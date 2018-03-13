Aralarında Aras ve MNG'nin bulunduğu 9 kargo şirketine soruşturma açıldı

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Rekabet Kurulu, kargo taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren 9 şirkete soruşturma açtı. Soruşturma, UPS ile diğer şirketler arasındaki iş birliğinin Rekabetin Korunması Kanunu’nu ihlal edip etmediği ile ilgili olarak başlatıldı.

UPS’ten uluslararası taşımacılık hizmeti alarak yeniden satış yapan kargo şirketleri arasında müşteri paylaşımı yapılırken 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği konusunda soruşturma açıldı. 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ile ilgili ifadeler barındırıyor. Bu maddede rekabeti sınırlayıcı kararların yasak olduğu açık bir şekilde belirtiliyor.

Hakkında soruşturma açılan kargo şirketleri şöyle:

MNG Kargo

Aras Kargo

UPS

TNT

Air Ekspres Dağıtım Taşımacılık Lojistik Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.

Asilkar Lojistik Dağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret A.Ş.

Solmaz Nakliyat ve Ticaret A.Ş.

STF Kargo Nakliyat Ticaret Ltd. Şti.

Rekabet Kurulu, bu firmalar hakkında elde edilen bulguları inceleyecek ve soruşturma kararını açıklayacak. Soruşturma sonucunda bu firmalar suçsuz da bulunabilir, ciddi miktarda ceza da alabilir.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/posta-kargo-tasimaciligi-hizmetleri-paza-575e19988a26e81180e60050568d4f05