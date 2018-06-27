The Predator filminin yeni fragmanı yayımlandı

Bilim-kurgu, aksiyon ve korku türlerini başarıyla harmanlayan Predator serisi beyaz perdeye geri dönüyor. Seriyi yeniden canlandırmayı amaçlayan The Predator, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Eylül ayında vizyona girecek yeni Predator filmi tanıtım çalışmalarına hız veren 20th Century Fox, film için yeni bir fragman yayınladı.

Kiss Kiss Bang Bang ve Iron Man 3 gibi başarılı filmler ile tanınan Shane Black'in yönetmenliğini üstlendiği The Predator; evrendeki en ölümcül avcılar olan yaratıkların ufak bir çocuğun hatası yüzünden Dünya'ya dönmesiyle başlıyor ve bir grup eski askerin bu yaratıkları durdurmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Film için yayınlanan bu yeni fragman, galaksinin dört bir yanından topladıkları DNA ile kendilerini daha da geliştiren Predator'ların daha güçlü ve daha ölümcül hale geldiğini gösteriyor.

Yeni Predator filminin başrollerinde Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Thomas Jane, Augusto Aguilera, Jake Busey ve Yvonne Strahovski yer alıyor. The Predator, 14 Eylül'de vizyona girecek.