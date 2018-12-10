Araştırma: Türkiye silah satışını yüzde 24 arttırdı

Yapılan araştırmaya göre Türk silah şirketleri 2017’de satışlarını yüzde 24 arttırdı. SIPRI raporuna göre Türkiye’nin silah satışlarında dışa bağımlılığını azaltma hamlesi işe yaradı.

STOCKHOLM Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) raporuna göre küresel silah endüstrisinde ABD şirketlerinin egemen olduğu görülürken, Amerikan şirketlerini Ruslar izledi. Elde edilen satışlara göre hazırlanan listede Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve ASELSAN ilk 100’e girmeyi başardı.

Türkiye’nin bir önceki yola göre yüzde 24’lük artışı hakkında açıklamalarda bulunan araştırmacı Pieter Wezeman, "Bu önemli artış, silahlara artan talebi karşılamak ve yabancı tedarikçilere daha az bağımlı olmak amacıyla silah endüstrisini geliştirme heveslerini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

2017’deki satışlara göre hazırlanan ilk 100 savunma sanayi şirketi listesinde ilk sırada ABD'li Lockheed Martin bulunuyor. Savunma sanayi şirketlerinden hiçbiri 2017 yılında, Lockheed Martin kadar yüksek kazanç sağlayamadı. Geçen yıl 44 milyar dolarlık satış yapan Lockheed Martin, SIPRI sıralamasında açık arayla ilk sırada yer alıyor.

SIPRI, 1966 yılından bugüne çatışma, silahlanma, silah kontrolü ve silahsızlanma gibi alanlarda araştırma, rapor ve analizler hazırlıyor.

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