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Araştırma : Windows 8'e olan üretici ilgisi beklenenin altında kaldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 işletim sisteminin çıkmasına sayılı günler kala, yeni reklam politikalarıyla tüketici ilgisi çekilmeye çalışılıyor. Tüketici ilgisi kadar sisteme üretici ortakların gösterdiği ilgi de ayrı bir önem taşıyor.

Ancak Asya kıtasında görüşmeler yapan Topeka Capital analiz uzmanı Brian White, ekosistem için tedirginlik yaratacak haberler veriyor.

White, çıkışa iki haftadan kısa bir süre kalmasına rağmen, Windows 8 etkisinin büyük oranda negatif olduğunu gözlemlemiş. Ekim ve Kasım ayında üretim bantları yoğunluğu artırırken, Aralık ayında büyük bir durgunluk yaşanması bekleniyor. 

Ekosistemin diğer bir önemli oyuncusu Ultrabook sınıfı da Intel'in yüksek kalite standartları altında yüksek maliyetler çıkarmaya devam ediyor. Bu yüzde Ultrabook sınıfının yarattığı olumlu etki de giderek bozuluyor.

Aralık ayında sona erecek son çeyrekte PC endüstrisinin sessiz kalacağı beklentisi hakim. Yeni ürünler de beklenen yüksek üretim kapasitesini sağlayamayacak. Üreticiler, gelecek yılın ikinci yarısına kadar Windows 8 işletim sisteminin beklenen etkiyi yapamayacağını öngörüyor.  

http://www.businessinsider.com/microsoft-windows-8-sales-expectations-low-says-topeka-2012-10 Yorum Yaz
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Kirk Lee 6 yıl en beğenilen
win8'in yaratacağı en büyük fark dokunmatik arayüzün ayrıcalıkları olacak. dokunmatik cihazlarda talep iyi olacaktır ama standart laptoplarda, PC'lerde ve şuanki win7 kullanıcılarında talep düşük olacaktır bence.
Windows 7'nin ihtiyaçları fazlasıyla karşılaması da halihazırdaki win7 kullanıcıların talebini düşük tutacaktır. insanlar neden yüzlerce dolar harcayıp yeni bir windows alsınlar ki?
win8'in yaratacağı en büyük fark dokunmatik arayüzün ayrıcalıkları olacak. dokunmatik cihazlarda talep iyi olacaktır ama standart laptoplarda, PC'lerde ve şuank...
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FrioVentus 6 yıl
Windows 8 yükseltme teklifinden yararlandığım için(29 tl) geçiş yapacağım ama diğer türlü orjinal almaya değmez diye düşünüyorum. Sanki windows 7ye ios veya android yüklemişiz gibi olmuş. Belli grafik iyileştirmeleri ile normal masaüstündeyken metroyu görüntüleme veya normal windows 7 menüsünün eklenmesi zor olmayacaktır. Ha gene metro kötü mü olmuş? Kesinlikle hayır. Artık programlar metroda daha stabil bir kullanım şekli sunacak bizlere. Belki de daha az ram ile daha fazla iş yapabileceğiz.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
W7 çok iyiydi. XP'nin yeri her zaman farklıdır ama.
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E_Aydin35 6 yıl
Şu an üreticilerin açısından düşünüldüğünde Windows 8'in dokunmatik arayüzü ile tabletlere optimize edilmiş hali ve artan hız dışında herhangi bir değişim yok gibi gözüküyor... Ancak bunlar bu tarafdan bakıldığında görülenler, bunun başka bir olumsuz etkiside Windows 8'in oyun dünyasıyla olacak olan ilişkisi.. Ne denli olucak o merak konusu. :)
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Maestro 6 yıl
Win 7 ye devam.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Vista 2.
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powermen 6 yıl
win8 win7 gibi tutmayacak.
win7de alıştıgımız şeyler win8 de yok.
kullanış olarak.
ben o metro arayüz oldukca asla win8 gecmem.
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Evren 6 yıl
Buradaki yazılanlarla alakalı olarak kullanıcı ıster elestırır (baskalarına laf atmadan) ıstersede cok begendıgını soyleyebılır( fanatıklık harıcı)

O yuzden bırılerı bırsey yazınca ya kardesım adam bunu yapmıs etmıs sız hala nıye begenmıyorsunuz yahu o zaman bırsey yazmayın yahut yav he he gibilerinden cevap yazmanın dogru olmadıgını dusunuyorum.Herkesın fıkrıne saygı duyulmalıdır.(baskalarına laf atma ve fanatıklık olmadan)

Ben begenmedım.Gayet normal sız cok begenmıs olabılırsınız bu da cok normal.Fakat benım fıkrımı elestırmenın (aynı zamanda ben sızın fıkrınızı de elestırmem.) dogru oldugunu dusunmuyorum :)
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1963bursa 6 yıl
O değilde, standart sürücülerle istediğimiz cihaza kendimizin bir şekilde kurabileceğimiz tutarlı bir Android romu lazım.
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Amedra 6 yıl
9'u bekleriz biz de, haberini de yayan Microsoft değil miydi sonuçta?
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cagataykoroglu 6 yıl
Dünya ekonomisi zaten berbat. Bu sektörün iyi gitmesi beklenemez.
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Kirk Lee 6 yıl en beğenilen
win8'in yaratacağı en büyük fark dokunmatik arayüzün ayrıcalıkları olacak. dokunmatik cihazlarda talep iyi olacaktır ama standart laptoplarda, PC'lerde ve şuanki win7 kullanıcılarında talep düşük olacaktır bence.
Windows 7'nin ihtiyaçları fazlasıyla karşılaması da halihazırdaki win7 kullanıcıların talebini düşük tutacaktır. insanlar neden yüzlerce dolar harcayıp yeni bir windows alsınlar ki?
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xLmNt13 6 yıl
Fiyati biraz ucuz olsa win 8 standart alabilirim
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