Araştırma : Windows 8'e olan üretici ilgisi beklenenin altında kaldı





Windows 8 işletim sisteminin çıkmasına sayılı günler kala, yeni reklam politikalarıyla tüketici ilgisi çekilmeye çalışılıyor. Tüketici ilgisi kadar sisteme üretici ortakların gösterdiği ilgi de ayrı bir önem taşıyor.





Ancak Asya kıtasında görüşmeler yapan Topeka Capital analiz uzmanı Brian White, ekosistem için tedirginlik yaratacak haberler veriyor.





White, çıkışa iki haftadan kısa bir süre kalmasına rağmen, Windows 8 etkisinin büyük oranda negatif olduğunu gözlemlemiş. Ekim ve Kasım ayında üretim bantları yoğunluğu artırırken, Aralık ayında büyük bir durgunluk yaşanması bekleniyor.





Ekosistemin diğer bir önemli oyuncusu Ultrabook sınıfı da Intel'in yüksek kalite standartları altında yüksek maliyetler çıkarmaya devam ediyor. Bu yüzde Ultrabook sınıfının yarattığı olumlu etki de giderek bozuluyor.





Aralık ayında sona erecek son çeyrekte PC endüstrisinin sessiz kalacağı beklentisi hakim. Yeni ürünler de beklenen yüksek üretim kapasitesini sağlayamayacak. Üreticiler, gelecek yılın ikinci yarısına kadar Windows 8 işletim sisteminin beklenen etkiyi yapamayacağını öngörüyor.

http://www.businessinsider.com/microsoft-windows-8-sales-expectations-low-says-topeka-2012-10