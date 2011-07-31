Araştırma: Cep telefonu kullanımıyla beyin tümörü oluşumu arasında bağlantı yok

Haber Editörü
Modern çağımızın en kötü hastalıklarından birisi kuşkusuz kanser. Vücudumuzdaki hücreler her canlı gibi doğar, gelişir ve ölürler. Bu durum sürekli olarak kontrol altındadır. Fakat bazı etkenlerden dolayı (sigara ve alkol kullanımı, radyasyona maruz kalma vs) kontrolün bozulması sonucu çok sayıda hücre oluşumu başlar ve kontrolsüz çoğalan hücreler tümörleri meydana getirir. Ülkemizden örnek verecek olursak her yıl yaklaşık 150.000 yeni kişiye kanser tanısı konuyor ve her yıl 140.000 kişi kanser hastalığından dolayı hayata gözlerini yumuyor.
Peki yaşantımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları beyinde tümör oluşumuna davetiye çıkarıyor olabilir mi? Özellikle çocukları cep telefonlarından olabildiğince uzak tutmaya çalışmalı mıyız? Çocukların çoğu 9-10 yaşlarında cep telefonu kullanmaya başlıyor ve cep telefonlarının yaydığı sinyaller yetişkinlere kıyasla çocukların beyinlerinin daha derinlerine nüfuz edebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, bir süre önce cep telefonlarını kanserojen olabileceği şeklinde sınıflandırmıştı. Ulusal Kanser Enstitüsü'nün dergisinde yayınlanan araştırma bu düşünceyi baştan aşağı değiştirebilir.
Dr. Martin Roosli ve arkadaşları tarafından yürütülen araştırma Norveç, Danimarka, İsveç ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde 1000 katılımcı üzerinde yapılmış. 1000 katılımcıdan 352'si özel olarak seçilmiş. Özel olarak seçilen 7-19 yaş arası 352 kişiye, 2004-2008 yılları arasında beyin tümörü oluşumu teşhisi konulduğu belirtiliyor. Geriye kalan 646 kişilik kontrol grubu ise yaşlar ilk grupla benzer olmak kaydıyla rastgele seçilmiş. Katılımcılara ne kadar sıklıkta cep telefonu kullandıklarına, 3G / HSPA aracılığıyla ne kadar süre internete bağlandıklarına dair çeşitli sorular yöneltilmiş. Elbette bu araştırmanın bazı kısıtları yok değil. 1000 kişi ortalama 4 yıldır cep telefonu kullanıyor (4 yıl beyin tümörü oluşumu için yeterli bir süre olmayabilir) ve gençler konuşmaktan çok mesajlaşmayı tercih ediyor.
Halk sağlığı verilerine göre Avrupa ve Amerika'da yaşayan çocuklarda cep telefonu vb etkenlerden ötürü beyin tümörü oluşumunda artış gözlenmemesi; 13 farklı ülkede yürütülen bir başka araştırmada cep telefonu kullanan yetişkinlerle kullanmayanların kıyaslanıp beyin tümörü riskinde artış olmadığı kanısına varılması üzerine Dr. Roosli ve ekibi son karara vardı: Cep telefonlarıyla beyin tümörü oluşumu arasında bağlantı yok.
Cep telefonlarının iyonizan olmayan radyasyon yaydığı, bu radyasyonun bir moleküldeki atomları titreştirmeye yettiği; ancak atomun elektronlarını ayıracak kadar güçlü olmadığı ifade ediliyor. Son olarak hayvanlar üzerinde yapılan araştırmada cep telefonlarının yaydığı ışınların DNA'ya direkt zarar verebilecek kadar güçlü olmadığı saptanmış.
Editörün notu: Yapılan tüm açıklamalara rağmen cep telefonu kullanırken temkinli olmayı elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Bazı kesimlerce cep telefonunu direkt kulağa dayayıp konuşmaktan ziyade kulaklık kullanımı tavsiye ediliyor.
http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904800304576472232980823392.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- Anne bana telefon alalım mı ?
- Olmaz sen küçüksün beynine zarar verir.
- Donanımhaber'e gir görürsün bi zararı olmadığını.
durduk yere de parçalanıyor çünkü DNA protein sentezi esnasında zincirlerindeki enzimatik işlevler sonucu kaba tabirle parçalanıp işlevi bitince aynı veya ayrıştıran enzimlerin tersi etkili enzimlerle tekrar çift sarmal halini alıyor. bu işlemin bir günde bile ne kadar yoğun bir süreçten geçtiği bilinirken bırakın genç-çocuk-bebek yaşta cep telefonunun yaydığı radyasyona maruz kalmayı, dna'nın uç dizilimleri koruyucu enzimlerin etkisinde iken insan yaşlandıkça buralarda meydana gelen enzimsel aktivitelerdeki yıpranma/eksiklik sonucu da DNA parçalanıyor.
tıp dergisinin yayınladığı bu yazıyla ilgili olarak çok ciddi bir eleştirim oalcak 4 yıllık süreçte yapılan araştırma sonuçlarını madem kısa vadede sonuç çıkmayacağı bilnen bir şeydi de neden yayınlama ihtiyacı duyarsınız? telefonlardan dolayı radyasyona uzun süre maruz kalmak derken bu süre en az 10 yılı bulmaktadır daha %60 lık bir sürenin bile bahsi geçmiyor.
bu çalışmayı bir de finanse edenler kimlerdir? bir makalenin geçerliliği sadece çalışmayı yapan kişilerin batılı/amerikalı/uluslararası olması ile kanıtlanmaz. ticari yönü de olan bir medikal çalışma her koşulda şeffaflığı ön planda tutmak zorundadır.finanse eden kurumlardan tutun da kriterlere karşılayan çalışma grupları ile kontrol grubunu karşılaştırma kriteleriniz bile belli değil. tıp duayenleri bile bir çalışma yaptığında çalışmanın geçerliliği, şeffaflık ve verilerin tam olarak süre hedefine ulaşması sonucuna dayanır.
bu çalışma eksik yönü sadcee bunlarla kalmayıp daha da fazla kriteri içinde barındırması gereken bir çalışma olmazsa geçerliliği sadece reklam etmek amaçlı kalacatır diye düşünüyorum.
eleştirilerim çok olsa da elbetteki devam edilmesi gereken bir çalışmadır. çünkü hastalığın nedenini araştıran bir çalışmada olumsuz çıkacak bir sonucun olumlu gösterilmesi bu durumda zaten çok kolay olmayacaktır.