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Araştırmalara göre Twitter bağımlılığı alkol ve sigaranın önüne geçmiş durumda

7 yıl
3,4b
1
26
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk zamanlarında belirli bir kesimin bağlanabildiği internet bugün evden, ofisten ve cepten bile erişebildiğimiz bir dünya haline geldi. Erişilmesi son derece kolay ve yakın olan internet için artık "bağımlılık" kelimesi de kullanılmaya başlanır oldu. Sadece internet değil, insanların başında saatlerini harcadığı sosyal ağlar da bağımlılık oluşturan diğer bir konu. İnsanlarda bağımlılık oluşturan alkol ve sigara gibi faktörlerin yanında internet kullanımı da araştırmalara dahil ediliyor.

Chicago Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, BlackBerry cihazı kullanan 18-85 yaş arasındaki 205 kişilik deney grubunun normal yaşantılarındaki davranışları izlenerek sonuçları analiz edildi.

İlk etapta 7 gün boyunca her gün 14 saat deneklerin telefonlarına Twitter üzerinden mesaj gönderildi. Bu aşamada deneklerin diğer hiç bir isteklerini dikkate almadan hemen mi cevap verecekleri yoksa 30 dakika içinde mi cevap verecekleri araştırıldı. Gönderilen mesajlara 10558 cevap verildi ve bunların 7827'si şiddetli bir istek duyarak yani ilk anda gönderildi.

Deneklerin, mesajlara cevap verme arzusuna direnme gücü ilk günlerde oldukça yüksekken ilerleyen günlerde oldukça düşük seviyelere iniyor. Kullanıcıların spor, alışveriş gibi arzularına gösterdikleri direnç seviyesi bundan daha fazla. Bu arzu seviyesi ise yine deneklerin tütün, alkol ve kafeine duyduğu arzudan daha fazla. 

Araştırma sürecinde deneklerde en çok arzu edilen davranış uyku ve dinlenme oldu. Deneklerin mesajlara cevap verme arzusuna direnememesi ise çok yüksek erişilebilirlik imkanı ve diğer aktivitelerden daha az masraflı olması faktörlerine bağlanıyor.

Araştırmada BlackBerry kullanımının denekler tarafından fazla önemsenmediği ortaya kondu. Gönderilen mesajlar haricinde cihazlara fazla ilgi duyulmadı, farklı işlemler yapılmadı.  

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ilhan_28 7 yıl en beğenilen
nefret ederim, ne işe yaradığını hala çözemediğim dandik ötesi bir site
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DH Misafiri 6 yıl
Hesaplabakalim.com'da Twitter bağımlılığınızı hesaplayabilirsiniz.
hesaplabakalim.com/...
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ZStar 6 yıl
abartılmış, aşırı bi durum yok ortada
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HAAltuntas 7 yıl
Ben de kullanıyorum ama öyle bir bağımlılık söz konusu değil.
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LA LA LAKERS 7 yıl
Bende kullanmıyorum hatta arkadaş çevremde kullanan yok gereksiz bir şey bence.
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xLmNt13 7 yıl
kullanmıyorum :).Bizde donanımhaber var :)
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E_Aydin35 7 yıl
İkiside kötü sağlık açısından. :):):)
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halitozbasli 7 yıl
twitter ne menem bişi imiş diye hesap açıp takip etmeyenlerdenim olmazsa olmaz değil. Bencede
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canberx 7 yıl
Butun asosyaller buraya toplanmis hepinizi bi cirpida yakmak lazim :))
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HighonFire 7 yıl
saçmalık
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
GEREKSİZ SIKICI TAKİP ETMEK İÇİN SÜREWKLİ ONLİNE OLMAK GEREKİYOR
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arel.gr 7 yıl
web zaaten bi bagimlilik,twit v.s turevleride son 3,4 yildir yeni gelenleri yutan ilave tuzak.
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Mellkor 7 yıl
Uzak durucan bu ve turevlerinden. Sosyal hayati oldurmeye birebir
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cagataykoroglu 7 yıl
denekler sorunluymuş. 3-4 ay kullandım ve geçenlerde kapattım. 1 gram eksikliğini hissetmiyorum. twitter la eğlenen insanları anlamam mümkün değil.
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