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Aralarında Aras ve MNG'nin bulunduğu 9 kargo şirketine soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar yapıp yapmadığının araştırılması için 9 kargo şirketine soruşturma açtı. Bu şirketler arasında Aras, MNG, UPS gibi önemli şirketler bulunuyor.
1 yıl
57,3b
1
53
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Aralarında Aras ve MNG'nin bulunduğu 9 kargo şirketine soruşturma açıldı
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Rekabet Kurulu, kargo taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren 9 şirkete soruşturma açtı. Soruşturma, UPS ile diğer şirketler arasındaki iş birliğinin Rekabetin Korunması Kanunu’nu ihlal edip etmediği ile ilgili olarak başlatıldı.

UPS’ten uluslararası taşımacılık hizmeti alarak yeniden satış yapan kargo şirketleri arasında müşteri paylaşımı yapılırken 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği konusunda soruşturma açıldı. 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ile ilgili ifadeler barındırıyor. Bu maddede rekabeti sınırlayıcı kararların yasak olduğu açık bir şekilde belirtiliyor.

Hakkında soruşturma açılan kargo şirketleri şöyle:

  • MNG Kargo
  • Aras Kargo
  • UPS
  • TNT
  • Air Ekspres Dağıtım Taşımacılık Lojistik Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.
  • Asilkar Lojistik Dağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
  • Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret A.Ş.
  • Solmaz Nakliyat ve Ticaret A.Ş.
  • STF Kargo Nakliyat Ticaret Ltd. Şti.

Rekabet Kurulu, bu firmalar hakkında elde edilen bulguları inceleyecek ve soruşturma kararını açıklayacak. Soruşturma sonucunda bu firmalar suçsuz da bulunabilir, ciddi miktarda ceza da alabilir.


https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/posta-kargo-tasimaciligi-hizmetleri-paza-575e19988a26e81180e60050568d4f05 Yorum Yaz
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khytr89 1 yıl en beğenilen
En dandik en kalitesiz en işgüzar olana ceza kesmemeleri ilginç...
Yurtiçi kargo akp ninmiş demek belli oldu
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Camino Del Rio 1 yıl
Umarım Aras'a sağlam bir ceza keserler de akılları başlarına gelir
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Kerim5100 1 yıl
Aras'a oradan nitelikli dolandırıcılık da ekleyin :D
1 Yanıt Yanıtla +52
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1 Avatar
deniz006 9 ay
arasa saglam bir ceza gelse çok güzel olur...
gecen kargom icin gittim iki tane kaşarı koymuşlar oraya ellerindede dondurma yalayıp duruyorlar kargom gelecekti diyorum hiç ilgilenmediler orda şoför arkadaşdan yardım aldımsa işim halloldu ...
o esnada arabaya paketleri atıyorlardı hiç umurlarında degil
bu arada gittigidiyordan n11 den kim olursa anlaşmaları aras kargoysa ürün almıycam
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cem1907 9 ay
burda aras kargoyu kötüleyenler var ama ben bir sorun yasamadım onlarca kez de alisveris yaptim her kargo firmasinin iyisi de vardir kötüsüde o bayi ile ilgili cogu sahıs sirketidir büyük ihtimal
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The SATANİST 9 ay
Arasa dava açılmış keyiflendim akşam akşam
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programmer_onur 9 ay
Yurtiçi Kargo'yu övenler neyin kafasını yaşıyor anlamadım. Salak ve saçma bir firma olup cahil / ucuz personelleri çalıştıran sıradan bir kargo şirketidir. Mağduriyetler yaşatmıştır. Ben de yaşadım. Ama şu var. Aras da rezalet.
Hepsi kötü. Şu iyi demek yanlış.
eksisozluk.com/...
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The SATANİST 9 ay programmer_onur
Yurtiçi kargo beni az yürütmedi
Evdeyim dağıtıma çıkmış kapıda bekliyorum. Akşama doğru mesaj atıp evde olmadığınız için veremedik demeler kaç kere bana teslim etmeyip merkezden almaya zorlamalar
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BreakBeaT 1 yıl
en iyi kargo firması benim gözümde yurtiçidir. bugüne kadar tek bir mağduriyet yaşatmadılar bana. hatta perşembe günü öğlen araç için hoparlör aldım. cuma günü saat 16.00 da şubeye ulaştı hoparlör. Adanadan bursaya tam 24 saatte geldi, Hiç beklemezdim.
Ups in neyini seviyorsunuz anlamıyorum. Bursa da tek bir şubesi var ups in, eğer ki evde olmassanız ürünü şubeden almak gibi bir imkanınız olmuyor bile.
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MertMeteAlp 1 yıl
Ne kadar saçma sapan yorumlar var. Rekabet ile ilgili soruşturma açılıyor millet acısını çıkarmaya çalışıyor.
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ImRoyal 1 yıl
Rantı korumak için UBER'e ceza yazmasını biliyorlar. Bu rekabete aykırı değil mi? Türkiye göstermelik hukuk olaylarının yaşandığı bir rant ve çete devleti. O yüzden yıllardır belimiz doğrulmuyor. Çünkü rantımız yok ve çete de değiliz. UBER'e tam destek. Milletin dediği olur. Talep neyse arz da odur. Taksiciler istenmiyor. Plaka rantını bitirsinler.
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RaptorFX 1 yıl
1 tane düzgün kargo şirketi var mı ülkede?
Ya da namusuyla iş yapan kaç şirket var ülkede?
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karmixs 1 yıl
UPS de boş
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alito 1 yıl
Türkiye'de iyi bir kargo firması yok. Öncelikle bunu kabul etmek gerekiyor. Bence kargo firmaları için ota boka ceza kesmek yerine, Türkiye'de esaslı bir denetim mekanizması oluşturulup köklü önlemler alınması gerekiyor. Böyle cezaların müşteri mağduriyetine hiçbir faydası olmuyor.
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