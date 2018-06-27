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The Predator filminin yeni fragmanı yayımlandı

Bu yıl sinemaseverler ile buluşacak The Predator filmi için yeni bir fragman yayınlandı. Film, korku sinemasının en sevilen serilerinden birini yeniden canlandırmayı amaçlıyor.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bilim-kurgu, aksiyon ve korku türlerini başarıyla harmanlayan Predator serisi beyaz perdeye geri dönüyor. Seriyi yeniden canlandırmayı amaçlayan The Predator, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Eylül ayında vizyona girecek yeni Predator filmi tanıtım çalışmalarına hız veren 20th Century Fox, film için yeni bir fragman yayınladı.
Kiss Kiss Bang Bang ve Iron Man 3 gibi başarılı filmler ile tanınan Shane Black'in yönetmenliğini üstlendiği The Predator; evrendeki en ölümcül avcılar olan yaratıkların ufak bir çocuğun hatası yüzünden Dünya'ya dönmesiyle başlıyor ve bir grup eski askerin bu yaratıkları durdurmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.
Film için yayınlanan bu yeni fragman, galaksinin dört bir yanından topladıkları DNA ile kendilerini daha da geliştiren Predator'ların daha güçlü ve daha ölümcül hale geldiğini gösteriyor.
Yeni Predator filminin başrollerinde Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Thomas Jane, Augusto Aguilera, Jake Busey ve Yvonne Strahovski yer alıyor. The Predator, 14 Eylül'de vizyona girecek.

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huseyincarnege 11 ay en beğenilen
arnold schwarzenegger ilk filimi cok iyidi
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Alpha Centauri 11 ay
efsane filmlerin devamı eskisi gibi güzel olmuyor.daha fazla teknoloji var ama olmuyor işte.blade runner in da devamını çektiler sonuç kötü
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odesy 11 ay
predatör olsunda ne konu ne oyuncular umrumda değil köklerim amfinin sesini yola devam
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Moving On 11 ay
Arnold olmadıktan sonra hiç olmaz, çöp bir film olmuş bildiğin, sanırım bu saatten sonra yalnızca filmin ismini kullanarak iki üç kişiye izletip para kazanırlar, eski başarısı olmaz ama.
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marseltalon 11 ay
Omuz Topu nerde...
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TearsForFears 11 ay
Filmde tek pre olmaması diğerini daha gelişmiş olması ilgimi çekti. İlk film tabikide daha iyi olarak kalacak ama bu filmde izlenir.
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malifural 11 ay
başka bir gezegende geçen bundan önceki film baya güzeldi.
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Erwin-Rommel 11 ay
Ne kadar çekerlerse çeksinler ilk filmi kadar güzel olamaz.
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MALTHAEL 11 ay
Rezalet .
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OldGamers86 11 ay
Olumlu düşünüp bir şans tanıması gerektiğini düşünüyorum.
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huseyincarnege 11 ay en beğenilen
arnold schwarzenegger ilk filimi cok iyidi
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Alpha Centauri 11 ay
efsane filmlerin devamı eskisi gibi güzel olmuyor.daha fazla teknoloji var ama olmuyor işte.blade runner in da devamını çektiler sonuç kötü
1 Yanıt Yanıtla +8
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Dürüstİnsan 11 ay Alpha Centauri
Blade Runner 2049 gayet iyi bir devam filmiydi. Gençler daha çok aksiyon dolu filmleri sevdikleri için beğenmediler.
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