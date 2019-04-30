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Araştırma: Elektrikli araçlar dizele göre daha "kirli"

"Elektrikli araçlar sanıldığı kadar masum değil mi?" sorusu bazı araştırmacıların aklını hala kurcalıyor. Yeni bir araştırma, elektrikli araçların dizele göre %28 daha kirli olabileceğini söylüyor.
3 hf.
19,7b
1
116
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Araştırma: Elektrikli araçlar dizele göre daha
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Son dönemde sayıları gittikçe artan elektrikli araçlar; sıfır emisyonlu, çevre dostu ve sessiz olmalarıyla öne çıkıyor. Bu araçların sessiz olduğu konusunda sanıyorum ki herkes hemfikir. Emisyon konusu ise bazılarına göre hala şüpheli. Öyle ki, Alman bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, elektrikli araçların dizel muadillerinden daha fazla salınıma sebep olduğunu bile söylüyor.

Aradaki fark %28'e kadar çıkabiliyor 

Söz konusu araştırma; Cristoph Buchal, Hans-Dieter Karl ve Hans-Werner Sinn isimli bilim insanlarına ait. Buna göre, karbondioksit salınım değerlerini batarya üretimi ve elektrik enerjisi üretimiyle de ilişkilendirmek gerekiyor. Bu ilişkilendirme yapıldığında da, “Elektrikli araçların dizel araçlara kıyasla %11 ile %28 daha fazla salınım yaptığı ortaya çıkıyor”, diyor Alman bilim insanları.

Araştırmada, batarya üretiminde kullanılan lityum, kobalt ve manganez madenciliğinin büyük ölçüde enerji tükettiği ifade ediliyor. Tesla Model 3’ün bataryasını örnek gösteren üç araştırmacı, bataryanın üretimi için 11 ila 15 ton arasında karbondioksit açığa çıktığını söylüyor. Bu bataryanın 10 yıl kullanım ömrüne sahip olduğu ve yılda 15 bin kilometre seyahat etmek için kullanıldığı varsayıldığında, aracın kilometre başına karbondioksit salınımı 73 ila 98 gram arasında oluyor.

Elektrik üretimindeki CO2 salınımı da önemli 

Alman bilim insanları, bataryanın yanı sıra elektrik üretiminde açığa çıkan karbondioksit salınımının da önemli bir etken olduğunu belirtiyor. Zira Almanya’daki elektrik üretiminde kömür hala önemli bir role sahip. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, Tesla modellerinin kilometre başına karbondioksit salınımı 156 ile 180 gram arasında oluyor. Bu nedenle araştırmacılar, Alman yetkililerin elektrikli araçları ‘sıfır emisyonlu’ olarak nitelendirmesini yanlış buluyor.

Çevre dostu araçlar üretmek için metanla çalışan motorların da dikkate alınması gerektiğini savunan bilim insanları, bu motorların dizel muadillerine kıyasla üçte bir oranında daha az salınım yaptığını belirtiyor. Temiz araçlara geçiş sürecinde içten yanmalı motorların en ideal seçenek olduğunu da sözlerine ekliyor.


