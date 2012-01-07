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Arieso : iPhone 4S veri kullanımı iPhone 4'ten iki kat daha fazla

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,8b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekim ayında piyasaya çıktığında iPhone 4'ten pek fazla farkının olmadığı konusunda yoğun eleştiriler alan iPhone 4S, Arieso firmasının araştırmasına göre veri kullanımı konusunda selefini ikiye katlamış görünüyor.

Sanal sesli asistan Siri gibi hizmetlerin artışına paralel olarak veri kullanımı da artan iPhone 4S, iPad tabletlerden bile daha çok veri tüketiyor. Son dönemlerde pek çok internet sitesi mobil kullanım için yeniden optimize ediliyor ve veri kullanımında tasarruf hedefleniyor. Bu işlemleri kendi bünyesi içerisinde gerçekleştiren mobil tarayıcılar da mevcut. 

Ancak uygulamaların büyük verileri kullanmasının önüne geçilebilmiş değil. Çoklu oyunculu oyunların artışı, gelişen internet hızlarına paralel olarak daha fazla çevrimiçi içerik izlenmesi gibi faktörler bu artışı tetikliyor. iPhone 4S modelinde Siri uygulamasını ortalama olarak kullanan bir tüketicinin ayda 30MB veri harcadığı belirtiliyor. Diğer uygulamalar, iCloud ve internet etkinlikleri de eklendiğinde veri kullanımı büyük boyutlara ulaşıyor.

Daha önce yapılan benzer bir araştırmada iPhone 3G baz alındığında iPhone 4'ün 1.6 kat, iPad 2'nin ise 2.5 kat daha fazla veri kullandığı hesaplanmıştı. Son araştırma göz önüne alındığında veri kullanımı konusunda iPhone 4S'in geldiği nokta daha iyi anlaşılıyor. 

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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
Yurtdışında Limitsiz paket kullananlara yine de pek dokunmaz ama Türkiye'de 100 mb internet pakedini fahiş fiyatta satan operatörler olduktan sonra 4S sahiplerini ciddi zarara sokacaktır..
Yurtdışında Limitsiz paket kullananlara yine de pek dokunmaz ama Türkiye'de 100 mb internet pakedini fahiş fiyatta satan operatörler olduktan sonra 4S sahipler...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 7 yıl
4s kullaniorum 4gb paketim var ay icersinde 4gb bitiyor 1 gb ekstra sinirsiz aliorum 2 yada 3 gun suruyor oda hizi dusuyor o hizdada teli kullanamazsin zaten bole ilginc bir durum iste
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sericik 7 yıl
cihazın internet veri kullanımından ziyade bunu kullanırken fazlaca pil tüketmesinden bahsedilmemiş
bende üzerinde durulması gereken bir konu da bu
ve eğer kullanmıyorsan ,pili daha fazla kullanmak istiyorsan ve sürpriz faturalarla karşılaşmak istemiyorsan
veri akışını kapalı tutmalısınız
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar mrb hepiniz iphone 4s in cok fazla veri harcadigindan bahsetmissiniz ben gectigimiz ay turkcellden kontratli iphone aldim ondan oncesinde blackberry ile bis paketi kullaniyordum 1 gb bis paketimi hic bitiremedim en fazla internet kullandigim ayda 350 mb internet kullanmisim bunlarin hepsini iphone a gecmeden once arastirdim ve 1 gb internetin bana iphone da yetecegini dusundum 25 mayista internet paketim telefona yuklendi ve 2 haziranda 1 gb internet kullanimi yaptiniz diye bilgilendirme mesaji aldim turkcell ile gorustugumde bu kullanimi yapmis oldugumu soyluyorlar ancak yalan soyleyerek kimseyi zan altinda birakmak gibi bir derdim yok 20 tl daha verip paketimi 4 gb a da yukseltebilirim yalniz merak ettigim konu ben 1 hafta icinde yalnizca whats app kullanarak twitter ve facebooka girerek online gazete okuyup foursquare kullanip blackberrynin 10 kati kadar interneti nasil tuketebilirim siri yi nerdeyse hic kullanmiyorum ozellikle ilk ayim oldugu icin video izlemekten ozellikle kacindim turkcelli aradigimda bana belli tarihlerde bir anda 130 mb 114 mb 150 mb gibi harcamalar yaptigimi soylediler ancak soyledikleri tarihlerin nerdeyse tamaminda telefon elimde bile degildi bu soruna neyin yol acmis olabilecegini biliyor musunuz uc gundur bununla ugrasiyorum soyledigim gibi her isimi telefon ve internet uzerinden halleden birisiyim uygulamalar gercekten de bu kadar cok internet harciyor mu iphone da ?
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar, birçoğunuz demiş ki; "iphone kullanan internet paketi fiyatına mı bakacak?" Ben, bu konuda sizlere katılmıyorum. Mesela ben de bu ayın sonuna kdr iphone 4s kullanıcısı olacağım bi aksilik olmazsa. Ama mesela bnm bütçem yetmediğinden Tr' deki fiyatlara, Almanya' dan bi tanıdık ile getirtiyorum. Kaldı ki; Tr' den bile almış olsaydım yine de o sözlere karşı çıkardım. Çünkü burda mesele cimrilik v.s. yapmak değil, kullanacağımız paketlere değerinin çok üstünde para bayılacak olmamız.
Neyse, bnm sorum şu:
Bende şu an Samsung S5233w var ve vodafone sınırsız internetle kullanıyorum. Iphone' um gelince şu anki telimdeki sim kartı Iphone' a takınca, kullanmakta olduğum sınırsız internet paketim devam eder mi; yoksa illa Iphone' a özel internet paketi mi almam gerekir? Bide, sanırım Iphone' lara mikrosim takılabiliyormuş sadece. Normal simkartı mikrosime dönüştürmek için para alırlar mı, alırlarsa ne kdr? Kartım mikrosime dönüştüğünde yararlanmakta olduğum msj paketi, internet paketi, konuşma paketi gibi paketler o sime de aktarılır mı; yoksa tüm paket aboneliklerim silinir mi?
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Mareşal_T® 7 yıl
Micro sim yapmaya ücret alırlarmı bilmiyorum ama Delgeç gibi bir alet ile simi küçültebiliyorlar güç uygulama suretiyle :) çok kolay bir işlem en baştan sim almanıza lüzum yok... Ayrıca sınırsız internet pakediniz devam eder, paket almanız gerekmiyor

