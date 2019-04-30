Araştırma: Elektrikli araçlar dizele göre daha "kirli"

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Son dönemde sayıları gittikçe artan elektrikli araçlar; sıfır emisyonlu, çevre dostu ve sessiz olmalarıyla öne çıkıyor. Bu araçların sessiz olduğu konusunda sanıyorum ki herkes hemfikir. Emisyon konusu ise bazılarına göre hala şüpheli. Öyle ki, Alman bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, elektrikli araçların dizel muadillerinden daha fazla salınıma sebep olduğunu bile söylüyor.

Aradaki fark %28'e kadar çıkabiliyor

Söz konusu araştırma; Cristoph Buchal, Hans-Dieter Karl ve Hans-Werner Sinn isimli bilim insanlarına ait. Buna göre, karbondioksit salınım değerlerini batarya üretimi ve elektrik enerjisi üretimiyle de ilişkilendirmek gerekiyor. Bu ilişkilendirme yapıldığında da, “Elektrikli araçların dizel araçlara kıyasla %11 ile %28 daha fazla salınım yaptığı ortaya çıkıyor”, diyor Alman bilim insanları.

Araştırmada, batarya üretiminde kullanılan lityum, kobalt ve manganez madenciliğinin büyük ölçüde enerji tükettiği ifade ediliyor. Tesla Model 3’ün bataryasını örnek gösteren üç araştırmacı, bataryanın üretimi için 11 ila 15 ton arasında karbondioksit açığa çıktığını söylüyor. Bu bataryanın 10 yıl kullanım ömrüne sahip olduğu ve yılda 15 bin kilometre seyahat etmek için kullanıldığı varsayıldığında, aracın kilometre başına karbondioksit salınımı 73 ila 98 gram arasında oluyor.

Elektrik üretimindeki CO2 salınımı da önemli

Alman bilim insanları, bataryanın yanı sıra elektrik üretiminde açığa çıkan karbondioksit salınımının da önemli bir etken olduğunu belirtiyor. Zira Almanya’daki elektrik üretiminde kömür hala önemli bir role sahip. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, Tesla modellerinin kilometre başına karbondioksit salınımı 156 ile 180 gram arasında oluyor. Bu nedenle araştırmacılar, Alman yetkililerin elektrikli araçları ‘sıfır emisyonlu’ olarak nitelendirmesini yanlış buluyor.

Çevre dostu araçlar üretmek için metanla çalışan motorların da dikkate alınması gerektiğini savunan bilim insanları, bu motorların dizel muadillerine kıyasla üçte bir oranında daha az salınım yaptığını belirtiyor. Temiz araçlara geçiş sürecinde içten yanmalı motorların en ideal seçenek olduğunu da sözlerine ekliyor.

http://www.cesifo-group.de/DocDL/sd-2019-08-sinn-karl-buchal-motoren-2019-04-25.pdf