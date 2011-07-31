Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırma: Cep telefonu kullanımıyla beyin tümörü oluşumu arasında bağlantı yok

7 yıl
7,2b
1
84
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Araştırma: Cep telefonu kullanımıyla beyin tümörü oluşumu arasında bağlantı yok
Tam Boyutta Gör
Modern çağımızın en kötü hastalıklarından birisi kuşkusuz kanser. Vücudumuzdaki hücreler her canlı gibi doğar, gelişir ve ölürler. Bu durum sürekli olarak kontrol altındadır. Fakat bazı etkenlerden dolayı (sigara ve alkol kullanımı, radyasyona maruz kalma vs) kontrolün bozulması sonucu çok sayıda hücre oluşumu başlar ve kontrolsüz çoğalan hücreler tümörleri meydana getirir. Ülkemizden örnek verecek olursak her yıl yaklaşık 150.000 yeni kişiye kanser tanısı konuyor ve her yıl 140.000 kişi kanser hastalığından dolayı hayata gözlerini yumuyor.
Peki yaşantımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları beyinde tümör oluşumuna davetiye çıkarıyor olabilir mi? Özellikle çocukları cep telefonlarından olabildiğince uzak tutmaya çalışmalı mıyız? Çocukların çoğu 9-10 yaşlarında cep telefonu kullanmaya başlıyor ve cep telefonlarının yaydığı sinyaller yetişkinlere kıyasla çocukların beyinlerinin daha derinlerine nüfuz edebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, bir süre önce cep telefonlarını kanserojen olabileceği şeklinde sınıflandırmıştı. Ulusal Kanser Enstitüsü'nün dergisinde yayınlanan araştırma bu düşünceyi baştan aşağı değiştirebilir.
Dr. Martin Roosli ve arkadaşları tarafından yürütülen araştırma Norveç, Danimarka, İsveç ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde 1000 katılımcı üzerinde yapılmış. 1000 katılımcıdan 352'si özel olarak seçilmiş. Özel olarak seçilen 7-19 yaş arası 352 kişiye, 2004-2008 yılları arasında beyin tümörü oluşumu teşhisi konulduğu belirtiliyor. Geriye kalan 646 kişilik kontrol grubu ise yaşlar ilk grupla benzer olmak kaydıyla rastgele seçilmiş. Katılımcılara ne kadar sıklıkta cep telefonu kullandıklarına, 3G / HSPA aracılığıyla ne kadar süre internete bağlandıklarına dair çeşitli sorular yöneltilmiş. Elbette bu araştırmanın bazı kısıtları yok değil. 1000 kişi ortalama 4 yıldır cep telefonu kullanıyor (4 yıl beyin tümörü oluşumu için yeterli bir süre olmayabilir) ve gençler konuşmaktan çok mesajlaşmayı tercih ediyor.
Halk sağlığı verilerine göre Avrupa ve Amerika'da yaşayan çocuklarda cep telefonu vb etkenlerden ötürü beyin tümörü oluşumunda artış gözlenmemesi; 13 farklı ülkede yürütülen bir başka araştırmada cep telefonu kullanan yetişkinlerle kullanmayanların kıyaslanıp beyin tümörü riskinde artış olmadığı kanısına varılması üzerine Dr. Roosli ve ekibi son karara vardı: Cep telefonlarıyla beyin tümörü oluşumu arasında bağlantı yok.
Cep telefonlarının iyonizan olmayan radyasyon yaydığı, bu radyasyonun bir moleküldeki atomları titreştirmeye yettiği; ancak atomun elektronlarını ayıracak kadar güçlü olmadığı ifade ediliyor. Son olarak hayvanlar üzerinde yapılan araştırmada cep telefonlarının yaydığı ışınların DNA'ya direkt zarar verebilecek kadar güçlü olmadığı saptanmış.
Editörün notu: Yapılan tüm açıklamalara rağmen cep telefonu kullanırken temkinli olmayı elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Bazı kesimlerce cep telefonunu direkt kulağa dayayıp konuşmaktan ziyade kulaklık kullanımı tavsiye ediliyor.

