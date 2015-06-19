Arçelik de Android TV trendine katılıyor

Google'ın set üstü televizyon kutusu Google TV platformunun yerine doğrudan televizyonların içerisinde yer almaya başladığı Android TV platformu dünya genelinde desteğini artırıyor. Pek çok global üreticinin ardından önce Vestel şimdi ise Arçelik bu trende katıldığını duyurdu.





Arçelik grubu; Beko, Arçelik ve Grundig markaları için tasarlayacağı yeni nesil akıllı televizyonlarda Android TV platformunu kullanacağını açıkladı. Firma daha önce tablet modellerinde Google ile işbirliğine gitmişti. Arçelik'in üretim ve satışını yapacağı Android işletim sistemli yeni nesil akıllı televizyonlar önümüzdeki dönemde tüketicilerle buluşacak.





Android TV ile kullanıcılar Google Play Store'dan indirecekleri farklı Android uygulamalarını Arçelik, Beko, Grundig markalı akıllı televizyonlardan deneyimleme imkanına kavuşmuş olacak. Ayrıca Google Arama, YouTube gibi pek çok çekirdek uygulama da televizyonlarda kullanıcıları bekliyor olacak.