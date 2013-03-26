Arctic, 30 saat aktif kullanım imkanı veren yeni kablosuz kulaklık modelini duyurdu





Donanım tutkunlarının, ürettiği başarılı soğutma çözümleri ile yakından tanıdığı firmalardan olan Arctic, kablosuz kullanım yapısına sahip yeni kulaklık modelini tanıttı.

Arctic tarafından geliştirilen ve P402 BT ismine sahip olan kulaklık, kablolardan sıkılanlar için Bluetooth 2.1 destekli olarak üretilmiş durumda. Üzerinde yer alan şarj edilebilir 850mAh lityum-iyon batarya ile 30 saate kadar aktif kullanım ve 300 saat bekleme ömrü sunabilen model, kulakları tam olarak kapatan ve ağrı yapmayan konforlu bir yapıya sahip. Üzerinde hızlı kontrol amaçlı butonların da yer aldığı P402 BT teknik olarak, 40mm sürücüye, 20Hz-20kHz frekans tepki aralığına, 32 Empedans değerine ve Bluetooth 2.1 ile 20 metre mesafe içerisinde kullanılma imkanına sahip.

204x84x206mm boyutlara ve 142gr ağırlığa sahip olan Arctic P402 BT, Apple iPhone, Samsung Galaxy, HTC, Motorola, Nokia Lumia, RIM Blackberry, Sony Xperia, LG, ve diğer Bluetooth destekli telefonlar ile bilgisayarlar modelleriyle rahatça çalışabiliyor.

Oldukça da şık bir tasarıma sahip olan Arctic P402 BT, firmanın resmi sitesi üzerinde 90$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.arctic.ac/en/p/sound/headphones/622/p402-bt.html

http://www.arctic.ac/en/p/sound/headphones/622/p402-bt.html