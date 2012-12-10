Araştırmacılar, LCD tabanlı bir kontakt lens geliştiriyor

Haber Editörü
Google'ın bir süre önce tanıttığı Google Glass giyilebilir bilgisayar konsepti, aslında önümüzdeki yılların en önemli trendlerinden birinin giyilebilir bilgisayar modelleri olacağının işaretini veriyor.
Bununla ilgili firmaların çalışmaları devam ederken, bir yandan da daha küçük boyutlarda cihazlar için teknolojiler geliştiriliyor.
Belçika Ghent Üniversitesi'nin Mikrosistem Teknolojileri Merkezi tarafından üzerinde çalışılan bir proje, kontakt lens seviyesinde LCD ekran entegrasyonunu mümkün hale getirmek istiyor.
Hali hazırdaki prototip sadece dollar işaretini renksiz olarak gösterebiliyor. Ancak tüm görüş alanını kapladığı için giyilebilir diğer cihazların aksine hareket alanı daha geniş ve piksel oranı daha yüksek.
Projenin en büyük sorunu, LCD hücreleri kullanan ensek ekranların, küre biçimine girmek için tasarlanmamış olması. Ekip, iletken polimerleri küre biçiminde hücrelere entegre ederek, döküm işlemlerine dayanıklı çok ince bir alt tabaka elde etmeyi başarmış.
Şimdilik çok fazla bir özellik vaat etmese de ilerisi için önemli teknolojilere kapı açacak. Değiştirilebilir göz rengi, güneş gözlüğü, zarar görmüş retina için ışık aktarmını kontrol edebilme, ekran olarak kullanabilme gibi pek çok potansiyel alanda bu teknoloji kullanılabilecek.
Ancak henüz ilk adımlar atıldığı için yaygın kullanım ve topluma entegrasyon için halen önünde pek çok engel bulunuyor.
http://www.ugent.be/en/news/bulletin/augmented-reality-contact-lens Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tuzlu sudan nasıl enerji üretmeyi düşünüyorsun. Fusiondan kastettiğin nükleer fusion ise bu çalışmalarda daha çok döteryum (ağır hidrojen) kullanıldığını biliyorum. O da ağır su da bulunuyor. Normalde suyun içinde çok küçük miktarda ağır su bulunuyor. Bu da nükleer reaksiyon için yeterli değil. Ayrıca fusion laboratuvarlarda bile yüksek verimlilikte gerçekleştirilemiyor ki burada nasıl yapacaksın. Ayrıca bu kadar küçük bir alanda nasıl nükleer reaktör kuracaksın.
Fusiondan kastettiğin yakıt pili ise tuzu da suyu da hidrojen kaynağı olarak kullanamazsın.
doğuştan makyajlı :D
Katılıyorum, konuya eksik olan güzel göz resmini ben ekleyim. Ne demişler dünyanın en güzel gözleri eşeklerdedir. haber resmi de eşek gözü ile değiştirilebilir.
gözdeki gözyaşı bezleri tuzlu su üretir. eğer bu, bir çeşit füzyon tekniği ile enerji üretimi için kullanılabilirse güç kaynağı problemi ortadan kalkar. bu teknoloji ancak yakın yada uzak gelecekte aktif olarak kullanılabileceğinden dolayı bence söylediğim şey mümkündür.
"bir cesit fuzyon"... sorunda burda ne cesit fuzyon. yada fuzyonmu (bundan nukleer fuzyonu kasdetmediginizi umuyorum). su an buna uygun bir enerji uretim sekli yok. belki labin birinde bilmedigimiz deneysel projelerin birinde varsa var. Varsa bile, ticari kullanima uygun hale gelmesi seneler alacaktir. bu yuzden su anki teknoloji ile yakin zamanda olamaz diyorum.