Araştırmacılar doğal kasa benzer sentetik kas geliştirdi

Günümüzde geliştirilen yapay zeka destekli robotlarla bilim kurgu filmlerinde yer alan insansı robot hayaline adım adım yaklaşılsa da geliştirilen robotlarda, doğal biyolojik sistemleri taklit edebilen gerçekçi bir kas dokusunun eksikliği hissediliyordu. Bilim insanları bu eksikliği gidermek adına yapay kas dokuları üretme çalışmalarını sürdürürken ABD'deki Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bugüne kadar üretilen en gerçekçi yapay kas dokusunu geliştirdiklerini duyurdu. Araştırmacıların geliştirdiği yapay kas 3D yazıcılarla üretilebiliyor ve gerçek kas dokularına benzer şekilde hareket ediyor.

Yapay kası oluştururken üretimi kolay, çevreye zararsız ve masrafsız malzemeler kullanmak isteyen araştırmacılar; yüksek gerilime ve düşük hacme sahip kas dokusunu meydana getirirken silikon kauçuk kalıbı ve etanol kullandı.İtme, çekme. bükme gibi hareketleri yerine getirebilen yeni yapay kas dokusu, doğal kaslara kıyasla gram başına 15 kat daha fazla kasılma yoğunluğuna sahip. Kendi ağırlığının 1000 katına kadar taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilen yapay kas, harici bir kompresöre veya yüksek gerilime ihtiyaç duymadan kasılıyor ve benzerlerinden ayrılıyor.

Robotların Bedenleri İçin Oldukça Önemli

Çalışmanın lideri olan Profesör Hod Lipson, "Robotların zihinlerini geliştirmek için büyük adımlar attık, ancak robotların bedenleri hala ilkel." derken geliştirilen yapay kas dokusuyla birlikte bu sorunun üstesinden geldiklerini kaydetti. Böylece insansı robotlar üretmenin önündeki en büyük engellerden birinin aşıldığı belirtiliyor.

Araştırmacılar tarafından ''yüksek harekete geçme ve gerilme hassasiyetine sahip olan ilk sentetik kas'' olarak değerlendirilen yapay kas, ilk olarak 8 Voltluk düşük bir enerjiyle çalıştırıldı. Daha sonra yapay kasın genişleme-kasılma yeteneğinin çeşitli robotik uygulamalarda test edildiğini ifade eden araştırmacılar, yapay kasın 80°C'ye ısıtıldığı takdirde ilk haline kıyasla yüzde 900'e kadar genişleme kabiliyeti gösterebileceğini ileri sürüyor.

Yapay Zeka Desteği Gelebilir

Araştırmacıların şimdiki hedefi ise yapay kas dokusunu uzun ömürlü bir hale getirip günümüzdeki robotlarda bulunan tel ağları yerine kas dokusunun içine iletken malzemeler yerleştirerek robotların görünümünü düzeltmek olacak. Uzun vadede kasları hareket ettirmek için yapay zekayı da kullanmayı planlayan ekip, bunun doğal hareketi artırmaya yönelik önemli bir kilomtretaşı olacağını düşünüyor.

Geliştirilen sentetik kası aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:

https://engineering.columbia.edu/news/hod-lipson-lifelike-robots