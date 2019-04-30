Araştırma: Elektrikli araçlar dizele göre daha "kirli"

Aradaki fark %28'e kadar çıkabiliyor
Söz konusu araştırma; Cristoph Buchal, Hans-Dieter Karl ve Hans-Werner Sinn isimli bilim insanlarına ait. Buna göre, karbondioksit salınım değerlerini batarya üretimi ve elektrik enerjisi üretimiyle de ilişkilendirmek gerekiyor. Bu ilişkilendirme yapıldığında da, “Elektrikli araçların dizel araçlara kıyasla %11 ile %28 daha fazla salınım yaptığı ortaya çıkıyor”, diyor Alman bilim insanları.
Araştırmada, batarya üretiminde kullanılan lityum, kobalt ve manganez madenciliğinin büyük ölçüde enerji tükettiği ifade ediliyor. Tesla Model 3’ün bataryasını örnek gösteren üç araştırmacı, bataryanın üretimi için 11 ila 15 ton arasında karbondioksit açığa çıktığını söylüyor. Bu bataryanın 10 yıl kullanım ömrüne sahip olduğu ve yılda 15 bin kilometre seyahat etmek için kullanıldığı varsayıldığında, aracın kilometre başına karbondioksit salınımı 73 ila 98 gram arasında oluyor.
Elektrik üretimindeki CO2 salınımı da önemli
Alman bilim insanları, bataryanın yanı sıra elektrik üretiminde açığa çıkan karbondioksit salınımının da önemli bir etken olduğunu belirtiyor. Zira Almanya’daki elektrik üretiminde kömür hala önemli bir role sahip. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, Tesla modellerinin kilometre başına karbondioksit salınımı 156 ile 180 gram arasında oluyor. Bu nedenle araştırmacılar, Alman yetkililerin elektrikli araçları ‘sıfır emisyonlu’ olarak nitelendirmesini yanlış buluyor.
Çevre dostu araçlar üretmek için metanla çalışan motorların da dikkate alınması gerektiğini savunan bilim insanları, bu motorların dizel muadillerine kıyasla üçte bir oranında daha az salınım yaptığını belirtiyor. Temiz araçlara geçiş sürecinde içten yanmalı motorların en ideal seçenek olduğunu da sözlerine ekliyor.
http://www.cesifo-group.de/DocDL/sd-2019-08-sinn-karl-buchal-motoren-2019-04-25.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- Tesla ciddi anlamda spor arac performansi veren luks bir marka. Tesla'nin "emisyon" degerleri hangi dizel ile kiyaslanmis hicbir bilgi yok. Gidip Tesla'yi 1.5 dci Renault Clio ile karsilastirmak var, E serisi Mercedes ile karsilastirmak var.
- Elektrikli araclarin yarattigi emisyonlar sehir disi bolgelerde, fabrika alanlarinda oldugundan daha rahat elimine edilebilir, dizel araclar ise her gun sehrin her kosesinde zehirli gaz salmaya devam ediyor.
- Elektrigi gunes, ruzgar gibi kaynaklardan sifir emisyonla uretebiliyorken dizelde boyle bir secenek yok. Yapilan arastirma Almanya'da komurun elektrik uretiminde onemli bir yeri oldugunu soylemis. Bu her yerde boyle olmak zorunda degil ki. Ornegin ABD-California hic komur kullanmiyor.
- Bahsedilen arastirmalar dizel araclarin emisyonlarini olcerken petrol cikarma ve islenme surecinin emisyonlarini hesaba katmiyor.
Dizel bir aracı üretirken çevreye ne kadar karbondioksit salınıyor?
Dizel araç sadece karbondioksit mi salıyor?
Bütün elektik kömürden mi üretiliyor?
Dizel araçlar sözde fabrika verisi 80-90 gram karbondioksit değerine ne kadar yaklaşıyor? Bknz sahtekar vw firması.
Petrol rafine edilip arabaya gelene kadar ne kadar karbondioksit salınıyor?
İnsan sağlığı açısından hangisi daha avantajlı?