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Araştırma: Türkiye silah satışını yüzde 24 arttırdı

Yapılan araştırmaya göre Türk silah şirketleri 2017’de satışlarını yüzde 24 arttırdı. Dışa bağımlılığı çalışmalarının etkisi ortaya çıktı. İşte SIPRI raporu ve detaylar:
5 ay
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Araştırma: Türkiye silah satışını yüzde 24 arttırdı
Yapılan araştırmaya göre Türk silah şirketleri 2017’de satışlarını yüzde 24 arttırdı. SIPRI raporuna göre Türkiye’nin silah satışlarında dışa bağımlılığını azaltma hamlesi işe yaradı.

STOCKHOLM Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) raporuna göre küresel silah endüstrisinde ABD şirketlerinin egemen olduğu görülürken, Amerikan şirketlerini Ruslar izledi. Elde edilen satışlara göre hazırlanan listede Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve ASELSAN ilk 100’e girmeyi başardı.

Türkiye’nin bir önceki yola göre yüzde 24’lük artışı hakkında açıklamalarda bulunan araştırmacı Pieter Wezeman, "Bu önemli artış, silahlara artan talebi karşılamak ve yabancı tedarikçilere daha az bağımlı olmak amacıyla silah endüstrisini geliştirme heveslerini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

2017’deki satışlara göre hazırlanan ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde ilk sırada ABD'li Lockheed Martin bulunuyor. Savunma sanayi şirketlerinden hiçbiri 2017 yılında, Lockheed Martin kadar yüksek kazanç sağlayamadı. Geçen yıl 44 milyar dolarlık satış yapan Lockheed Martin, SIPRI sıralamasında açık arayla ilk sırada yer alıyor.

SIPRI, 1966 yılından bugüne çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda araştırma, rapor ve analizler hazırlıyor.