Araştırma: Cep telefonu kullanımıyla beyin tümörü oluşumu arasında bağlantı yok
Tam Boyutta Gör

http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904800304576472232980823392.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FrecoB 7 yıl en beğenilen
14-15 yaşındaki ergenlere gündoğdu.
- Anne bana telefon alalım mı ?
- Olmaz sen küçüksün beynine zarar verir.
- Donanımhaber'e gir görürsün bi zararı olmadığını.
14-15 yaşındaki ergenlere gündoğdu.- Anne bana telefon alalım mı ?- Olmaz sen küçüksün beynine zarar verir.- Donanımhaber'e gir görürsün bi zara...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 7 yıl
Tokay
Zararı yok demiyor ki yanlış yorumlamayalım arkadaşlar. Beyin tümörü ile ilgisi yok diyor. Direk olarak DNAya bi zararı yok. Ama bunlar hücre bölünmeleri sırasındaki DNA eşlenmesinden bahsedilmemiş hali. Muhtemelen radyasyonun etkileriyle sapmalar ve eşleşmemiş bozuk DNAlı hücreler yani zararlı etkisi olabilecek hücreler ortaya çıkacaktır. Durduk yere DNA zincirini kırıp da bi bozukluk oluşturması zaten saçmalık olurdu.İşleyişlerini nasıl saptırdığıyla ilgili araştırmaları bulup zararlarını açıklamak bence DonanımHaberin boynunun borcu bu haberden sonra.

durduk yere de parçalanıyor çünkü DNA protein sentezi esnasında zincirlerindeki enzimatik işlevler sonucu kaba tabirle parçalanıp işlevi bitince aynı veya ayrıştıran enzimlerin tersi etkili enzimlerle tekrar çift sarmal halini alıyor. bu işlemin bir günde bile ne kadar yoğun bir süreçten geçtiği bilinirken bırakın genç-çocuk-bebek yaşta cep telefonunun yaydığı radyasyona maruz kalmayı, dna'nın uç dizilimleri koruyucu enzimlerin etkisinde iken insan yaşlandıkça buralarda meydana gelen enzimsel aktivitelerdeki yıpranma/eksiklik sonucu da DNA parçalanıyor.
tıp dergisinin yayınladığı bu yazıyla ilgili olarak çok ciddi bir eleştirim oalcak 4 yıllık süreçte yapılan araştırma sonuçlarını madem kısa vadede sonuç çıkmayacağı bilnen bir şeydi de neden yayınlama ihtiyacı duyarsınız? telefonlardan dolayı radyasyona uzun süre maruz kalmak derken bu süre en az 10 yılı bulmaktadır daha %60 lık bir sürenin bile bahsi geçmiyor.
bu çalışmayı bir de finanse edenler kimlerdir? bir makalenin geçerliliği sadece çalışmayı yapan kişilerin batılı/amerikalı/uluslararası olması ile kanıtlanmaz. ticari yönü de olan bir medikal çalışma her koşulda şeffaflığı ön planda tutmak zorundadır.finanse eden kurumlardan tutun da kriterlere karşılayan çalışma grupları ile kontrol grubunu karşılaştırma kriteleriniz bile belli değil. tıp duayenleri bile bir çalışma yaptığında çalışmanın geçerliliği, şeffaflık ve verilerin tam olarak süre hedefine ulaşması sonucuna dayanır.
bu çalışma eksik yönü sadcee bunlarla kalmayıp daha da fazla kriteri içinde barındırması gereken bir çalışma olmazsa geçerliliği sadece reklam etmek amaçlı kalacatır diye düşünüyorum.
eleştirilerim çok olsa da elbetteki devam edilmesi gereken bir çalışmadır. çünkü hastalığın nedenini araştıran bir çalışmada olumsuz çıkacak bir sonucun olumlu gösterilmesi bu durumda zaten çok kolay olmayacaktır.
TokayZararı yok demiyor ki yanlış yorumlamayalım arkadaşlar. Beyin tümörü ile ilgisi yok diyor. Direk olarak DNAya bi zararı yok. Ama bunlar hü...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Cep telefonuna gelinceye kadar bir sürü nedeni var kanserin... Stres, sigara - alkol, sağlıksız beslenme, hormonlu gıdalar...
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TR_001 4 yıl
Türkiye'deki ilk cep telefonu kullanıcılarından biriyim. Bu sure 22 yılı geçti. Aktif olarak kullandım ve hâlâ da kullanıyorum. Bugüne kadar herhangi bir zararını görmedim. Mutlaka ki zararı olacaktır diye düşünüp de kendimi teknolojiden uzak tutmak yerine, hayatımı dilediğim yönde yaşamayı tercih ettim ve ediyorum. Bu arada yaşımdan ortalama 7 yıl kadar da genç gösteriyorum. Velhâsıl fiziğim de sağlığım da son derece iyi Allah'a şukur. Kendini o kadar sakınacak varsa şehirden, teknolojiden ve insanlardan uzak, mümkünse bir dağ evinde bir başına yaşamaya davet ediyorum. Ama yok o da zararlı: İnsan psikolojisi alt üst olur mazallah...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemal1414 4 yıl
zararlı olduğu kesin ama artık hiç kullanmamak da imkansız

