Araştırma: Cep telefonu kullanımıyla beyin tümörü oluşumu arasında bağlantı yok

Modern çağımızın en kötü hastalıklarından birisi kuşkusuz kanser. Vücudumuzdaki hücreler her canlı gibi doğar, gelişir ve ölürler. Bu durum sürekli olarak kontrol altındadır. Fakat bazı etkenlerden dolayı (sigara ve alkol kullanımı, radyasyona maruz kalma vs) kontrolün bozulması sonucu çok sayıda hücre oluşumu başlar ve kontrolsüz çoğalan hücreler tümörleri meydana getirir. Ülkemizden örnek verecek olursak her yıl yaklaşık 150.000 yeni kişiye kanser tanısı konuyor ve her yıl 140.000 kişi kanser hastalığından dolayı hayata gözlerini yumuyor.

Peki yaşantımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları beyinde tümör oluşumuna davetiye çıkarıyor olabilir mi? Özellikle çocukları cep telefonlarından olabildiğince uzak tutmaya çalışmalı mıyız? Çocukların çoğu 9-10 yaşlarında cep telefonu kullanmaya başlıyor ve cep telefonlarının yaydığı sinyaller yetişkinlere kıyasla çocukların beyinlerinin daha derinlerine nüfuz edebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, bir süre önce cep telefonlarını kanserojen olabileceği şeklinde sınıflandırmıştı. Ulusal Kanser Enstitüsü'nün dergisinde yayınlanan araştırma bu düşünceyi baştan aşağı değiştirebilir.



Dr. Martin Roosli ve arkadaşları tarafından yürütülen araştırma Norveç, Danimarka, İsveç ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde 1000 katılımcı üzerinde yapılmış. 1000 katılımcıdan 352'si özel olarak seçilmiş. Özel olarak seçilen 7-19 yaş arası 352 kişiye, 2004-2008 yılları arasında beyin tümörü oluşumu teşhisi konulduğu belirtiliyor. Geriye kalan 646 kişilik kontrol grubu ise yaşlar ilk grupla benzer olmak kaydıyla rastgele seçilmiş. Katılımcılara ne kadar sıklıkta cep telefonu kullandıklarına, 3G / HSPA aracılığıyla ne kadar süre internete bağlandıklarına dair çeşitli sorular yöneltilmiş. Elbette bu araştırmanın bazı kısıtları yok değil. 1000 kişi ortalama 4 yıldır cep telefonu kullanıyor (4 yıl beyin tümörü oluşumu için yeterli bir süre olmayabilir) ve gençler konuşmaktan çok mesajlaşmayı tercih ediyor.



Halk sağlığı verilerine göre Avrupa ve Amerika'da yaşayan çocuklarda cep telefonu vb etkenlerden ötürü beyin tümörü oluşumunda artış gözlenmemesi; 13 farklı ülkede yürütülen bir başka araştırmada cep telefonu kullanan yetişkinlerle kullanmayanların kıyaslanıp beyin tümörü riskinde artış olmadığı kanısına varılması üzerine Dr. Roosli ve ekibi son karara vardı: Cep telefonlarıyla beyin tümörü oluşumu arasında bağlantı yok.



Cep telefonlarının iyonizan olmayan radyasyon yaydığı, bu radyasyonun bir moleküldeki atomları titreştirmeye yettiği; ancak atomun elektronlarını ayıracak kadar güçlü olmadığı ifade ediliyor. Son olarak hayvanlar üzerinde yapılan araştırmada cep telefonlarının yaydığı ışınların DNA'ya direkt zarar verebilecek kadar güçlü olmadığı saptanmış.



Editörün notu: Yapılan tüm açıklamalara rağmen cep telefonu kullanırken temkinli olmayı elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Bazı kesimlerce cep telefonunu direkt kulağa dayayıp konuşmaktan ziyade kulaklık kullanımı tavsiye ediliyor.







http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904800304576472232980823392.html