https://www.dw.com/tr/sipri-silah-%C3%BCreten-t%C3%BCrk-%C5%9Firketler-k%C3%A2r%C4%B1n%C4%B1-art%C4%B1rd%C4%B1/a-46657343 Yorum Yaz
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anduril25 5 ay en beğenilen
Haberde geçen cümle "Araştırmaya göre, silah üreten Türk şirketler de geçen yıl kârını yüzde 24 artırdı."
Satış değil kar %24 arttı.
2 Yanıt Yanıtla +18
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WB 5 ay
Guzel haberler bunlar, arkasi gelir umarim..
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Gr8Kebabini 5 ay
Şu an en çok istediğim hava savunma sistemlerimizin tamamlanması. Bu sistemler tamamlanmadığı sürece çantada kekliğiz. Ne kadar cesur olursan ol, eğer rakibin havaya hakimse pek şansın yok.
Şu an en çok istediğim hava savunma sistemlerimizin tamamlanması. Bu sistemler tamamlanmadığı sürece çantada kekliğiz. Ne kadar cesur olursan ol, eğer rakibin h...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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MaSSive 5 ay
Temel ihtiyaçların da bile artık,kendine yetemeyen dışa bağımlı olan bir Ülke nin, vatandaşını bu gibi içi boş, herşey güllük gülistanlık, bütün zorluklara rağmen kalkınıyormuş gibi, sanki vatandaşın cebine, milli gelirine yansıyormuş gibi, yok savunmamız, ekonomimiz kalkınıyomuş havası veren, algı yaratan, yok yerli otomobil, yok yerli tank top tüfek vb haberlere sevinmeye devam.
Başta Amerika sı, Rusya sı, Çin i dünya da ki silah satışının çoğunu tıpkı strateji oyunu gibi, başta PKK sına, 1000 yıldır barış yüzü görmemiş, Truva atı gibi ortadoğu nun kalbinde, kutsal topraklar da İsrail gibi bir Ülke yi kalkındırmasın dan tutda,kendisi lüks için de yaşarken, petrol zengini olmasın dan başka bir numarası olmayan mezhep savaşı ile kendi toplumunu bir birine kırdıran , az gelişmiş Müslüman ülkelerin den tut, Afrika da ki gelişmemiş, kabilelere kadar dünya da kaos yaratıp, ekonomisine milyar dolarlar kazandıran Ülkelerin kârı katkısı ile kıyaslandığın da deve de kulak değil, kulak tüyü sayılabilecek oranlar ile liste de ilk 100 de olmay, silahlanmayı matah birşey miş sanmaya devam.
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St Batuhan 5 ay
"STOCKHOLM Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) raporuna göre küresel silah endüstrisinde ABD şirketlerinin egemen olduğu görülürken, Amerikan şirketlerini Ruslar izledi. Elde edilen satışlara göre hazırlanan listede Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve ASELSAN ilk 100’e girmeyi başardı."
Barış Araştırması amacıyla ise ilk 100'de olmak aslında kötü bir şey. Evet kendimize yetebilmeyi gösterdiği için güzel gözüküyor ama barış derken silah satış başarımlarını takdir etmek de komik geliyor.
Diğer yandan "Dışa bağımlılığı çalışmalarının etkisi ortaya çıktı" sanırım azaltma gibi bir kelime eksiğimiz var. Heyecana gerek yok Yusuf Bey.
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BekirTemel 5 ay
iyi iyi, asıl yapmamız gereken önce, zor şartlar altında savaşan askerlere şuan ellerinde olandan çok daha iyi ve ileri şartlar sağlamaktır diye düşünüyorum, tabii bunu tek halk düşünüyor olsa gerek.
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FatihAsl 5 ay BekirTemel
Kale kol gibi mi. aklınızda nasıl bir proje var.
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SEO-Uzmanı 5 ay
Nato'dan bağımsız "avrupa ordusu" ( eski adıyla haçlı ordusu ) yeniden kuruldu bile,
bundan sonrası bu orduyu komuta edecek olanın
hayallerine ve hayal gücüne kaldı !
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Fashionality 5 ay
guzel haber, umarim daha da artar
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FatihAsl 5 ay
Yandaş SIPRI
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Nevfel 5 ay
Seçimler geliyor ya o nedenle açıklanmıştır diye yazmak için konuya giren kör muhalefet yabancılara ait araştırmayı görünce sessizce konuyu terk ediyor nedense.
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kadalt 5 ay
Silah üretsek ne olur, kâr artsa ne olur. Ülke fakirleşmiş açlık sınırında yaşıyorken, saraylarına uçan saraylar ekleyen cumhurbaşkanı olduğu sürece bir arpa boyu yol alamayız.
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FatihAsl 5 ay kadalt
anlaşılan silah sanayisinde çalışan yakının yok.
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anduril25 5 ay en beğenilen
Haberde geçen cümle "Araştırmaya göre, silah üreten Türk şirketler de geçen yıl kârını yüzde 24 artırdı."
Satış değil kar %24 arttı.
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Spider_hip 5 ay anduril25
Eğer kâr a TL bazında bakıyorlarsa az bile artmış zira geçen seneye göre dolar zaten %50 hatta bir ara %100 arttı.
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demirparcasi 5 ay anduril25
Eskiden İnglizce kaynaklardan yapılan alıntılar hatalı olurdu. Artık Türkçe kaynaklar da hatalı olmaya başladı.
DH kendini geliştiriyor.


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Gr8Kebabini 5 ay
Şu an en çok istediğim hava savunma sistemlerimizin tamamlanması. Bu sistemler tamamlanmadığı sürece çantada kekliğiz. Ne kadar cesur olursan ol, eğer rakibin havaya hakimse pek şansın yok.
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FatihAsl 5 ay Gr8Kebabini
Hava savunma sistemi önemlidir. ama saldırı yeteneğin yok ise çantada kekliksin zaten. 1000 dolarlık bir füzeyi milyon dolarlık füze ile imha etmek bir yere kadar savunma sağlar.
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