mümkün olduğunca az kullanmakta fayda var ,tabi birde kulaklık ile kullanılırsa zararı azaltılabilir

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyinsis 4 yıl TR_001
TR_001

Türkiye'deki ilk cep telefonu kullanıcılarından biriyim. Bu sure 22 yılı geçti. Aktif olarak kullandım ve hâlâ da kullanıyorum. Bugüne kadar herhangi bir zararını görmedim. Mutlaka ki zararı olacaktır diye düşünüp de kendimi teknolojiden uzak tutmak yerine, hayatımı dilediğim yönde yaşamayı tercih ettim ve ediyorum. Bu arada yaşımdan ortalama 7 yıl kadar da genç gösteriyorum. Velhâsıl fiziğim de sağlığım da son derece iyi Allah'a şukur. Kendini o kadar sakınacak varsa şehirden, teknolojiden ve insanlardan uzak, mümkünse bir dağ evinde bir başına yaşamaya davet ediyorum. Ama yok o da zararlı: İnsan psikolojisi alt üst olur mazallah...

Ben de ilklerden biriyim. Bu hiçbirşeyi ispat etmez. İkimizin de kafamıza ayrıntılı bir otopsi yapma şansı yok. Arkadaşın da söylediği gibi ceple uzun konuşunca kafamıZ tava gibi ısındığı halde sabit telefonda böyle birşey yok. Hatta telsiz sabit telefonda bile yok.
Bunu anlamak için fiZikçi olmaya gerek yok. Bu bile Zararlı olduğunun bir işareti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The@Thing 4 yıl
Radio frekanslarin tamami insana zararlidir. Telefonla 15-20 dk dan sonra kulaginiz isinmaya baslar sebebi ise icerdeki kristallere yuksek oranda sinyal geldiginden dolayidir, uzun vadede isitme problemleri bas gosterebilir. Ve sonucu geri donulmez olabilir. Mesela telefonunuz direkt caldigi gibi acmayin mumkunse acma suresini biraz geciktirin ve kesinlikle kablolu kulaklik ile konusmanizda yarar var.

