Arieso : iPhone 4S veri kullanımı iPhone 4'ten iki kat daha fazla

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Ekim ayında piyasaya çıktığında iPhone 4'ten pek fazla farkının olmadığı konusunda yoğun eleştiriler alan iPhone 4S, Arieso firmasının araştırmasına göre veri kullanımı konusunda selefini ikiye katlamış görünüyor.
Sanal sesli asistan Siri gibi hizmetlerin artışına paralel olarak veri kullanımı da artan iPhone 4S, iPad tabletlerden bile daha çok veri tüketiyor. Son dönemlerde pek çok internet sitesi mobil kullanım için yeniden optimize ediliyor ve veri kullanımında tasarruf hedefleniyor. Bu işlemleri kendi bünyesi içerisinde gerçekleştiren mobil tarayıcılar da mevcut.
Ancak uygulamaların büyük verileri kullanmasının önüne geçilebilmiş değil. Çoklu oyunculu oyunların artışı, gelişen internet hızlarına paralel olarak daha fazla çevrimiçi içerik izlenmesi gibi faktörler bu artışı tetikliyor. iPhone 4S modelinde Siri uygulamasını ortalama olarak kullanan bir tüketicinin ayda 30MB veri harcadığı belirtiliyor. Diğer uygulamalar, iCloud ve internet etkinlikleri de eklendiğinde veri kullanımı büyük boyutlara ulaşıyor.
Daha önce yapılan benzer bir araştırmada iPhone 3G baz alındığında iPhone 4'ün 1.6 kat, iPad 2'nin ise 2.5 kat daha fazla veri kullandığı hesaplanmıştı. Son araştırma göz önüne alındığında veri kullanımı konusunda iPhone 4S'in geldiği nokta daha iyi anlaşılıyor.
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bende üzerinde durulması gereken bir konu da bu
ve eğer kullanmıyorsan ,pili daha fazla kullanmak istiyorsan ve sürpriz faturalarla karşılaşmak istemiyorsan
veri akışını kapalı tutmalısınız
Neyse, bnm sorum şu:
Bende şu an Samsung S5233w var ve vodafone sınırsız internetle kullanıyorum. Iphone' um gelince şu anki telimdeki sim kartı Iphone' a takınca, kullanmakta olduğum sınırsız internet paketim devam eder mi; yoksa illa Iphone' a özel internet paketi mi almam gerekir? Bide, sanırım Iphone' lara mikrosim takılabiliyormuş sadece. Normal simkartı mikrosime dönüştürmek için para alırlar mı, alırlarsa ne kdr? Kartım mikrosime dönüştüğünde yararlanmakta olduğum msj paketi, internet paketi, konuşma paketi gibi paketler o sime de aktarılır mı; yoksa tüm paket aboneliklerim silinir mi?
Tabi yok eski sim kalsın yeni micro sim versinler istersen oda olabilir konuşma ve internet pakedini aktarabilirler
Galaxy S 2ye güzel bi kampanya yapan yer bulsam hiç beklemicem ama bulamadım. Vodafone un Galaxy S 2 ye böyle bi kampanyası mı var?
Dalgami geciyorsun ip4 sahibi sadece ayda 10 tl yukleyip mesaj paketi alan kisi gordum
Galaxy s2 16+16 hafiza
vodafone
2000 dk heryone+yarisi kadar ab ulkeleri aramak
2 gb internet
2000 sms
vodafone ezer
Tabi İngilizce filan sürekli kullanacağım diyorsanız başka...
Çok kullanan varsa fiyat artar az kullanan varsa düsürüp insanları kendilerine cekerler istedikleri oldumuda ya yeni üye almazlar yada fiyatları gecirirler.
bende bu gün ara ara ladıgım dürümcüden et dürüm aldım 5 aydır sabit alırım 3,5 tl idi bugün 4 tl istedi
hayırdır dedim ete yada un! a yada ekmeğe zammı geldi yooo dedi bende kusura bakma dedim almadım napam adamın iyi iş yaptıgını biliyorum nakör insanımız işte
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