Araştırma: Türkiye, Dünya Kupası için büyük ekrana terfi ediyor

Hepsiburada müşterilerinin alışveriş eğilimleriyle ilgili açıklama yapan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan değişen tercih ve alışkanlıklar konusunda önemli bilgiler verdi.

Dünya Kupası'nın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yaşanan artışa vurgu yapan Mutlu Erturan, "Büyük ekran televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların oranı geçen yılın Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi, projeksiyon kategorisinde ise bu oran yüzde 21 oldu. En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşterilerimiz yaptı. Televizyon alışverişini Hepsiburada’dan yapan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından en çok alışveriş yapan iller sırasıyla Bursa, Konya, Antalya, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep oldu." dedi.

Dünya Kupası, büyük ekranlı TV satışını yüzde 50 arttırıyor

Hepsiburada’nın verilere göre, alanının en önemli organizasyonu olan ve 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası’nı, sporseverler büyük ekranlı TV’lerden veya projeksiyonlardan izlemeyi tercih ediyor. Dünya Kupası’nın her dönem TV satışlarını artırdığını belirten Hepsiburada, büyük ekranlı TV’lere bu dönemdeki rağbetin yüzde 50 artış gösterdiğini vurguladı. Büyük ekranlı TV’ler arasında ise en fazla 65, 75 ve 85 inç olanlarda talep yaşandığı açıklandı.

2018 Dünya Kupası, 15 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Televizyonlara olan ilgiden pay almak isteyen e-ticaret siteleri ve perakende satıcılar, bu dönemde bol bol kampanya düzenliyor. İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edebilirsiniz. Rusya'da düzenlenen, 15 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Televizyonlara olan ilgiden pay almak isteyen e-ticaret siteleri ve perakende satıcılar, bu dönemde bol bol kampanya düzenliyor. İndirimli ürünleri yakalamak içintakip edebilirsiniz.