Araç plakalarında yeni dönem: Sahtesi basılamayacak

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası, Emniyet Genel Müdürlüğü ve darphane işbirliğiyle plakalarda yeni mühür sistemine geçiliyor. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kullanılmaya başlayacak yeni mühürler, plaka basımında yetkili olan odalara ulaştırılmaya başlandı.





Yeni mühür sistemi ile sahte plaka basımlarının önüne geçilecek. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Eğitim ve Kamu İlişkileri Biriminden Ali Seydi Aydoğan, mührün en büyük özelliğinin izinin darphanede basılmasından dolayı sahtesinin yapılamayacak olması olduğuna dikkat çekerek bu çalışmayla terör olayları, hırsızlık ve kapkaç gibi suçların da engellenmesini hedeflediklerini belirtti.

Yeni mühürlerin dağıtımı başladı. Ay sonunda ülkenin genelindeki basım merkezlerine teslim edilmiş olacak. Yılbaşı itibariyle yeni mühür sistemi başlamış olacak.

Terör olayları, hırsızlık ve kapkaç gibi suçların sahte plakalarla işlenmesinin önlenmesi adına güzel bir uygulama. Fakat tüm plakaların yeni sisteme geçmesi lazım ki bir anlamı olsun. Bu durumda eski tip plakaya sahip araç sahiplerinin plaka için ödeme yapması gerekecek mi? Bu konuda net bir açıklama yapılacaktır.