Tabi yok eski sim kalsın yeni micro sim versinler istersen oda olabilir konuşma ve internet pakedini aktarabilirler
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CandleLight 7 yıl
teksalih
Dargelirliligin manasi yok Galaxy s2 16+16 hafiza vodafone 2000 dk heryone+yarisi kadar ab ulkeleri aramak 2 gb internet 2000 sms vodafone ezer

Galaxy S 2ye güzel bi kampanya yapan yer bulsam hiç beklemicem ama bulamadım. Vodafone un Galaxy S 2 ye böyle bi kampanyası mı var?
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alpa07 7 yıl
ip4 alanların taksitleri bittimi acaba?
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E_Aydin35 7 yıl
Ya adam onumu dert edicek herif 2000 liralık telefon alıyo onumu dert edicek peee :)
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Albus Dumbledore 7 yıl
Telefon yapısı itibari ile her işi internetle yapıyor zaten. Konuşma ve sms'i çıkart her şeyi internet destekli. Yeni özellikler eklendikçe harcadığı veri de artıyor haliyle.
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teksalih 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
Ya adam onumu dert edicek herif 2000 liralık telefon alıyo onumu dert edicek peee :)

Dalgami geciyorsun ip4 sahibi sadece ayda 10 tl yukleyip mesaj paketi alan kisi gordum
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teksalih 7 yıl
Dargelirliligin manasi yok

Galaxy s2 16+16 hafiza

vodafone

2000 dk heryone+yarisi kadar ab ulkeleri aramak
2 gb internet
2000 sms

vodafone ezer
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smart1978 7 yıl
Siri Türkçe desteği gelmeyeceği için data tüketimi derdinde olmayın ...
Tabi İngilizce filan sürekli kullanacağım diyorsanız başka...
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dost1984 7 yıl
aynen kardeş bu ülkenin satıcıları doyumsuz.
Çok kullanan varsa fiyat artar az kullanan varsa düsürüp insanları kendilerine cekerler istedikleri oldumuda ya yeni üye almazlar yada fiyatları gecirirler.
bende bu gün ara ara ladıgım dürümcüden et dürüm aldım 5 aydır sabit alırım 3,5 tl idi bugün 4 tl istedi
hayırdır dedim ete yada un! a yada ekmeğe zammı geldi yooo dedi bende kusura bakma dedim almadım napam adamın iyi iş yaptıgını biliyorum nakör insanımız işte
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escapethelife 7 yıl
Avea 1gb gayet iyi gayette güzel çekiyor memnunum. fakat bu son 1-2 ayda baya bi zamlandı cepten internet paketleri. Heralde çok talep var diye vatandaşı biraz daha yolalım dediler. 2-3 ay önce 7tl ye avea 1gb paket alıyordum şimdi 14,5 tl olmuş. yine bi kaç ay önce vodafone 9-10 tl ye sınırsız internet paketi vardı (1gb a da razıyım bırak sınırsızı) şimdi olmuş 1gb paket 29 tl. sanki bilgisayardan modemle internete bağlanıyoruz. bide göya dünyanın en çok internet kullanan ülkelerinden biri olucaz çok kullanan var diye ucuzlatıp hizmetleri arttıracaklarına çok kullanan var madem daha fazla fiyata satalım diyolar. seviyorum bu ülkeyi.
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