Tumor yapiyor diye yazmadim bunu fakat kesinlikle zararli. Uzun vadede ki sonuclari hala net degil bu yuzden bilim insanlarinin kobayi olmayin 5 yil sonrada beyin hucrelerini ciddi sekilde tahrip ediyor derler ama olan sagliginiza olur. Mesela gece yatarken uzaga koyun ve mumkunse ucak moduna alin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salagil 4 yıl
60li yillarda malboro reklamina doktorlar cikip ne kadar saglikli oldugunu anlatiyordu. Hatta 70 lerdeki reklamlarda oynayan kovboylardan bir kaci sigaraya bagli akciger kanserinden olmustu. Bu haberde boyle bise olmasin

Edit: yanlis bilgi
60 li yillar degil 20 li yillar.
Malboro degil kemıl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alpheios 4 yıl
1900lerde sigara toplum hayatina girdi.
1930larda sigara icmek normal bir davranisti
1950 yilinda zararina dair ilk yayinlar yapildi.
1965 yilinda sigara uzerine zararlıdır yazısı ilk defa kondu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriolet1981 4 yıl
Zararı var demezler zaten. Milyar dolarlık sektör. 1950'li yıllarda sigara reklamlarına da doktorlar çıkıp hiçbir zararı yok diyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thecrysz 4 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vingolf 4 yıl
elektromanyetik alanlar her türlü kansere sebebiyet vermektedir. geçiniz efendim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
criptex 4 yıl
FM band radyo yayınları, kablosuz modemler, servis sağlayıcıların açık alan wifi bağlantı noktaları, televizyonlar, mikro dalga fırınlar, toplu taşıma kullanmayı sosyal statü dusukluğu olarak görüp her gün oluşturduğumuz yüzlerce kilometrelik trafikte araçlarımızdan salınan karbon monoksit gazları, üretim yapan fabrikaların bacalarında yeterli filitrasyon yapılmaması neticesinde delinen ozon tabakası neticesinde yeryuzune ulaşan güneşin kansorejen ışınları ve daha bir çok şeyin zararını önledik de cep telefonuna mı sıra geldi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyinsis 4 yıl criptex
criptex
FM band radyo yayınları, kablosuz modemler, servis sağlayıcıların açık alan wifi bağlantı noktaları, televizyonlar, mikro dalga fırınlar, toplu taşıma kullanmayı sosyal statü dusukluğu olarak görüp her gün oluşturduğumuz yüzlerce kilometrelik trafikte araçlarımızdan salınan karbon monoksit gazları, üretim yapan fabrikaların bacalarında yeterli filitrasyon yapılmaması neticesinde delinen ozon tabakası neticesinde yeryuzune ulaşan güneşin kansorejen ışınları ve daha bir çok şeyin zararını önledik de cep telefonuna mı sıra geldi?

Sıraya koyarsak hiçbirine sıra gelmez. Telefon zararlıysa herkes bilmeli. Ayrıca kimse fabrika bacasını kulağına yapıştırmıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
subutay3838 4 yıl
İnandirici degil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uniquee_x3 4 yıl
Klasik hikayeler bunlar bonzaiyiyi satmak için bonzai zararsız demek gibi bişi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akbaba89 4 yıl
Ortada bir haber,teorisi ve elde edilen veriler yok ise yalandır arkadaşım o haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ınfiniti red bull racing 4 yıl
Bilim de birilerinin kontrolüne mi geçti nedir ne dediği konusunda pek emin değil. En iyisi tedbiri elden bırakmamak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Twenty.One.Pilots 4 yıl
Tereyağına zararlı diyen bir araştırma da vardı zamanında.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dionysos_07 4 yıl Twenty.One.Pilots
iPhone 6

Tereyağına zararlı diyen bir araştırma da vardı zamanında.

bir zamanlar yumurtaya da zararlı diyorlardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SVSTRGMR 4 yıl Twenty.One.Pilots
iPhone 6

Tereyağına zararlı diyen bir araştırma da vardı zamanında.

o tereyağı değil margarin olacak
margarinin sentetik bir yağ olduğuyla alakalıydı sanırım
yoksa tereyağının bir zararı olduğunu duymadım hiç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7202 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, araştırma
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl TG: Qualcomm ile Mobil Cihazların Geleceğini Konuştuk video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim