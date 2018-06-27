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Araştırma: Türkiye, Dünya Kupası için büyük ekrana terfi ediyor

Hepsiburada, müşterilerinin TV ve projeksiyon tercihleriyle ilgili önemli veriler ortaya koydu. Paylaşılan verilere göre bu seneki taleplerde geçen seneye göre önemli artış yaşandı.
11 ay
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13
Televizyonlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hepsiburada müşterilerinin alışveriş eğilimleriyle ilgili açıklama yapan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan değişen tercih ve alışkanlıklar konusunda önemli bilgiler verdi.
Dünya Kupası'nın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yaşanan artışa vurgu yapan Mutlu Erturan, "Büyük ekran televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların oranı geçen yılın Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi, projeksiyon kategorisinde ise bu oran yüzde 21 oldu. En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşterilerimiz yaptı. Televizyon alışverişini Hepsiburada’dan yapan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından en çok alışveriş yapan iller sırasıyla Bursa, Konya, Antalya, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep oldu." dedi.

Dünya Kupası, büyük ekranlı TV satışını yüzde 50 arttırıyor

Hepsiburada’nın verilere göre, alanının en önemli organizasyonu olan ve 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası’nı, sporseverler büyük ekranlı TV’lerden veya projeksiyonlardan izlemeyi tercih ediyor. Dünya Kupası’nın her dönem TV satışlarını artırdığını belirten Hepsiburada, büyük ekranlı TV’lere bu dönemdeki rağbetin yüzde 50 artış gösterdiğini vurguladı. Büyük ekranlı TV’ler arasında ise en fazla 65, 75 ve 85 inç olanlarda talep yaşandığı açıklandı.
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası, 15 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Televizyonlara olan ilgiden pay almak isteyen e-ticaret siteleri ve perakende satıcılar, bu dönemde bol bol kampanya düzenliyor. İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edebilirsiniz.

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DH Misafiri 11 ay en beğenilen
bunlardan bir şey alırken 10 kere düşünün iade politikaları berbat... elimde servis raporu var iade yapmıyorlar. şikayetvara bir girdim meğerse çoğunluk böyleymiş.
bunlardan bir şey alırken 10 kere düşünün iade politikaları berbat... elimde servis raporu var iade yapmıyorlar. şikayetvara bir girdim meğerse çoğunluk böyleym...
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Yanıtla +17
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nightdrive 11 ay
bu tarz araştırmalar fasa fiso,milletimizin cebindeki paraya göre harcama yapmamasının sonucu bu.param yok ama bankada kredim var en iyisini en büyüğünü alayım der.
bu tarz araştırmalar fasa fiso,milletimizin cebindeki paraya göre harcama yapmamasının sonucu bu.param yok ama bankada kredim var en iyisini en büyüğünü alayım ...
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Yanıtla +8
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CaSsErDoDo 11 ay
Dünya kupasına gerek yok. Bim veya A101'e getirin 2000 TL ve altı 50" HDR 4K televizyonları bakın bakalım herkes nasıl geçiyor :)
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tugares 10 ay
Uydurma hepsi, ben inanmıyorum, satışlar düşmüş vaziyette, indirim ayağına satışları tekrardan artırma çabaları tamamen. Mantığıma ters geliyor zira Dünya Kupası'na katılamadık ki TV alıp izleyen olsun. Başka ülkelerin milli takımlarının başarı veya başarısızlıkları da beni ilgilendirmiyor açıkçası.
Not:İndirim derken, şimdi bunun üzerine istatistiği yapan siteye girildiğinde gözükecek olan indirimi diyorum. Ürün satmanın yeni yolu da bu galiba.
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SEO-Uzmanı 11 ay
3 metreden sonra 720p nin üzerini adam gibi algılayamazsınız !
he algılıyorum derseniz şahin gibi gözleriniz olması
hatta bir şahin olmanız gerekiyor :D
1 Yanıt Yanıtla +1
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vollkan59 11 ay SEO-Uzmanı
Bu forumda kartallar var, cidiiyim kartal guru
1 Yanıt Yanıtla +1
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KaleyDeskop 11 ay
4k 49 ekran lg aldım gayet iyi fakat telefondan aktarım yaparken veya mause gibi kullanırken öyle kasıyor ki, bre insafsızlar az daha ramini yükselt seydiniz ya..
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CaSsErDoDo 11 ay
Dünya kupasına gerek yok. Bim veya A101'e getirin 2000 TL ve altı 50" HDR 4K televizyonları bakın bakalım herkes nasıl geçiyor :)
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Moving On 11 ay
İşte millet böyle haberleri okuyup gaza geliyor alıyor, sonra şikayetleri okuyoruz.
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vollkan59 11 ay
Yav he he, bu fiyatlarla satarsiniz. +olarak alisveris kredisi sitenizde tam bir sacmalik, faize gellllll. Mediamarkt. 12 taksit faizsiz masrafsiz urun satiyor, ornek alin.
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profecco 11 ay
Türkiye milli futbol takımımız da Dünya Kupası'na terfi olsa daha iyi olacaktı.
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eulogy 11 ay
o değilde Almanya elendi be. Hem de Kore'nin arkasından grupta sonuncu oldu.
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EasternBloodTR 11 ay eulogy
Beter olsunlar
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DH Misafiri 11 ay en beğenilen
bunlardan bir şey alırken 10 kere düşünün iade politikaları berbat... elimde servis raporu var iade yapmıyorlar. şikayetvara bir girdim meğerse çoğunluk böyleymiş.
Yanıtla +17
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nightdrive 11 ay
bu tarz araştırmalar fasa fiso,milletimizin cebindeki paraya göre harcama yapmamasının sonucu bu.param yok ama bankada kredim var en iyisini en büyüğünü alayım der.
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