http://www.cesifo-group.de/DocDL/sd-2019-08-sinn-karl-buchal-motoren-2019-04-25.pdf Yorum Yaz
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Max_Kolesne 3 hf. en beğenilen
- Bataryalarin hepsi geri donusturulebilir, dolayisiyla bir Tesla aracin omru bittiginde o batarya baska alanlarda kullanilabilecek.
- Tesla ciddi anlamda spor arac performansi veren luks bir marka. Tesla'nin "emisyon" degerleri hangi dizel ile kiyaslanmis hicbir bilgi yok. Gidip Tesla'yi 1.5 dci Renault Clio ile karsilastirmak var, E serisi Mercedes ile karsilastirmak var.
- Elektrikli araclarin yarattigi emisyonlar sehir disi bolgelerde, fabrika alanlarinda oldugundan daha rahat elimine edilebilir, dizel araclar ise her gun sehrin her kosesinde zehirli gaz salmaya devam ediyor.
- Elektrigi gunes, ruzgar gibi kaynaklardan sifir emisyonla uretebiliyorken dizelde boyle bir secenek yok. Yapilan arastirma Almanya'da komurun elektrik uretiminde onemli bir yeri oldugunu soylemis. Bu her yerde boyle olmak zorunda degil ki. Ornegin ABD-California hic komur kullanmiyor.
- Bahsedilen arastirmalar dizel araclarin emisyonlarini olcerken petrol cikarma ve islenme surecinin emisyonlarini hesaba katmiyor.
- Bataryalarin hepsi geri donusturulebilir, dolayisiyla bir Tesla aracin omru bittiginde o batarya baska alanlarda kullanilabilecek.- Tesla ciddi anlamda ...
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5 Yanıt Yanıtla +108
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commandx 3 hf.
Alman mühendis arkadaşlar bazı noktaları açık bırakmış.
Dizel bir aracı üretirken çevreye ne kadar karbondioksit salınıyor?
Dizel araç sadece karbondioksit mi salıyor?
Bütün elektik kömürden mi üretiliyor?
Dizel araçlar sözde fabrika verisi 80-90 gram karbondioksit değerine ne kadar yaklaşıyor? Bknz sahtekar vw firması.
Petrol rafine edilip arabaya gelene kadar ne kadar karbondioksit salınıyor?
İnsan sağlığı açısından hangisi daha avantajlı?
Alman mühendis arkadaşlar bazı noktaları açık bırakmış.Dizel bir aracı üretirken çevreye ne kadar karbondioksit salınıyor?Dizel araç sadece karbondiok...
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Yanıtla +39
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Musty3535123 3 hf.
bu teslanın doğuşundan beri söyleniyordu zaten. sadece araca bakarak 0 emisyon demek doğru değil. bataryalarda insanlık için büyük sorun.
1 Yanıt Yanıtla +23
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vezir 2 hf.
elektrikli aracın şarj işi özellikle hızlı şarj konusu konunun düğüm noktasıdır .emisyon falan boş tartışmalar dikkati dağıtmaktan başka birşey değil
Türkiye çapında geniş bir bölgede elektrik altyapısını buna uygun gale getirmek en az 30 yıl alır ve milyarlarca dolar yatırım gerektir, ülkemizin bu kaynağı başka alanlarda harcaması işin en doğrusudur .
Henüz ilerideki elektrik ihtiyacımız için yatırımlar parasızlık ve imalat süresi nedeniyle beklemektedir .Nükleer santral 2 adet tartışılırken ,piyasadaki araçların şarj olmaları için gereken santral sayısı en az 10 yeni nükleer santral yapmamızı gerektirecektir.
Güneş enerjisi teknolojisi ve birim maliyetleri aşırı ucuzlayınca bu dönüşüm de hızlanacaktır
yapılacak trafo yatırımları ,elektrik iletim kayıpları, gereken enerjinin büyüklüğü petrole daha uzun yıllar bağımlı olacağımızı gösteriyor
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BulaBaba 2 hf.
Sırf Elon Musk hayranlığınızdan çarpıtmayın gençler. Bu şey doğruysa -ki neden doğru değilse paylaşılmasın- Almanlar yine yapmış yapacağını diyorum. BMW geçen sene pil teknolojileri mihvalinde yetersizlikle ilgili açıklama yapmıştı. Bir şey popülerleşmeye başladığında geleceğini düşünmeden atlamak deli cesaretidir, yeterli bilgiye sahip olmadan taraftar olmak ise direkt deliliktir.
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DH Misafiri 2 hf.
yetmedi milleti yıllarca petrolden sömürdüğünüz
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yukbil 2 hf.
Salınım değil, salım. Emisyon kelimesinin karşılığı olarak salınım kelimesi kullanılıyor sıklıkla ama yanlış. Maalesef bu konuda çalışanlar bile yapabiliyor bu hatayı.
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DH Misafiri 2 hf.
Otomitiv firmalari bunu hep yapar; birtakim arastirmalara ''sponsor'' olarak saptirilmis sonuclari yayimlatirlar, ki ellerindeki eskimis teknolojiyi olabildigince uzun sure piyasaya kakalayabilsinler, rakip teknolojilere cevap verebilecek zamani kazanabilsinler ve de en onemlisi edebildikleri kadar kar edebilsinler.
Ayni terane 20. yy'in ortalarinda ''kursunlu benzin'' icin dondurulmustu, petrol, kimya ve otomotiv firmalarina gore kursunlu benzinin hic bir sakincasi yoktu ve bunu ''sonradan yine bu firmalarca finanse edildigi ortaya cikan'' bilimsel arastirma ve makalelerle kanitliyorlardi! Neyse ki Clair Petterson diye bi adam cikti, atmosferdeki ve denizlerdeki kursun miktarinin dogal sebeplerle aciklanamayacak kadar yuksek oldugun ufarketti ve devlere karsi tek basina verdigi mucadeleyi kazandi, boylece cocuklarimiz bugun en azindan bir onemli zehir eksik aliyorlar soluduklari havadan.
Cosmos belgeselinin (2014 yapimi olan) The Clean Room adli bolumunu izlemediyseniz izlemenizi oneririrm.
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DH Misafiri 2 hf.
E serisinin emisyon değerleri 1.5 DCİ Clio'dan daha düşük yalnız
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C.CEMİL 2 hf.
kendileri dizeli tamamen kaldırmak için tarih bile veriyorlar ama başkalarına "elektrikli araçlar daha çok havayı kirletiyor" diyerek ,
ne anlatmaya çalışıyorlar acaba ?
üstelik hesaplama yaparken arabanın egzozundan çıkana değil ,üretim aşamasında olan oranları gösterip ,aa bakın elektrikli daha kötüymüş ayağı mı yapmaya çalışıyorlar :)
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DH Misafiri 2 hf.
Petrolü çıkarmak, dizel üretmek, dizeli taşımak için harcanan enerjinin açığa çıkardığı karbondioksit hesaplanmamış. Ayrıca batarya üretim sürecinde ve şarjda kullanılan elektriğin üretim sürecinde açığa çıkan karbondioksitin doğrudan doğaya salındığı varsayılmış. Halbuki kontrol altına alınabilir. Böylece elektrikli araçlar teoride sıfır emisyonlu olabilir. Böyle araştırma olmaz. Bu kadar dandik bilim adamı hiç olmaz.
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burakk, 2 hf.
Elektrikli olunca toz çekiyor tabi, televizyon gibi.
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Virtual Reality 2 hf.
Batarya ve elektrik enerjisi üretimi yapan yerler tam olarak denetlenir ve bacalarına, atıklarına gerekli filtreler taktırılır. Egsozundan zehir saçan her bir otomobil sahibini denetlemekten kat kat daha kolay.

Ayrıca tek sorun çevre kirliliği değil. İçten yanmalı motorlar gürültü kirliliğide yapıyor. Daha sessiz şehirler için içten yanmalı motorların yok olması lazım.
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