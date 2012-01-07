Arieso : iPhone 4S veri kullanımı iPhone 4'ten iki kat daha fazla

Ekim ayında piyasaya çıktığında iPhone 4'ten pek fazla farkının olmadığı konusunda yoğun eleştiriler alan iPhone 4S, Arieso firmasının araştırmasına göre veri kullanımı konusunda selefini ikiye katlamış görünüyor.





Sanal sesli asistan Siri gibi hizmetlerin artışına paralel olarak veri kullanımı da artan iPhone 4S, iPad tabletlerden bile daha çok veri tüketiyor. Son dönemlerde pek çok internet sitesi mobil kullanım için yeniden optimize ediliyor ve veri kullanımında tasarruf hedefleniyor. Bu işlemleri kendi bünyesi içerisinde gerçekleştiren mobil tarayıcılar da mevcut.





Ancak uygulamaların büyük verileri kullanmasının önüne geçilebilmiş değil. Çoklu oyunculu oyunların artışı, gelişen internet hızlarına paralel olarak daha fazla çevrimiçi içerik izlenmesi gibi faktörler bu artışı tetikliyor. iPhone 4S modelinde Siri uygulamasını ortalama olarak kullanan bir tüketicinin ayda 30MB veri harcadığı belirtiliyor. Diğer uygulamalar, iCloud ve internet etkinlikleri de eklendiğinde veri kullanımı büyük boyutlara ulaşıyor.





Daha önce yapılan benzer bir araştırmada iPhone 3G baz alındığında iPhone 4'ün 1.6 kat, iPad 2'nin ise 2.5 kat daha fazla veri kullandığı hesaplanmıştı. Son araştırma göz önüne alındığında veri kullanımı konusunda iPhone 4S'in geldiği nokta daha iyi anlaşılıyor.