuan 2013 model S en az 120.000 Euro civarı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 2 yıl
****Kontrollü geri bırakma**** bu kelimeyi derince tüm görüp bildiklerinizle düşünmenizi istiyorum. (2019 önce ticari taksilermiş milli araç..)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 2 yıl
Adamlar dediğini yapıyor. Biz ise 2019'u bekliyoruz. (daha çok beklersin diyenleri duyar gibiyim...)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4714 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
twitter, Otomobil ve
9 etiket daha tesla elon musk elektrikli otomobil araba üretim tesla model 3 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Hepsiburada platformu satılıyor mu? 2 yıl Razer halka arz edilecek 2 yıl iPhone 8'de parmak izi tarayıcısı yerine 3D yüz tanıma teknolojisi olabilir 2 yıl Türkiye’nin hava savunması için kritik kararlarda sona gelindi 2 yıl Her 10 bilgisayardan 9'u Windows'lu 2 yıl OnePlus 5 kutu açma, ön inceleme ve Xiaomi Mi6 ile kıyaslama 2 yıl Western Digital, yeni My Passport Ultra Drive’ı duyurdu 2 yıl Samsung bağımsız sanal gerçeklik kaskı çalışmalarını ilerletiyor 2 yıl Güvenlik devi Kaspersky, Rus ajanı olmadığını ispat etme peşinde 2 yıl Windows 10 Redstone 3'ün ayak sesleri geldi 2 yıl AMD'den profesyoneller için Vega tabanlı yeni ekran kartı 2 yıl BMW i8 Roadster'a ait ilk teaser video yayınlandı 2 yıl Son milli korvet denize indirildi, milli fırkateynde düğmeye basıldı 2 yıl Uçakta elektronik cihaz yasağı kalkıyor! 2 yıl Game of Thrones'un son sezonunda bölümler film uzunluğunda olacak 2 yıl Galaxy S8'in parmak izi tarayıcısıyla Windows 10 PC'nizin kilidini açabilirsiniz 2 yıl Oyununuzu kağıda çizin ve telefonunuzda oynayın 2 yıl Meizu'nun giriş seviyesi akıllı telefonu Meizu A5 tanıtıldı 2 yıl Apple'dan LG Display'in yeni OLED fabrikasına yatırım 2 yıl Araç muayenesinde yeni dönem: Trafik Belgesi ruhsattan çıkıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk, Tesla Model 3'ün çıkış tarihini açıkladı Sonraki AMD Ryzen işlemcili sistemde rekor bellek frekansı 2 yıl Windows Phone için Skype devri kapandı 2 yıl Akıllı telefon satın alırken ne kadar vergi ödüyoruz? 2 yıl Jailbreak tarihe mi karışıyor? 2 yıl Yerli geliştiricilerden iki güzel oyun 2 yıl Microsoft şantaj yazılımlarına tedbir alıyor 2 yıl Intel sil baştan: Yepyeni işlemci mimarisi geliştiriyor 2 yıl Vodafone’dan Smart V8 akıllı telefonu 2 yıl AMD Vega GPU’larının zar alanı belli oldu [GÜNCELLEME] 2 yıl Nvidia'dan gizli sürpriz: GeForce 400 ve 500 serisine DirectX 12 desteği geldi 2 yıl Amerika'nın uçuşlardaki dizüstü bilgisayar yasağı Abu Dabi'de kaldırıldı 2 yıl Bu da oldu: Silah tasarımlı SSD sürücü 2 yıl uTorrent'e oyun mağazası eklendi 2 yıl Samsung Galaxy S8+ detaylı inceleme: Kullanım deneyimlerimizle 2 yıl Continental'den hoparlörsüz araç içi ses sistemi 2 yıl Microsoft, 1 Aralık'ta Windows App Studio'yu kapatacak 2 yıl WhatsApp’ın kamera performansı artacak 2 yıl Volvo’nun sürücüsüz araçlarına “kangurular" sorun çıkardı 2 yıl Spider-Man: Homecoming 2 ile ilgili ilk detaylar paylaşıldı 2 yıl AMD’den rekor pazar payı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim