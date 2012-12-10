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Araştırmacılar, LCD tabanlı bir kontakt lens geliştiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın bir süre önce tanıttığı Google Glass giyilebilir bilgisayar konsepti, aslında önümüzdeki yılların en önemli trendlerinden birinin giyilebilir bilgisayar modelleri olacağının işaretini veriyor.

Bununla ilgili firmaların çalışmaları devam ederken, bir yandan da daha küçük boyutlarda cihazlar için teknolojiler geliştiriliyor.

Belçika Ghent Üniversitesi'nin Mikrosistem Teknolojileri Merkezi tarafından üzerinde çalışılan bir proje, kontakt lens seviyesinde LCD ekran entegrasyonunu mümkün hale getirmek istiyor. 

Hali hazırdaki prototip sadece dollar işaretini renksiz olarak gösterebiliyor. Ancak tüm görüş alanını kapladığı için giyilebilir diğer cihazların aksine hareket alanı daha geniş ve piksel oranı daha yüksek. 

Projenin en büyük sorunu, LCD hücreleri kullanan ensek ekranların, küre biçimine girmek için tasarlanmamış olması. Ekip, iletken polimerleri küre biçiminde hücrelere entegre ederek, döküm işlemlerine dayanıklı çok ince bir alt tabaka elde etmeyi başarmış.

Şimdilik çok fazla bir özellik vaat etmese de ilerisi için önemli teknolojilere kapı açacak. Değiştirilebilir göz rengi, güneş gözlüğü, zarar görmüş retina için ışık aktarmını kontrol edebilme, ekran olarak kullanabilme gibi pek çok potansiyel alanda bu teknoloji kullanılabilecek.

Ancak henüz ilk adımlar atıldığı için yaygın kullanım ve topluma entegrasyon için halen önünde pek çok engel bulunuyor.

http://www.ugent.be/en/news/bulletin/augmented-reality-contact-lens Yorum Yaz
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OBA INC 6 yıl
Vücut ısısından enerji sağlanabilir yada göz kapağı sürekli açılıp kapandığından belki kinetik enerjiyi bir şekilde kullanabilirler. Bence enerji kısmından ziyade diğer kısınlarında sıkıntılar olur.
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cyberfalcon 6 yıl
alito
darkauraLcd panel kure sekline sokulur o problem degilde, bu ekranin enerji ve data beslemesini nasil yaparsiniz sorun orda. Gozbebeginin ortasina kablo cekilemiyecegine gore data wireless iletilmeli ve lens kendi guc kaynagina yani bataryaya sahip olmali. Bunlari ince ve seffaf bir parcanin icine dahil etmek bugunku teknoloji ile mumkun gozukmuyor. En azindan uzun saatler calisacak bir batarya ile. Nanoteknoloji yeterince ilerliyene kadar mumkun degil.
gözdeki gözyaşı bezleri tuzlu su üretir. eğer bu, bir çeşit füzyon tekniği ile enerji üretimi için kullanılabilirse güç kaynağı problemi ortadan kalkar. bu teknoloji ancak yakın yada uzak gelecekte aktif olarak kullanılabileceğinden dolayı bence söylediğim şey mümkündür.

Tuzlu sudan nasıl enerji üretmeyi düşünüyorsun. Fusiondan kastettiğin nükleer fusion ise bu çalışmalarda daha çok döteryum (ağır hidrojen) kullanıldığını biliyorum. O da ağır su da bulunuyor. Normalde suyun içinde çok küçük miktarda ağır su bulunuyor. Bu da nükleer reaksiyon için yeterli değil. Ayrıca fusion laboratuvarlarda bile yüksek verimlilikte gerçekleştirilemiyor ki burada nasıl yapacaksın. Ayrıca bu kadar küçük bir alanda nasıl nükleer reaktör kuracaksın.
Fusiondan kastettiğin yakıt pili ise tuzu da suyu da hidrojen kaynağı olarak kullanamazsın.
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Zenci Forvet 6 yıl
Forumda bir ara HD Lens reklamı vardı.
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TeknolojiveBililisim 6 yıl
Bunu gezerken kafeler restornatlar için yapıcaklar
yarıca duvar arkası ileri silah sanayi içinde geliştirlebilir
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Rainbow6 6 yıl
Bize yaramaz boyle gozluk lens falan, simdi dusunun biyerde oturmus ekrana konsantre olmusunuz sona biri gelip size ne bakiyon benim hatuna deyip goze bi yumruk atiyo :) hem cihaz hem goz gitti
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fbkaya 6 yıl
biraz zor gibime geliyo, pilini vs nere koyacaklar ?
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yildiray35 6 yıl
LG olsa güzel bir göz koyardı.
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Şeker Hapı 6 yıl
DH Misafiri
OverClocK1ngYahu haber güzel deeee. Daha güzel bir göz resmi falan koysaydınız ya. O ne öyle sarısurat. :D
Katılıyorum, konuya eksik olan güzel göz resmini ben ekleyim. Ne demişler dünyanın en güzel gözleri eşeklerdedir. haber resmi de eşek gözü ile değiştirilebilir.
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doğuştan makyajlı :D
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DH Misafiri 6 yıl
OverClocK1ng
Yahu haber güzel deeee. Daha güzel bir göz resmi falan koysaydınız ya. O ne öyle sarısurat. :D

Katılıyorum, konuya eksik olan güzel göz resmini ben ekleyim. Ne demişler dünyanın en güzel gözleri eşeklerdedir. haber resmi de eşek gözü ile değiştirilebilir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alito 6 yıl
darkaura
Lcd panel kure sekline sokulur o problem degilde, bu ekranin enerji ve data beslemesini nasil yaparsiniz sorun orda. Gozbebeginin ortasina kablo cekilemiyecegine gore data wireless iletilmeli ve lens kendi guc kaynagina yani bataryaya sahip olmali. Bunlari ince ve seffaf bir parcanin icine dahil etmek bugunku teknoloji ile mumkun gozukmuyor. En azindan uzun saatler calisacak bir batarya ile. Nanoteknoloji yeterince ilerliyene kadar mumkun degil.

gözdeki gözyaşı bezleri tuzlu su üretir. eğer bu, bir çeşit füzyon tekniği ile enerji üretimi için kullanılabilirse güç kaynağı problemi ortadan kalkar. bu teknoloji ancak yakın yada uzak gelecekte aktif olarak kullanılabileceğinden dolayı bence söylediğim şey mümkündür.
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 6 yıl alito
alito

darkaura

Lcd panel kure sekline sokulur o problem degilde, bu ekranin enerji ve data beslemesini nasil yaparsiniz sorun orda. Gozbebeginin ortasina kablo cekilemiyecegine gore data wireless iletilmeli ve lens kendi guc kaynagina yani bataryaya sahip olmali. Bunlari ince ve seffaf bir parcanin icine dahil etmek bugunku teknoloji ile mumkun gozukmuyor. En azindan uzun saatler calisacak bir batarya ile. Nanoteknoloji yeterince ilerliyene kadar mumkun degil.


gözdeki gözyaşı bezleri tuzlu su üretir. eğer bu, bir çeşit füzyon tekniği ile enerji üretimi için kullanılabilirse güç kaynağı problemi ortadan kalkar. bu teknoloji ancak yakın yada uzak gelecekte aktif olarak kullanılabileceğinden dolayı bence söylediğim şey mümkündür.

"bir cesit fuzyon"... sorunda burda ne cesit fuzyon. yada fuzyonmu (bundan nukleer fuzyonu kasdetmediginizi umuyorum). su an buna uygun bir enerji uretim sekli yok. belki labin birinde bilmedigimiz deneysel projelerin birinde varsa var. Varsa bile, ticari kullanima uygun hale gelmesi seneler alacaktir. bu yuzden su anki teknoloji ile yakin zamanda olamaz diyorum.
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darkaura 6 yıl
Lcd panel kure sekline sokulur o problem degilde, bu ekranin enerji ve data beslemesini nasil yaparsiniz sorun orda. Gozbebeginin ortasina kablo cekilemiyecegine gore data wireless iletilmeli ve lens kendi guc kaynagina yani bataryaya sahip olmali. Bunlari ince ve seffaf bir parcanin icine dahil etmek bugunku teknoloji ile mumkun gozukmuyor. En azindan uzun saatler calisacak bir batarya ile. Nanoteknoloji yeterince ilerliyene kadar mumkun degil.
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