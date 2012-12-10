Araştırmacılar, LCD tabanlı bir kontakt lens geliştiriyor





Google'ın bir süre önce tanıttığı Google Glass giyilebilir bilgisayar konsepti, aslında önümüzdeki yılların en önemli trendlerinden birinin giyilebilir bilgisayar modelleri olacağının işaretini veriyor.





Bununla ilgili firmaların çalışmaları devam ederken, bir yandan da daha küçük boyutlarda cihazlar için teknolojiler geliştiriliyor.





Belçika Ghent Üniversitesi'nin Mikrosistem Teknolojileri Merkezi tarafından üzerinde çalışılan bir proje, kontakt lens seviyesinde LCD ekran entegrasyonunu mümkün hale getirmek istiyor.





Hali hazırdaki prototip sadece dollar işaretini renksiz olarak gösterebiliyor. Ancak tüm görüş alanını kapladığı için giyilebilir diğer cihazların aksine hareket alanı daha geniş ve piksel oranı daha yüksek.





Projenin en büyük sorunu, LCD hücreleri kullanan ensek ekranların, küre biçimine girmek için tasarlanmamış olması. Ekip, iletken polimerleri küre biçiminde hücrelere entegre ederek, döküm işlemlerine dayanıklı çok ince bir alt tabaka elde etmeyi başarmış.





Şimdilik çok fazla bir özellik vaat etmese de ilerisi için önemli teknolojilere kapı açacak. Değiştirilebilir göz rengi, güneş gözlüğü, zarar görmüş retina için ışık aktarmını kontrol edebilme, ekran olarak kullanabilme gibi pek çok potansiyel alanda bu teknoloji kullanılabilecek.





Ancak henüz ilk adımlar atıldığı için yaygın kullanım ve topluma entegrasyon için halen önünde pek çok engel bulunuyor.

http://www.ugent.be/en/news/bulletin/augmented-reality-contact-lens