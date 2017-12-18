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Araç plakalarında yeni dönem: Sahtesi basılamayacak

Emniyet Genel Müdürlüğü ve darphane işbirliğiyle plakalarda yeni mühür sistemi uygulanmaya başlıyor. Yılbaşından itibaren plaka mühürleri darphane izniyle basılacak, sahte plakanın önüne geçilecek.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Araç plakalarında yeni dönem: Sahtesi basılamayacak

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası, Emniyet Genel Müdürlüğü ve darphane işbirliğiyle plakalarda yeni mühür sistemine geçiliyor. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kullanılmaya başlayacak yeni mühürler, plaka basımında yetkili olan odalara ulaştırılmaya başlandı.


Yeni mühür sistemi ile sahte plaka basımlarının önüne geçilecek. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Eğitim ve Kamu İlişkileri Biriminden Ali Seydi Aydoğan, mührün en büyük özelliğinin izinin darphanede basılmasından dolayı sahtesinin yapılamayacak olması olduğuna dikkat çekerek bu çalışmayla terör olayları, hırsızlık ve kapkaç gibi suçların da engellenmesini hedeflediklerini belirtti.

Araç plakalarında yeni dönem: Sahtesi basılamayacak
Yeni mühürlerin dağıtımı başladı. Ay sonunda ülkenin genelindeki basım merkezlerine teslim edilmiş olacak. Yılbaşı itibariyle yeni mühür sistemi başlamış olacak.

Terör olayları, hırsızlık ve kapkaç gibi suçların sahte plakalarla işlenmesinin önlenmesi adına güzel bir uygulama. Fakat tüm plakaların yeni sisteme geçmesi lazım ki bir anlamı olsun. Bu durumda eski tip plakaya sahip araç sahiplerinin plaka için ödeme yapması gerekecek mi? Bu konuda net bir açıklama yapılacaktır.


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Silent Guardian 1 yıl en beğenilen
“Mühür parası” ve onun arkadaşı “Mühür vergisi” hayırlı olsun beyler
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mnyksvsc 1 yıl
O nasıl imza, adam müdür olurum diye özel çalışmış anlaşılan :)
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unforgiven1127 1 yıl
Eski plakalerin degistirilmesi icin son tarih 30/12/2017, sadece 59.99TL
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shadowtr 1 yıl
kulaklarınızın arkasını vazelinleyin arkadaşlar. malum havalar soğuk.
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volkan3156 1 yıl
Adamlar ehliyetin sahtesini yapıyor, tornada mühür mü yapamayacak?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 1 yıl
1 lirayı bile sahtesinden ayıramıyorlar. Tenekenin üzerine bir kaç sayı harf basmanın nesi zor olacak. sahtesini yapmak isteyen her şekilde yapar.
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DH Misafiri 1 yıl
Polisler bile sahtemi gerçekmi ayıramıyor bence yapılması gereken japonyadaki gibi araca mühürlü bir vida koy ve plakalıgı muane istasyonu taksın zaten tanıdık olduğumu muaneden geçiyor araç böylelikle biraz iş yaparlar.
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DH Misafiri 1 yıl
yalova söförler odasında alınana plaka ucreti resmi olarak 30 tl iken oda 50 tl almakta farkın herhangi bir belgesi yok bunu tüm odalar yapıyor ama nedense devlet buna bir cözüm bulamasken plakalara soğuk damga ...
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alito 1 yıl
Pamuk eller cebe arkadaşlar, başka bir amacı yok zaten. Vatandaştan nasıl para söğüşlerimin başka bir yolu daha.
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KaSaTuRa. 1 yıl
yani haberin Türkçe meali şudur, trafikte bilmem kaç milyon araç var, bunlardan bir tur daha plaka parası toplasam ne güzel olur
daha ruhsatlar da yenilenecek, devletin verdiği ne varsa tekrar tekrar yenilenecek, bu ülkede işleyiş bu şekilde
yoksa bu açıklamayı yapanın suratına bakıp gerçekten bu plakanın sahtesinin yapılamayacağını mı düşünüyorsun dersen dayanamaz gülmeye başlar
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ESER14 1 yıl
İstanbul da 12 yıldır araba sürüyorum. Bir kere bile çevirme olmadı. Eminim piyasa sahte plakalı kaçak lüx arabalarla doludur. Ben düşünebiliyorsam birileri çoktan yapmıştır.
Sahte plakaya da gerek yok. Al bi eski hacı murat plakasını tak bmw x6 ya paşa paşa gez. Atraksiyonlu iş yapma yeter. Zaten polisin durdurmaya ötü yemez.
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deniz_sea 1 yıl
Yap OGS / HGS gibi plaka içine çip, hem OGS / HGS derdinden kurtar, hemde plaka üstü örtülse bile sistem görebilsin, araç alırken çipli kimlik ile eşleşsin, kimlik, ehliyet, kredi kartı, otobüs kartıda tek kart olunca, al sana en kolay sistem, ama olmaz hepsinden ayrı ayrı para almak lazım.
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KöfteSuyu 1 yıl
O damganın aynısını yapmaları sadece 1 gün sürer sonra tüm tuningcilerde basımı başlanır

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