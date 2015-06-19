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Arçelik de Android TV trendine katılıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,3b
1
11
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Arçelik de Android TV trendine katılıyor

Google'ın set üstü televizyon kutusu Google TV platformunun yerine doğrudan televizyonların içerisinde yer almaya başladığı Android TV platformu dünya genelinde desteğini artırıyor. Pek çok global üreticinin ardından önce Vestel şimdi ise Arçelik bu trende katıldığını duyurdu.

Arçelik grubu; Beko, Arçelik ve Grundig markaları için tasarlayacağı yeni nesil akıllı televizyonlarda Android TV platformunu kullanacağını açıkladı. Firma daha önce tablet modellerinde Google ile işbirliğine gitmişti. Arçelik'in üretim ve satışını yapacağı Android işletim sistemli yeni nesil akıllı televizyonlar önümüzdeki dönemde tüketicilerle buluşacak. 

Android TV ile kullanıcılar Google Play Store'dan indirecekleri farklı Android uygulamalarını Arçelik, Beko, Grundig markalı akıllı televizyonlardan deneyimleme imkanına kavuşmuş olacak. Ayrıca Google Arama, YouTube gibi pek çok çekirdek uygulama da televizyonlarda kullanıcıları bekliyor olacak.  

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shaq t 4 yıl en beğenilen
Daha önce Vestel Android tv haberine yazdığımı buraya da yazıyorum:
Eyyy Arçelik,
Orjinal Android Tv platformuna dahil Philips, Sony, Sharp gibi(http://www.android.com/tv/) güçlü, referans donanımlı (mediatek, broadcom vs) bir tv çıkaracaksan çıkar, onun haricinde yama-çakma Android tv işine girme, madara olursun
Daha önce Vestel Android tv haberine yazdığımı buraya da yazıyorum:Eyyy Arçelik,Orjinal Android Tv platformuna dahil Philips, Sony, Sharp gibi(http://ww...
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BekirHan 4 yıl
Geçen sene 1500 TL verip alınan (emekli ana-babayı marka değeriyle kandırıp sattıkları) sözde smart televizyonun jpeg haricinde bir halt oynattığını görmedik. Müşteri hizmetlerini aradığımızda karşılaştığımız muamele de cabası. Vestel' e bakıyorsun, doğru düzgün ürün üretmeden rakiplerine vergi koyduruyor. Sonra Türk malı almıyorsunuz, yabancıya para kaçırıyorsunuz diyorlar. Hadi git diyesin geliyor. Ne yaptında ne bekliyorsun, yaşlı insanları kandıran şark kurnazı!
Geçen sene 1500 TL verip alınan (emekli ana-babayı marka değeriyle kandırıp sattıkları) sözde smart televizyonun jpeg haricinde bir halt oynattığını görmedik. M...
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Virinom 4 yıl erenizmir12
erenizmir12
Sinekliğinizin doğRamalarınızla aynı renkte olması evinizin estetiği açısından bir bütünlük oluşturacaktır. Bu yüzden Sinax ürünlerini tercih ediniz.. %100 renk uyumu garantisi Sinax'ta... sinax.com.tr/...

Yöneticiler senin mesajlarını silmiyor ya haklısın daha çok mesaj at. Bedavadan backlink kasıyor kimsenin umrunda değil. Foruma da sık sık konu aç Google Bot forumdan çıkmıyor 30dk içinde Google'da index alırsın.
erenizmir12Sinekliğinizin doğRamalarınızla aynı renkte olması evinizin estetiği açısından bir bütünlük oluşturacaktır. Bu yüzden Sinax ürünler...
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redferrari 3 yıl
Arçelik yeni 4k bükük tvyi mağazada şöyle bir baktım bakmaz olaydım, nevrim döndü hemen gözlerimi ovaladım, insanlar bana delirmiş bu bakışı atıyor, ama ben umursamadan Dr.Oz tavsiyesine uydum.

