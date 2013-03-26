Arctic, 30 saat aktif kullanım imkanı veren yeni kablosuz kulaklık modelini duyurdu

Haber Editörü
Donanım tutkunlarının, ürettiği başarılı soğutma çözümleri ile yakından tanıdığı firmalardan olan Arctic, kablosuz kullanım yapısına sahip yeni kulaklık modelini tanıttı.
Arctic tarafından geliştirilen ve P402 BT ismine sahip olan kulaklık, kablolardan sıkılanlar için Bluetooth 2.1 destekli olarak üretilmiş durumda. Üzerinde yer alan şarj edilebilir 850mAh lityum-iyon batarya ile 30 saate kadar aktif kullanım ve 300 saat bekleme ömrü sunabilen model, kulakları tam olarak kapatan ve ağrı yapmayan konforlu bir yapıya sahip. Üzerinde hızlı kontrol amaçlı butonların da yer aldığı P402 BT teknik olarak, 40mm sürücüye, 20Hz-20kHz frekans tepki aralığına, 32 Empedans değerine ve Bluetooth 2.1 ile 20 metre mesafe içerisinde kullanılma imkanına sahip.
204x84x206mm boyutlara ve 142gr ağırlığa sahip olan Arctic P402 BT, Apple iPhone, Samsung Galaxy, HTC, Motorola, Nokia Lumia, RIM Blackberry, Sony Xperia, LG, ve diğer Bluetooth destekli telefonlar ile bilgisayarlar modelleriyle rahatça çalışabiliyor.
Oldukça da şık bir tasarıma sahip olan Arctic P402 BT, firmanın resmi sitesi üzerinde 90$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.
http://www.arctic.ac/en/p/sound/headphones/622/p402-bt.html
http://www.arctic.ac/en/p/sound/headphones/622/p402-bt.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ezbere konuşuyorsunuz, insan kulağı sadece bu frekanslar içindeki sesleri duyar, genetik olarak ise insanların %75'i 25 yaşından sonra 15kHz frekansı üzerindeki sesleri duyamaz. Duymak için volume değeri en az 80-90 desibel olmalıdır.
Ayrıca bu frekansların dışında ses veren bir müzik enstrümanı da yoktur, yani kağıt üzerinde 5hz-30khz diye satılan kulaklık veya kabinler pazarlama satış yalanından başka bir şey değiller. Bu frekanslardaki sesleri sadece bazı hayvan türleri duyar, insan duyamaz.
alınır. beğenilmezse portapro, ksc75, hm3 türevi ucuz kulaklıkların driverları ile değiştirilir kendi driverları.
20Hz-20kHz sürücü performansı düşük, fakat kablosuz olduğu için fiyatı açığı kapatıyor.kablolu olsaydı o fiyata daha güzel alternatifler var diyebilirdim
Düşük ancak 20 Hz veya 20 KHz degerlerinin ustune cikan ses/muzik dinledigimiz yok,
Ki kablosuz ancak Bluetooth 2.1, üzerinde 850 mah pil olabilir ancak iphone da 1500 var. Yaparken bari BT3-4 yapın da şarjı az yesin be!
Archic'in işlemci soğutucu dışında da ürünleri var.