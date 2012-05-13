Ari Krupnik & Associates girişiminden Etcher iPad aksesuarı

Piyasada bol miktarda karşılaştığımız iPad aksesuarları arasında zaman zaman projelere konu olan ürünler de dikkat çekiyor.





Ari Krupnik & Associates girişiminin Etcher adlı iPad aksesuarı bir koruma kıllıfı görevi görürken, içerdiği mekanizma ile de modern Etch A Sketch tasarımları ortaya koyabiliyorsunuz.





Etch A Sketch konsepti 1960'lı yıllarda icad edilen ve Ohio Art Company tarafından lisansı dağıtılan bir tür hobi oyuncağı. Arka planda alüminyum toz barındıran bir ekran ve her iki tarafta birer buton bulunduran konseptte sol buton yatay çizgiler, sağ buton dikey çizgiler oluşturmanızı sağlıyor. Butonlar ekseni etrafında döndürülerek sanat eseri derecesinde tasarımlar yapmak mümkün. Çizimler silinerek yeniden tasarım yapmaya başlıyorsunuz. Günümüzde pek çok farklı şekilde bu konsepte rastlıyoruz.





Girişim bu fikirden yola çıkarak iPad için de böyle bir aksesuar geliştirmiş. Akseuar içerisinde kullanılan bileşenler Apple'ın Made for iPad programı ile uyumlu. Ohio Art Company'den lisanslama işlemi de tamamlanmış.





Ücretsiz Etch A Sketch uygulaması çalıştırılarak aksesuar ile iPad üzerinde farklı çizimler yapmak mümkün oluyor. Çizimler daha sonra Kamera Rulosu'na kaydedilebiliyor veya sosyal ağlarda paylaşılabiliyor. Konsept ile uyumlu üçüncü taraf uygulamalar için güz aylarında bir SDK da yayınlanacak.





27 gün içerisinde 75 000$ bağış toplaması gereken girişim Kickstarter üzerinden 45$ ve üzerine aksesuarı hediye ediyor.















http://www.kickstarter.com/projects/ari-krupnik/etcher-etch-a-sketch-for-ipad