Kısaca arçelik çok fırın ekmek yemeli, ya vizionun izinden gitsin beya hi-end bir Fald tv ile piyasada kendini video ve resim olarak kanıtlar veya samsung es8000 gibi orta direk piyasada kendine yer edinir.
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barsoy 3 yıl
ee 1 sene olacak nerdeyse haber çıkalı? nooldu android tv.ler?
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astralll 4 yıl
Tv konusunda vestel arçelikten iyi...
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barisg 4 yıl
En az 2GB RAM ve en az Android One platformunu destekleyecek donanım olmalı. Yoksa çok kısa sürede bu ürünler de çöp haline gelir. Android desteği ile uydu alıcısı kısmını nasıl yapacaklar merak ediyorum.
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doctor_bey 4 yıl
Abi tırt bişey yapacaksanız çıkın gidin,lütfen
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firat_kilic 4 yıl
Bunlar global tokatçıların/lokal ufak tokatçıları... üstelik teknolojileri geriden takip... arge fln mafiş.. birileri bişilere başlasın bedavadan linux fln çıkarsa iki kod değiştirip bootladera gömme lokalleştirmeler ile kandırıolar... çin ve uzak doğu öyle bi patlayacak ki... ucuzdan gelecek hepsi... bunlarda batacak.... hemde rakip mala zam yaptıra yaptıra batacak... :))) yuhahahhahaha :))) yuhahaha (team fortress2 engineerin gülüşü)
Dünyaya monte edemedikleri düşünceyi Türkiyeye monte etmeye kalkıyorlar. Bir düşünce yapki dünya ya monte olsun... aksi halde ölür... zoraki dinlettiklerinin vaktini çalıp geriletmiş olursun. beko bir dün-ya markasıymış... yarın yok hepsi blokaj... geri bırakıolar... vestelde... west-el olmasın... batının eli yakamızda..
daha kendi işlemcisini yapamıo... yıl 2015 arçelik kaç yıldır var ve olacak.. vestelde öyle.. bunlar blokajcı... işlemci yapmıolar.. bi kriz olsa ceketi alır çıkarım kafası.. :)))) kapat git de ucuza samsung/lg alalım... vestel lg ortaktı eskiden lg nin g si.. goldstarı.. vestel olduğu noktada saymış... lg ilerlemiş. vestel ülkemizide olduğu erde saydırmış..
Bu firmalarda nasıl bir gelecek görüşü var anlamıom...
Para var... her şey var.. Dünya ya takır takır seri sat.. kendi milletinede sudan ucuz..sat.. son teknolojiyi ver.. olay bu..
1 Yanıt Yanıtla
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mebrar 4 yıl firat_kilic
firat_kilic

Bunlar global tokatçıların/lokal ufak tokatçıları... üstelik teknolojileri geriden takip... arge fln mafiş.. birileri bişilere başlasın bedavadan linux fln çıkarsa iki kod değiştirip bootladera gömme lokalleştirmeler ile kandırıolar... çin ve uzak doğu öyle bi patlayacak ki... ucuzdan gelecek hepsi... bunlarda batacak.... hemde rakip mala zam yaptıra yaptıra batacak... :))) yuhahahhahaha :))) yuhahaha (team fortress2 engineerin gülüşü)

Dünyaya monte edemedikleri düşünceyi Türkiyeye monte etmeye kalkıyorlar. Bir düşünce yapki dünya ya monte olsun... aksi halde ölür... zoraki dinlettiklerinin vaktini çalıp geriletmiş olursun. beko bir dün-ya markasıymış... yarın yok hepsi blokaj... geri bırakıolar... vestelde... west-el olmasın... batının eli yakamızda..

daha kendi işlemcisini yapamıo... yıl 2015 arçelik kaç yıldır var ve olacak.. vestelde öyle.. bunlar blokajcı... işlemci yapmıolar.. bi kriz olsa ceketi alır çıkarım kafası.. :)))) kapat git de ucuza samsung/lg alalım... vestel lg ortaktı eskiden lg nin g si.. goldstarı.. vestel olduğu noktada saymış... lg ilerlemiş. vestel ülkemizide olduğu erde saydırmış..

Bu firmalarda nasıl bir gelecek görüşü var anlamıom...
Para var... her şey var.. Dünya ya takır takır seri sat.. kendi milletinede sudan ucuz..sat.. son teknolojiyi ver.. olay bu..

Keşke Türkçe yazsaydınız da biz de anlasaydık.
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BekirHan 4 yıl
Geçen sene 1500 TL verip alınan (emekli ana-babayı marka değeriyle kandırıp sattıkları) sözde smart televizyonun jpeg haricinde bir halt oynattığını görmedik. Müşteri hizmetlerini aradığımızda karşılaştığımız muamele de cabası. Vestel' e bakıyorsun, doğru düzgün ürün üretmeden rakiplerine vergi koyduruyor. Sonra Türk malı almıyorsunuz, yabancıya para kaçırıyorsunuz diyorlar. Hadi git diyesin geliyor. Ne yaptında ne bekliyorsun, yaşlı insanları kandıran şark kurnazı!
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shaq t 4 yıl en beğenilen
Daha önce Vestel Android tv haberine yazdığımı buraya da yazıyorum:
Eyyy Arçelik,
Orjinal Android Tv platformuna dahil Philips, Sony, Sharp gibi(http://www.android.com/tv/) güçlü, referans donanımlı (mediatek, broadcom vs) bir tv çıkaracaksan çıkar, onun haricinde yama-çakma Android tv işine girme, madara olursun
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