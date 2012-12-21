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Archos, Android için video oynatıcısını indirmeye sundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
413
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır Android işletim sistemi için multimedya cihazları üreten Fransız Archos, bu kez bir uygulama ile karşımızda.

Arhos Video Player uygulaması, rakipleri gibi pek çok özellik sunuyor. Donanım hızlandırma desteği, yerel ağdaki bir depolama cihazına bağlanabilme, altyazı desteği, tüm kütüphane veya klasör tabanlı yönetim, içerik indeksleme, klavye ve uzaktan kumanda uyumluluğu, yaygın formatlara destek şeklinde saymak mümkün.

Archos Video Player, Play mağazasında 4.99$ karşılığında satışa sunuldu.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archos.mediacenter.video

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